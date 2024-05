La saga de la mise à jour printanière de Tesla a captivé l’attention des amateurs de technologie et des passionnés de voitures électriques. Les annonces officielles, les premières détections de software, et les vidéos démontrant les nouvelles fonctionnalités ont généré un enthousiasme considérable. Dans cet article, nous allons passer en revue les événements clés de cette saga.

Chronologie des Événements

Tout a commencé le 16 avril avec une annonce officielle de Tesla concernant la mise à jour printanière. Cette annonce a été suivie par la détection du premier software le 17 avril, ce qui a rapidement été confirmé par les premières vidéos partagées en ligne le 18 avril.

Les Rollouts de la Version 2024.14.3

La version 2024.14.3 a marqué le début des déploiements séquentiels :

30 avril : Premier déploiement.

2 mai : Deuxième série de déploiements.

3 mai : Troisième série de déploiements.

7 mai : Quatrième série de déploiements.

Ces rollouts ont permis d’atteindre une large base d’utilisateurs, chacun découvrant progressivement les nouveautés apportées par la mise à jour.

Introduction de la Version 2024.14.5 avec FSD

Le 6 mai, Tesla a lancé la version 2024.14.5, enrichie avec Full Self-Driving (FSD). Cette version a été accueillie avec enthousiasme, notamment pour ses avancées significatives dans le domaine de la conduite autonome.

Les Réactions de la Communauté

Les réactions sur les réseaux sociaux ont été positivement débordantes. Les utilisateurs ont partagé leurs feedbacks sur les performances et les améliorations de l’interface utilisateur. Le consensus général est que la mise à jour printanière a réussi à relever l’expérience Tesla à un niveau supérieur.

Conclusion

La mise à jour printanière de Tesla a illustré l’engagement continu de la marque envers l’innovation et l’amélioration de ses véhicules. Les déploiements successifs et les ajouts étape par étape ont maintenu une dynamique d’anticipation et de satisfaction chez les utilisateurs. Avec l’introduction de FSD, Tesla continue de se positionner à l’avant-garde de la révolution de la conduite autonome.