Pour comparer deux offres de location longue durée (LLD) sur des citadines électriques de durées différentes, le loyer mensuel ne suffit pas : il faut ramener chaque offre à son coût total, puis au mois et au kilomètre. La loi n’oblige pas la publicité d’une LLD à afficher ce coût total, c’est donc à vous de le calculer. Voici la méthode en cinq lignes, appliquée aux offres officielles d’octobre 2026.

Pour les pressés

Coût total = premier loyer + (nombre de loyers × loyer mensuel) + frais connus.

= premier loyer + (nombre de loyers × loyer mensuel) + frais connus. Pour comparer : divisez ce total par le nombre de mois, puis par le nombre de kilomètres prévus.

: divisez ce total par le nombre de mois, puis par le nombre de kilomètres prévus. Les aides (prime CEE, leasing social) dépendent de vos revenus : faites le calcul avec et sans.

(prime CEE, leasing social) dépendent de vos revenus : faites le calcul avec et sans. Les frais cachés se lisent dans le devis : kilomètres supplémentaires, remise en état, résiliation anticipée.

Pourquoi le loyer seul est trompeur

Une LLD se présente presque toujours sous la forme « 1er loyer de X €, puis Y €/mois ». Or le premier loyer peut représenter plusieurs milliers d’euros, la durée varie de 24 à 61 mois et le kilométrage autorisé de 10 000 à 50 000 km. Deux offres à 150 € et 200 € par mois peuvent ainsi coûter l’inverse de ce que leur loyer suggère.

La loi ne vous aide pas autant qu’on le croit. Pour une LOA, qui est juridiquement un crédit, la publicité doit indiquer le « montant total dû » (Code de la consommation, article L312-6). Pour une LLD, qui est une location pure, aucun texte n’impose d’afficher un coût total dans la publicité. L’arrêté du 17 mars 2015 impose en revanche un devis gratuit avant la signature, avec le prix total à payer avant la prise du véhicule et les sommes à payer après sa restitution, ou leur mode de calcul. Exigez-le.

La méthode en cinq lignes

Additionnez le premier loyer (souvent « majoré ») et tous les loyers mensuels. Ajoutez les frais connus : frais de dossier, de livraison, prestations payantes. Divisez le total par la durée en mois : vous obtenez le vrai coût mensuel. Divisez le total par le kilométrage prévu : vous obtenez le coût au kilomètre. Notez les risques de fin de contrat : prix du kilomètre supplémentaire, remise en état, frais de résiliation anticipée.

Les offres d’octobre 2026, passées au crible

Offre (LLD) Durée et kilométrage Premier loyer Loyers Total payé Par mois Par km Dacia Spring Expression, prime CEE déduite 37 mois, 30 000 km 1 000 € 36 × 79 € 3 844 € 104 € 0,13 € Dacia Spring Expression, sans prime 37 mois, 30 000 km 8 070 € 36 × 79 € 10 914 € 295 € 0,36 € Renault 5 E-Tech iconic cinq 150 ch, prime CEE déduite 37 mois, 30 000 km 2 700 € 36 × 280 € 12 780 € 345 € 0,43 € Hyundai Inster 42 kWh, leasing social 37 mois, 45 000 km 0 € (aide de 6 500 € déduite) 36 × 139 € 5 004 € 135 € 0,11 € Calcul Tesla Mag d’après les mentions légales des offres Dacia, Renault et Hyundai lues le 12 octobre 2026. Les primes CEE de 7 070 € sont des montants maximum qui dépendent des revenus ; le leasing social est réservé aux ménages éligibles. Hors assurance et prestations facultatives.

Le tableau montre deux choses. D’abord, la prime CEE change tout : sur la Dacia Spring, elle fait passer le coût total de 10 914 € à 3 844 €. Ensuite, le coût au kilomètre départage des offres de kilométrages différents : avec 45 000 km autorisés, l’Inster en leasing social revient à 0,11 € du kilomètre, moins que la Spring avec prime.

Renault annonce aussi une Renault 5 « à partir de 150 € par mois » avec le même premier loyer de 2 700 €, mais ses mentions légales ne détaillent que la version à 280 €. Si la version d’entrée suit le même schéma, elle reviendrait à 8 100 € sur 37 mois (calcul Tesla Mag) : demandez le devis pour le confirmer.

Comparer deux durées différentes : un exemple

Prenons deux offres fictives pour illustrer la méthode, sur la même voiture :

Offre A Offre B Durée et kilométrage 37 mois, 30 000 km 49 mois, 40 000 km Premier loyer 3 000 € 1 500 € Loyer mensuel 199 € 189 € Total payé 3 000 + 36 × 199 = 10 164 € 1 500 + 48 × 189 = 10 572 € Par mois 275 € 216 € Par km 0,34 € 0,26 € Exemple fictif, à but pédagogique.

L’offre B coûte un peu plus au total, mais elle couvre un an et 10 000 km de plus : ramenée au mois et au kilomètre, elle est nettement moins chère. À l’inverse, si vous savez que vous changerez de voiture dans trois ans, la résiliation anticipée de l’offre B vous coûterait une partie des loyers restants : le contrat type de la profession prévoit une « indemnité de restitution anticipée ».

Quelle durée choisir ?

D’après les chiffres publiés en juin 2026 par Sesamlld, le syndicat des loueurs longue durée, un contrat de LLD dure en moyenne 37,9 mois en 2025, pour 77 254 km. Ces moyennes portent surtout sur les entreprises, mais elles donnent un repère : 37 mois est la durée la plus proposée aux particuliers, comme dans les offres Dacia, Renault et Hyundai ci-dessus. Les durées plus longues, jusqu’à 61 mois chez Renault ou 60 mois chez Tesla, font baisser le coût mensuel, à condition de garder la voiture jusqu’au bout.

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Ce que doit contenir l’offre

Le kilométrage et le prix du kilomètre en plus . Chez Tesla, par exemple, 0,30 € par kilomètre au-delà d’une tolérance de 2 500 km, d’après ses informations précontractuelles.

. Chez Tesla, par exemple, 0,30 € par kilomètre au-delà d’une tolérance de 2 500 km, d’après ses informations précontractuelles. Ce qui est inclus : entretien, assistance, extension de garantie. Renault offre par exemple un contrat de garantie et d’assistance sur la durée de ses LLD de Renault 5 en octobre 2026.

: entretien, assistance, extension de garantie. Renault offre par exemple un contrat de garantie et d’assistance sur la durée de ses LLD de Renault 5 en octobre 2026. L’assurance : elle n’est presque jamais incluse, et le loueur impose souvent une assurance tous risques.

: elle n’est presque jamais incluse, et le loueur impose souvent une assurance tous risques. Les conditions de restitution et le barème de remise en état, à demander dès la signature.

et le barème de remise en état, à demander dès la signature. La résiliation anticipée : son mode de calcul doit figurer dans le devis d’une location de plus de six mois.

Un point souvent ignoré : une LLD n’ouvre pas de délai légal de rétractation, sauf si le contrat en prévoit un. Le leasing social, lui, prévoit 14 jours. Une LOA, qui est un crédit, ouvre aussi 14 jours.

Questions fréquentes

Calculez le coût total (premier loyer + loyers + frais), puis divisez-le par le nombre de mois et par le nombre de kilomètres prévus. Comparez ces deux résultats, pas le loyer affiché.

Demandez le devis obligatoire avant signature : il doit indiquer les sommes à payer après la restitution ou leur mode de calcul, notamment les kilomètres supplémentaires, et le barème de remise en état.

C’est écrit dans les mentions légales et dans le devis. Sans mention explicite, considérez qu’ils ne sont pas inclus.

Quelle durée de leasing choisir pour une citadine électrique en 2026 ?

Celle pendant laquelle vous êtes sûr de garder la voiture. La moyenne du marché est de 38 mois ; une durée plus longue baisse le coût mensuel mais coûte cher si vous résiliez avant la fin.

Pour aller plus loin : comment fonctionne la LLD Tesla.

Sources : Code de la consommation, articles L312-2, L312-6 et L221-28 ; arrêté du 17 mars 2015 (Légifrance) ; fiche service-public.fr F2437 (12 juin 2026) et F39280 ; pages d’offres Dacia, Renault et Hyundai ; informations précontractuelles LLD de Tesla Financial Services France ; Sesamlld, « Faits & chiffres 2025 » (juin 2026). Consultés le 12 octobre 2026.