Anatomie du réseau de Superchargeur Tesla

Le site d’information US, Tesmanian, nous indique que la croissance à attendre en termes de borne de recharge pour 2022 serait de 31%. Avec le nombre de superchargeurs par pays, c’est assurément le réseau le plus dense qui existe aujourd’hui.

Dans cette lignée, il nous semblait important de faire le point sur les évolutions à venir et surtout les attentes des utilisateurs par rapport à un réseau qui a de grande chance de s’ouvrir rapidement.

Combien de stations Superchargeurs en 2021?

L’entreprise compte actuellement 3 382 stations Superchargeurs dans le monde entier, avec plus de 30 000 emplacements, et prévoit d’en construire 1 047 de plus, soit pas moins de 10 000 nouveaux emplacements .

. La majeure partie du financement est destinée aux pays européens. Tesla prévoit d’augmenter de 36,5 % le nombre de Superchargeurs dans la région. Cela a beaucoup de sens, car un certain nombre de pays européens, comme la Norvège et les Pays-Bas, sont en tête du classement mondial pour l’adoption des véhicules électriques. Le pays suivant sur la liste de l’expansion des stations de recharge est la Chine, où le constructeur dirigera 33,7 % du financement. Les États-Unis connaîtront la troisième plus grande expansion. En effet, Tesla a annoncé que 23 % des Superchargeurs supplémentaires seront ajoutés au réseau américain.

Crédits photos Lease Fetcher

Combien de bornes Superchargeur en 2021?

Jusqu’à présent, 30 168 bornes ont été installées à 3 382 endroits dans le monde. Les États-Unis et la Chine représentent 68,7 % de tous les Superchargeurs de Tesla. Les États-Unis étant le pays d’origine de Tesla, il n’est pas surprenant que 40,85 %. Soit 12 325 des superchargeurs, qui sont concentrés dans ce pays.

Crédits photos Lease Fetcher

La Chine est le premier pays en dehors des États-Unis où le fabricant a construit une usine. La quantité de bornes de recharge y est donc également très élevée, avec 27,85 %, soit 8 401 emplacements.

Quel est le pays avec le plus de stations de Superchargeur?



Crédits photos Lease Fetcher

D’après les données fournies par Lease Fetcher, c’est aux Pays-Bas que l’on a le plus de chances de trouver une borne de recharge gratuite. C’est là que le rapport entre le nombre de box et la station de recharge est le plus favorable, avec 15,7 unités.

La Norvège suit avec 13,5 boxes pour chaque superchargeur. Le Danemark est en troisième position avec une moyenne de 13 boxes par station.

À titre de comparaison, aux États-Unis, ce chiffre correspond à 10,1 emplacements, et en Chine, à une moyenne de 7,4.

Quel est le continent avec la meilleure technologie de recharge?

crédits photos Lease Fetcher

Selon les données actuelles, le Canada possède le réseau de Superchargeurs le plus avancé technologiquement au monde, avec le plus grand nombre de box de nouvelle génération, les V3.

Actuellement, 37,4 % du réseau de superchargeurs Tesla sont des chargeurs V3 et les résidents du Canada profitent de leurs avantages. 48,1 % de tous les Superchargeurs au Canada sont des chargeurs V3. Vient ensuite la Chine avec 42,9 %, puis la Corée du Sud avec 42,1 %.