Connectivité et Savoir : Les Émirats Arabes Unis et Starlink s’unissent pour éduquer le monde

DUBAÏ, 11 février 2026 — Dans le cadre prestigieux du Sommet Mondial des Gouvernements (WGS) 2026, les Émirats Arabes Unis ont franchi une étape historique vers l’inclusion numérique. The Digital School, une initiative des Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI), a annoncé un partenariat stratégique avec Starlink, le service de constellation de satellites de SpaceX.

L’objectif est clair : briser les barrières géographiques qui privent des millions d’enfants d’une éducation de qualité.

Une phase pilote de 100 sites stratégiques

Le projet débutera par une première phase ambitieuse ciblant 100 sites dans des zones isolées à travers le globe. Ce déploiement initial vise des communautés où l’absence d’infrastructure terrestre rendait jusqu’ici l’accès à Internet haut débit impossible ou instable.

« Nous sommes ravis d’apporter la connectivité haut débit de Starlink au nouveau modèle mondial d’éducation numérique des Émirats Arabes Unis », a déclaré Ryan Goodnight, directeur principal de l’accès au marché chez SpaceX. « Avec Starlink, les étudiants des zones mal desservies peuvent enfin accéder à l’apprentissage en ligne, aux outils de collaboration en temps réel et aux bourses internationales. »

Un modèle éducatif « clés en main »

Le partenariat ne se limite pas à fournir un accès Internet. Il s’agit d’un écosystème éducatif complet qui comprend :

Infrastructure matérielle : Installation de terminaux Starlink et fourniture de tablettes ou d’ordinateurs.

Installation de terminaux Starlink et fourniture de tablettes ou d’ordinateurs. Contenu accrédité : Accès à la plateforme de The Digital School, proposant des programmes alignés sur les standards internationaux.

Accès à la plateforme de The Digital School, proposant des programmes alignés sur les standards internationaux. Accompagnement humain : Formation d’enseignants locaux aux outils numériques pour garantir la pérennité du projet.

Le Lesotho : Premier témoin de cette révolution

Avant même l’annonce officielle, le modèle a été testé avec succès. Trois écoles du Royaume du Lesotho, nichées dans des régions montagneuses difficiles d’accès, ont déjà été équipées. En quelques semaines, les élèves sont passés d’un isolement numérique total à une participation active à des cours interactifs mondiaux.

Les chiffres clés de l’initiative

L’engagement des Émirats Arabes Unis via The Digital School n’est pas nouveau, mais l’alliance avec SpaceX lui donne une dimension sans précédent :

Indicateur Impact à ce jour Apprenants bénéficiaires Plus de 800 000 Enseignants formés Plus de 30 000 Langues disponibles 7 (dont l’Arabe, l’Anglais, le Français et l’Espagnol) Objectif 2026 Connecter 100 nouveaux sites isolés en phase 1

Pourquoi Starlink change la donne ?

Jusqu’à présent, les initiatives d’éducation à distance se heurtaient à la latence élevée et aux coûts prohibitifs des satellites traditionnels. En utilisant la constellation en orbite terrestre basse (LEO) de SpaceX, The Digital School peut offrir une expérience fluide, permettant la vidéo HD en temps réel, indispensable pour le mentorat et les classes virtuelles en direct.

Vers un avenir sans frontières éducatives

Pour Omar Sultan Al Olama, ministre d’État chargé de l’Intelligence Artificielle et président du conseil d’administration de The Digital School, ce partenariat reflète la vision des Émirats : transformer la technologie en un pont vers l’égalité des chances. En connectant les « oubliés du numérique », les EAU et SpaceX ne fournissent pas seulement des données, ils ouvrent des portes vers des carrières mondiales.