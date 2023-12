L’inauguration de la première i-Station de LIDL en région Occitanie, à Nîmes, marque un jalon important dans la transition écologique et la mobilité durable en France. Cet événement, survenu le 14 décembre 2023, est le reflet d’une tendance croissante dans le pays où des acteurs majeurs comme LIDL et Tesla participent activement à la transformation du paysage de la recharge de véhicules électriques.

LIDL i-Station : Une Innovation en Matière de Recharge Électrique

Située près de l’autoroute A54 à Nîmes, la i-Station de LIDL est une installation dédiée à la recharge rapide et économique des véhicules électriques. En partenariat avec ABB E-mobility, la station est équipée de 9 places de stationnement avec des chargeurs rapides et ultra-rapides, dont un modèle parmi les plus puissants en France, offrant une puissance de 360 kW. Ce dispositif permet de gagner 100 km d’autonomie en seulement 3 minutes pour certains modèles de VE.

LIDL : Une Stratégie d’Accessibilité et d’Économie

LIDL continue de déployer sa stratégie de mobilité durable avec l’installation de près de 3 700 points de charge sur plus de 805 de ses supermarchés à travers le pays. L’enseigne maintient son engagement en proposant des tarifs attractifs, avec des prix au kWh ajustés selon le type de charge, garantissant ainsi les meilleures offres pour les consommateurs.

Accès Facile et Tarifs Compétitifs

Les E-stations de LIDL, ouvertes 24h/24, offrent des options de recharge abordables, avec des tarifs allant de 0,25 cts à 0,40 cts par kWh selon le type de borne utilisée. Ces stations sont également équipées de panneaux photovoltaïques, soulignant l’engagement de LIDL envers des solutions écologiques et durables.

Méthodes de Paiement Pratiques

Pour faciliter l’accès à ces services, LIDL propose deux méthodes de paiement : la carte RFID pour les détenteurs du Pass Freshmile et le QR code pour les autres utilisateurs, avec une part fixe de 0,5 € pour les charges inférieures à 1 KWh.

L’Expérience Utilisateur : Un Témoignage Éloquent

Un utilisateur de Tesla Model Y partage son expérience avec la i-Station de LIDL à Nîmes, soulignant l’efficacité et l’économie réalisées. Il a pu recharger 30 KWh pour seulement 12€, un tarif compétitif qui met en lumière l’accessibilité et l’attractivité du réseau de recharge de LIDL.

Conclusion

L’inauguration de la i-Station de LIDL à Nîmes est une étape cruciale dans la démocratisation de la recharge des véhicules électriques en France. Elle témoigne de l’engagement de LIDL en faveur d’une mobilité plus propre et plus accessible, offrant aux utilisateurs de VE des solutions pratiques et économiques pour leurs besoins de recharge.

Après les 5 premières ouvertures en 2022 à Villefranche-sur-Saône, Les Pennes-Mirabeau, Landivisiau et Tourcoing, puis en mars 2023 à Croissy Beaubourg, la i-Station de Nimes est la 6ème sur le territoire national. Ces ouvertures successives témoignent de l’expansion rapide et stratégique de Lidl dans le domaine des stations de recharge électrique en France.