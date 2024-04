Le 19 avril 2024, TotalEnergies, en collaboration avec METPARK, a annoncé un projet ambitieux pour accroître l’accessibilité à la mobilité électrique à Bordeaux. Ce partenariat stratégique prévoit l’installation de 1 500 points de recharge électrique dans 26 parkings sous gestion de METPARK, représentant la plus grande concession de ce type en France. Ce développement marque un pas significatif vers une mobilité urbaine plus durable et met en lumière l’engagement continu de Bordeaux dans la transition énergétique.

Description du Projet

Le contrat de 15 ans entre TotalEnergies et METPARK inclut la fourniture, l’installation, ainsi que l’opération et la maintenance des infrastructures de recharge. Les installations débuteront à l’été 2024, promettant une énergie 100% renouvelable grâce à des garanties d’origine. Ce projet est non seulement une réponse directe aux objectifs de la Loi d’Orientation des Mobilités mais aussi un engagement envers la décarbonation des centres-villes.

Diversité des Points de Recharge

La stratégie d’installation comprend divers types de points de recharge pour s’adapter à différents usages :

1 420 points de recharge de 7 kVA pour les résidents et utilisateurs réguliers.

pour les résidents et utilisateurs réguliers. 40 points de recharge de 7 kVA pour les deux-roues motorisés.

pour les deux-roues motorisés. 22 points de recharge rapide de 50 kW et 18 points de recharge haute puissance de 200 kW pour les visiteurs de passage, permettant une recharge rapide jusqu’à 80% en environ 20 minutes.

Des tarifs nocturnes attractifs encourageront les recharges durant les heures creuses, et pour les points de recharge rapide et haute puissance, les frais de stationnement seront gratuits pour des sessions de moins de 30 minutes.

Impact et Avantages Attendus

L’installation de ces bornes de recharge est un levier majeur pour accélérer l’adoption de véhicules électriques, réduire les émissions de CO2 et améliorer la qualité de l’air urbain. En plus, cela facilite la vie des utilisateurs de véhicules électriques en leur offrant plus d’options de recharge accessible et rapide.

Conclusion

Le partenariat entre TotalEnergies et METPARK est un exemple éloquent de la manière dont les entreprises et les autorités locales peuvent collaborer pour répondre aux défis environnementaux et promouvoir une mobilité durable. Ce projet not only reflète l’engagement de Bordeaux envers des solutions de transport plus propres et plus vertes, mais aussi positionne la métropole comme un leader dans l’adoption de technologies écologiques avancées. Avec de tels initiatives, Bordeaux se profile non seulement comme un centre d’innovation, mais aussi comme un modèle pour d’autres villes à travers le monde.