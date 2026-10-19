La fin d’une location longue durée (LLD) est le moment où la facture peut grimper : kilomètres en trop et frais de remise en état. Ils ne sont pas une fatalité. La profession publie un « état standard » qui dit ce qui est accepté et ce qui ne l’est pas, l’inspection doit se faire en votre présence, et un médiateur gratuit tranche les litiges. Voici comment rendre une citadine électrique sans mauvaise surprise.

Pour les pressés

Demandez le guide de restitution dès la signature : le médiateur du secteur le recommande depuis 2021.

dès la signature : le médiateur du secteur le recommande depuis 2021. Assistez à l’inspection : une expertise faite sans vous a été jugée « non contradictoire » par le médiateur.

: une expertise faite sans vous a été jugée « non contradictoire » par le médiateur. Le câble de recharge doit être rendu avec la voiture : son absence est facturée.

doit être rendu avec la voiture : son absence est facturée. En cas de litige : réclamation écrite au loueur, puis saisine gratuite du médiateur de l’ASF dans l’année.

Ce qui est accepté, ce qui est facturé

Le syndicat des loueurs, Sesamlld, publie un livret « État standard » qui fixe les repères de la profession. Il n’est pas contractuel : chaque loueur garde son barème, écrit dans votre contrat. Mais il donne une bonne idée de ce qui sera facturé.

Élément Non accepté (facturable) Carrosserie Rayure de 3 cm ou plus ; impact de la taille d’une pièce de 1 € ou plus Pare-chocs Déformé, cassé ou rayé sur une surface égale ou supérieure à une pièce de 2 € Jantes Abîmées Pneus Rainures de moins de 5 mm Équipements Câble de recharge de la voiture électrique manquant ; aides à la conduite non recalibrées Divers Logos ou autocollants et traces de colle persistants Source : Sesamlld, « État standard, restitution des véhicules de location longue durée », édition 2020, document non contractuel. Lu le 12 octobre 2026.

Le livret rappelle que toutes les voitures restituées sont inspectées par un expert indépendant, et que seules 40 % des inspections se font en présence du locataire. Pour une électrique, il ne cite qu’un point spécifique : le câble de recharge. Il ne dit rien de l’état de santé de la batterie.

La batterie : un risque pour le loueur, pas pour vous

En LLD, le loueur reste propriétaire de la voiture et de sa batterie, et vous la rendez sans la racheter. La perte de valeur liée à l’usure normale de la batterie est donc le risque du loueur, pas le vôtre : vous payez l’entretien, les dommages, les kilomètres en trop et la remise en état prévus au contrat. En LOA, c’est différent : si vous levez l’option d’achat, la batterie devient votre affaire.

Les garanties du constructeur continuent de s’appliquer pendant la location. Renault garantit par exemple ses batteries 8 ans ou 160 000 km, avec 70 % de capacité minimum. Le médiateur du secteur estime par ailleurs qu’un locataire privé de sa voiture par une panne imputable au constructeur pourrait obtenir une suspension de ses loyers.

Les kilomètres en trop

C’est la ligne la plus facile à anticiper. Le prix du kilomètre supplémentaire figure dans les conditions de votre contrat. Chez Tesla Financial Services, par exemple, il est de 0,30 € par kilomètre au-delà d’une tolérance de 2 500 km. Chez Dacia et Renault, les mentions légales annoncent le paiement des kilomètres supplémentaires sans en publier le prix : demandez-le avant de signer.

Si vous voyez que vous allez dépasser, interrogez votre loueur en cours de contrat : vérifiez si vos conditions permettent de réviser le forfait kilométrique avant la fin.

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Le jour de la restitution, étape par étape

Quatre mois avant la fin, prenez rendez-vous pour l’inspection. Le guide de Leasys, loueur du groupe Stellantis, recommande de le faire au moins 30 jours ouvrés avant. Avant le rendez-vous, lavez la voiture, retirez les autocollants, vérifiez les pneus et rassemblez le câble de recharge, les clés et les documents. Photographiez la voiture sous tous les angles, en datant les photos. Assistez à l’inspection et faites noter vos observations sur le procès-verbal. Relisez le rapport d’expertise dès réception : Leasys l’envoie sous 6 jours maximum.

Contester une facture de remise en état

Aucun texte ne fixe un délai légal propre pour contester un procès-verbal de restitution : il dépend de votre contrat. La démarche est la suivante :

adressez une réclamation écrite au loueur, photos et procès-verbal à l’appui ;

au loueur, photos et procès-verbal à l’appui ; sans réponse satisfaisante, saisissez gratuitement le médiateur de l’ASF , l’Association française des sociétés financières, dans le délai d’un an à compter de votre réclamation ;

, l’Association française des sociétés financières, dans le délai d’un an à compter de votre réclamation ; le médiateur rend son avis dans les 90 jours suivant la recevabilité du dossier.

Le médiateur, Gilles Vaysset, a reçu 7 001 saisines en 2025, avec un délai moyen de traitement de 80 jours et une solution au moins partiellement favorable au consommateur dans un dossier sur deux. Dans son rapport 2025, 60 dossiers portaient sur la restitution d’un véhicule. Il y a jugé « non contradictoires » des expertises réalisées en l’absence du client, sans qu’il en soit informé, et a recommandé une prise en charge partielle des frais.

Partir avant la fin du contrat

Rendre la voiture avant le terme coûte cher : le contrat type de la profession prévoit une « indemnité de restitution anticipée », égale à une partie des loyers restant dus. Son mode de calcul doit figurer dans le devis de toute location de plus de six mois (arrêté du 17 mars 2015). Le leasing social prévoit, lui, une résiliation sans frais en cas de décès, d’invalidité, de perte d’emploi ou de force majeure.

Questions fréquentes

Demandez le barème de restitution à la signature, préparez la voiture, assistez à l’inspection, photographiez tout et contestez par écrit, puis auprès du médiateur de l’ASF si besoin.

Quel contrat choisir pour être tranquille sur la batterie dans un leasing ?

Une LLD : vous rendez la voiture sans la racheter, la valeur de la batterie reste le risque du loueur. Vérifiez que la garantie constructeur de la batterie couvre toute la durée du contrat.

Le câble de recharge est-il facturé s’il manque ?

Oui : l’état standard de la profession le classe parmi les éléments non acceptés à la restitution.

D’abord le loueur, par écrit. Ensuite le médiateur de l’ASF, gratuitement, dans l’année qui suit votre réclamation.

Avant de signer, lisez aussi notre méthode pour comparer deux offres de LLD et notre guide sur le fonctionnement de la LLD Tesla.

Sources : Sesamlld, « État standard » (2020) et conditions générales types (2020) ; guide de restitution Leasys ; informations précontractuelles LLD de Tesla Financial Services France ; offres Dacia et Renault ; médiateur de l’ASF, rapport 2025 et communiqué du 23 juin 2026 ; arrêté du 17 mars 2015 ; fiches service-public.fr F2437 et F39280. Consultés le 12 octobre 2026.