La LLD Tesla (Location Longue Durée) est devenue l’option préférée des particuliers et des entreprises pour accéder à un véhicule électrique sans achat immédiat. Grâce à ses mises à jour logicielles fréquentes et son évolution rapide, Tesla offre avec la LLD une flexibilité unique pour profiter des dernières innovations en mobilité électrique.

Dans ce guide, nous expliquons en détail comment fonctionne la LLD Tesla, ses avantages, son coût, et pourquoi elle séduit de plus en plus d’utilisateurs.

Qu’est-ce que la LLD Tesla ?

La Location Longue Durée est un contrat de location d’une voiture sur une période définie, généralement 24 à 60 mois. Contrairement à l’achat ou au leasing avec option d’achat (LOA), la LLD ne permet pas de devenir propriétaire du véhicule.

Avec Tesla, la LLD inclut souvent :

L’usage du véhicule

L’entretien et la garantie constructeur

L’assistance routière

Certaines assurances optionnelles

Cette solution est idéale pour ceux qui veulent profiter de la technologie Tesla sans les contraintes de la revente.

Pourquoi la LLD Tesla est si populaire ?

1. Pas d’investissement initial lourd

Contrairement à l’achat, la LLD permet de libérer du capital et de lisser le coût du véhicule sur plusieurs années.

2. Accès aux dernières innovations

Tesla met régulièrement à jour ses véhicules via des mises à jour logicielles OTA (Over The Air), améliorant autonomie, performances et fonctionnalités de conduite autonome. Avec la LLD, vous pouvez changer de modèle régulièrement pour rester à la pointe de la technologie.

3. Simplicité et confort

La LLD Tesla inclut souvent l’entretien, la garantie et l’assistance, réduisant les démarches administratives et techniques. Pour les entreprises, c’est un atout pour simplifier la gestion d’une flotte électrique.

4. Flexibilité selon vos besoins

Durée du contrat : 24 à 60 mois

: 24 à 60 mois Kilométrage annuel : ajustable selon l’usage

: ajustable selon l’usage Services inclus : entretien, assurance, assistance

Tesla propose un simulateur en ligne pour calculer le loyer exact en fonction de ces paramètres.

Le loyer dépend de plusieurs facteurs :

Modèle choisi : Model 3, Model Y, Model S ou Model X Durée du contrat : plus le contrat est long, plus le loyer mensuel peut être réduit Kilométrage annuel : un dépassement peut entraîner des frais supplémentaires Services inclus : entretien, assistance et assurance

Grâce au simulateur Tesla, vous obtenez un montant précis et personnalisé selon vos besoins.

Que faire en fin de contrat ?

À l’échéance de votre LLD Tesla, plusieurs options s’offrent à vous :

Restituer le véhicule et repartir sur un nouveau modèle

et repartir sur un nouveau modèle Renouveler le contrat pour continuer à utiliser le même véhicule

pour continuer à utiliser le même véhicule Acheter le véhicule au prix résiduel défini au début du contrat

⚠️ Attention : tout dépassement du kilométrage ou dommage au véhicule peut générer des frais supplémentaires.

Pour qui est adaptée la LLD Tesla ?

Particuliers : pour profiter des dernières innovations sans investir tout de suite.

: pour profiter des dernières innovations sans investir tout de suite. Entreprises : pour électrifier leur flotte et réduire la gestion administrative.

: pour électrifier leur flotte et réduire la gestion administrative. Passionnés de technologie : pour bénéficier des évolutions rapides des véhicules Tesla.

La LLD est idéale car les Tesla évoluent rapidement, grâce aux mises à jour logicielles et aux améliorations régulières de performance et autonomie.

FAQ – Location longue durée Tesla

Q1 : Quelle différence entre LLD et LOA Tesla ?

La LLD ne permet pas de devenir propriétaire, tandis que la LOA propose une option d’achat en fin de contrat.

Q2 : Puis-je inclure l’assurance dans ma LLD Tesla ?

Oui, certaines offres incluent l’assurance complète. Vérifiez les options au moment de la signature.

Q3 : Est-il possible de changer de modèle avant la fin du contrat ?

Oui, mais cela nécessite la restitution du véhicule actuel et la signature d’un nouveau contrat.

Q4 : Quel est l’avantage principal pour les entreprises ?

La LLD permet de maîtriser les coûts, réduire la gestion administrative et profiter d’une flotte toujours à jour technologiquement.

Conclusion

La LLD Tesla est la solution idéale pour profiter d’un véhicule électrique haut de gamme sans les contraintes de l’achat. Elle combine flexibilité financière, simplicité de gestion et accès aux dernières technologies.

Pour ceux qui veulent rester à la pointe de l’innovation, la LLD Tesla est incontournable, car elle permet de changer régulièrement de modèle et de profiter des mises à jour logicielles qui font évoluer les véhicules rapidement.

Pour calculer votre futur loyer Tesla et personnaliser votre contrat selon votre usage, utilisez le simulateur officiel Tesla.