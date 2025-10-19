Croissance des Infrastructures de Recharge en Résidentiel Collectif : Un Bilan Positif au T2 2025

La publication récente par l’Avere-France, en partenariat avec l’AFOR, Enedis, l’UNELEG et ELE Entreprises Locales d’Energies, de la troisième édition du baromètre national sur les infrastructures de recharge en résidentiel collectif, révèle des chiffres encourageants pour le secteur. Après une phase de ralentissement lors des deux premiers trimestres précédents, le deuxième trimestre 2025 montre une progression notable.

Augmentation de l’adoption des solutions collectives

Le nombre d’immeubles choisissant d’investir dans des infrastructures de recharge collective a augmenté de 6,4%. Cette croissance est soutenue par la saisonnalité des assemblées générales, un rendez-vous clé qui permet d’engager des discussions fructueuses et décisives sur les solutions énergétiques collectives. De fait, le nombre d’immeubles équipés a également bondi de 10,1%, traduisant une confiance accrue des copropriétés et bailleurs sociaux dans la transition énergétique.

Consolidation des démarches d’électrification des parkings

Sur la période, ce sont 37 326 copropriétés et bailleurs sociaux qui ont initié des démarches pour électrifier leurs parkings, représentant ainsi 15% du parc immobilier national. Cela marque une avancée significative dans l’adoption des véhicules électriques, rendant de plus en plus accessible l’usage de ces véhicules pour les résidents des immeubles collectifs.

Progression historique du nombre de points de recharge

Depuis le début de ce baromètre en 2024, le deuxième trimestre 2025 a connu la plus forte augmentation en termes de nombre de points de recharge installés, avec un ajout de +2 254 points de charge, soit une hausse de 22,6% par rapport au T2 2024. Ce chiffre porte le total à 32 069 points de recharge à travers le pays, facilitant ainsi l’utilisation des véhicules électriques pour un large nombre d’utilisateurs.

Perspectives futures et enjeux

La progression continue des infrastructures de recharge en résidence collective est essentielle pour soutenir la demande croissante de véhicules électriques. Les initiatives collectives et les partenariats entre organisations nationales jouent un rôle crucial dans la facilitation de cette transition énergétique. À l’avenir, des investissements constants et la collaboration entre différentes entités resteront indispensables pour maintenir cette dynamique.

Pour répondre aux enjeux climatiques et encourager encore davantage l’usage des véhicules électriques, des efforts accrus doivent être consacrés à la simplification des démarches administratives pour l’installation des points de recharge, ainsi qu’à l’augmentation de la sensibilisation des résidents. Le chemin vers une électrification généralisée des parkings résidentiels semble bien engagé, promettant une réduction significative de l’empreinte carbone liée à la mobilité.