La nouvelle mise à jour logicielle 2024.26 de Tesla promet de transformer l’expérience utilisateur avec un menu de charge repensé. Cette mise à jour vise à rendre la programmation de la recharge et du préconditionnement plus intuitive et efficace.

Nouveautés du Menu de Chargement

Avec cette nouvelle mise à jour, les utilisateurs de Tesla pourront profiter des fonctionnalités améliorées suivantes :

Sélection d’un emplacement : La possibilité de choisir un endroit spécifique pour la recharge, permettant de mieux planifier les arrêts.

La possibilité de choisir un endroit spécifique pour la recharge, permettant de mieux planifier les arrêts. Programmer une recharge unique : Les utilisateurs pourront désormais planifier une seule session de recharge à un moment précis, sans avoir besoin de s’en souvenir à l’avance.

Les utilisateurs pourront désormais planifier une seule session de recharge à un moment précis, sans avoir besoin de s’en souvenir à l’avance. Répétez à des moments spécifiques : Planifiez des sessions de recharge récurrentes à des moments spécifiques de la journée ou de la semaine, facilitant ainsi la gestion de l’énergie.

Planifiez des sessions de recharge récurrentes à des moments spécifiques de la journée ou de la semaine, facilitant ainsi la gestion de l’énergie. Contrôle des horaires de charge : Les automobilistes pourront gérer précisément les heures de début et de fin de la recharge, ce qui est pratique pour profiter des tarifs électriques les plus avantageux.

Options de Préconditionnement Anticipées

Bien que cela ne soit pas encore confirmé, certaines fonctionnalités anticipées pourraient inclure :

Préconditionnement manuel de la batterie depuis la voiture : Une fonctionnalité permettant aux conducteurs de préparer leur batterie pour la route directement depuis leur voiture.

Une fonctionnalité permettant aux conducteurs de préparer leur batterie pour la route directement depuis leur voiture. Préconditionnement manuel sans démarrage de la climatisation via l’application : Une option flexible pouvant permettre aux utilisateurs de gérer l’état de la batterie sans pour autant activer la climatisation, ce qui est pratique pour la gestion de l’énergie.

Une option flexible pouvant permettre aux utilisateurs de gérer l’état de la batterie sans pour autant activer la climatisation, ce qui est pratique pour la gestion de l’énergie. Démarrage manuel de la climatisation sans préconditionnement de la batterie via l’application : Cela offrirait une flexibilité supplémentaire pour le confort de l’utilisateur sans affecter l’état de la batterie.

Améliorations Attendues

Les utilisateurs peuvent espérer plusieurs améliorations notables, telles que :

Notifications améliorées : Une meilleure communication sur l’état de la charge et des rappels avant et après la période de charge programmée.

Une meilleure communication sur l’état de la charge et des rappels avant et après la période de charge programmée. Intégration domotique : La possibilité de lier la recharge de la voiture avec des systèmes de maison intelligente pour optimiser l’utilisation de l’énergie domestique.

La possibilité de lier la recharge de la voiture avec des systèmes de maison intelligente pour optimiser l’utilisation de l’énergie domestique. Capacités de charge rapide : Pousser encore plus loin les capacités de charge rapide pour réduire les temps d’attente lors des déplacements.

Vous souhaitez en savoir plus sur les mise à jour Tesla ?

Lexique des Termes Spécifiques

Pour approfondir votre compréhension des termes techniques utilisés dans cet article:

Préconditionnement: Le processus de préparation de la batterie du véhicule, souvent en la chauffant ou la refroidissant pour optimiser son performance et son efficacité avant utilisation.

Le processus de préparation de la batterie du véhicule, souvent en la chauffant ou la refroidissant pour optimiser son performance et son efficacité avant utilisation. Menu de charge: L’interface utilisateur dans le système de la voiture qui permet de gérer et de programmer les sessions de recharge.

La mise à jour 2024.26 de Tesla s’annonce comme un saut en avant majeur pour les utilisateurs, leur offrant des contrôles plus précis et riches sur la charge de leur véhicule électrique. Quelles sont vos attentes pour ces améliorations futures ? N’hésitez pas à partager vos idées et vos souhaits dans les commentaires !