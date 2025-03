Tesla Roadster de deuxième génération

Le Tesla Roadster de deuxième génération, annoncé pour la première fois en novembre 2017 par Elon Musk, PDG de Tesla, est bien plus qu’une simple voiture de sport électrique. Présenté comme le véhicule de série le plus rapide au monde, ce modèle promet des performances époustouflantes, une autonomie exceptionnelle et des innovations technologiques qui repoussent les limites de l’automobile. Après de multiples reports, la production est désormais envisagée pour 2025. Voici tout ce que nous savons sur cette supercar électrique tant attendue.

Un design futuriste et aérodynamique

Conçu par Franz von Holzhausen, designer en chef de Tesla, le nouveau Roadster arbore un look moderne et agressif, avec des lignes acérées et une silhouette basse. Contrairement à son prédécesseur, basé sur la Lotus Elise, cette version repose sur une plateforme entièrement développée par Tesla. Ce coupé 2+2, doté de deux petites places arrière, se distingue par son toit panoramique en verre amovible, qui se range dans le coffre pour offrir une expérience de conduite à ciel ouvert. L’aérodynamisme, clé de ses performances, a été optimisé pour minimiser la traînée tout en maximisant l’élégance.

À l’intérieur, le Roadster mise sur une approche minimaliste et technologique, typique de Tesla. Le volant traditionnel est remplacé par un yoke rectangulaire, semblable à celui du Cybertruck, et un grand écran central incurvé regroupe les commandes et les informations, de la navigation aux données de performance en temps réel.

Des performances hors normes

Le nouveau Tesla Roadster est conçu pour redéfinir les standards des supercars. Équipé de trois moteurs électriques – un à l’avant et deux à l’arrière – il bénéficie d’une transmission intégrale et d’un contrôle précis du couple (torque vectoring) pour une tenue de route exceptionnelle. Tesla annonce un couple aux roues de 10 000 Nm, une puissance qui le place dans une catégorie à part.

Côté accélération, les chiffres donnent le vertige. La version de base promet un 0 à 96 km/h (0-60 mph) en 1,9 seconde, tandis qu’Elon Musk a récemment affirmé que la variante haut de gamme, équipée d’un « pack SpaceX », pourrait atteindre cette vitesse en moins d’une seconde – un exploit inédit pour une voiture de série homologuée pour la route. La vitesse maximale dépasserait les 400 km/h, rivalisant avec les hypercars thermiques les plus exclusives.

Pour alimenter ces performances, le Roadster embarque une batterie de 200 kWh, soit le double de la capacité des plus grosses batteries actuelles de Tesla (Model S et Model X). Cette puissance permet une autonomie impressionnante de 1 000 km en conditions optimales, faisant de ce véhicule un champion des longues distances parmi les voitures électriques.

Le pack SpaceX : quand la voiture défie la gravité

L’une des annonces les plus audacieuses concerne le « pack SpaceX », une option développée en collaboration avec l’entreprise spatiale d’Elon Musk. Ce pack inclurait une dizaine de propulseurs à gaz froid, similaires à ceux utilisés sur les fusées, pour booster les performances. Selon Musk, ces propulseurs permettraient non seulement d’améliorer l’accélération, la vitesse de pointe et le freinage, mais aussi de défier les lois de la physique traditionnelle. Il a même évoqué, mi-sérieusement, la possibilité que le Roadster puisse « voler » sur de courtes distances. Si cette idée reste à concrétiser, elle illustre l’ambition démesurée de Tesla pour ce projet.

Cependant, les experts s’interrogent sur la faisabilité et la sécurité d’un tel système dans un véhicule routier, sans parler des défis réglementaires. Pour l’instant, peu de détails techniques ont été dévoilés, et cette option reste au stade conceptuel.

Prix et disponibilité

Le Tesla Roadster ne sera pas à la portée de toutes les bourses. Le prix de base est fixé à 200 000 dollars (environ 185 000 euros), tandis que les 1 000 premières unités, baptisées « Founder’s Series », coûteront 250 000 dollars (230 000 euros). Le pack SpaceX, s’il voit le jour, pourrait faire grimper la facture bien au-delà, avec des estimations dépassant les 500 000 dollars. Pour réserver un exemplaire, Tesla exige un acompte de 50 000 dollars (dont 5 000 dollars par carte de crédit et 45 000 dollars par virement dans les 10 jours), un montant qui reflète le caractère exclusif du véhicule.

Initialement prévu pour 2020, le lancement a été repoussé à plusieurs reprises, notamment en raison de priorités données à d’autres projets comme le Cybertruck ou les robotaxis. En février 2024, Musk a annoncé que le design final serait dévoilé d’ici la fin de l’année, avec des livraisons prévues pour 2025. Lors de la conférence sur les résultats du troisième trimestre 2024, il a toutefois tempéré les attentes, qualifiant le Roadster de « cerise sur le gâteau » par rapport aux projets centraux de Tesla, comme la transition énergétique.

Un héritage en devenir

Le Roadster original, produit entre 2008 et 2012, a marqué les débuts de Tesla et démontré que les voitures électriques pouvaient être performantes et désirables. Cette nouvelle génération va encore plus loin, visant à surpasser les supercars thermiques tout en incarnant l’avenir de la mobilité électrique. Avec des promesses aussi ambitieuses, le Roadster pourrait non seulement redéfinir les standards de performance, mais aussi renforcer la position de Tesla comme leader de l’innovation automobile.

Reste à voir si Tesla tiendra ses engagements. Les retards successifs et les déclarations parfois exubérantes d’Elon Musk incitent à la prudence. Pourtant, si le Roadster atteint ne serait-ce qu’une partie de ses objectifs, il risque de devenir une icône, un symbole de ce que l’électrique peut accomplir. Rendez-vous en 2025 pour vérifier si cette « voiture volante » est à la hauteur de la légende qui l’entoure déjà.

Tesla roadster de première génération

Tesla Roadster au showroom

Premier véhicule électrique de la marque Tesla Motors, le Roadster est un modèle emblématique qui n’est pas à la portée de toutes les bourses et pour cause, son prix d’appel est de 100 000 $. Un petit bijou que vous aurez plaisir à regarder.

Tesla Magazine évolue, désormais nous allons vous présenter les meilleures vidéos dans des rubriques dédiées. Aujourd’hui nous avons répertorié pour vous des vidéos d’exception autour d’un modèle d’exception le Tesla Roadster.

Le premier Roadster de Tesla, lancé en 2008, a marqué une étape importante dans l’industrie automobile en prouvant qu’un véhicule électrique pouvait être à la fois performant et séduisant. Voici un aperçu détaillé des caractéristiques techniques du premier Roadster Tesla :

Caractéristiques Techniques du Premier Tesla Roadster

Performance

Accélération (0 à 100 km/h) : Environ 3,7 secondes

: Environ 3,7 secondes Vitesse maximale : 201 km/h (125 mph)

: 201 km/h (125 mph) Autonomie : Environ 393 km (244 miles) selon le cycle de conduite EPA

: Environ 393 km (244 miles) selon le cycle de conduite EPA Transmission : Monovitesse directe

Motorisation

Type de moteur : Moteur électrique à induction

: Moteur électrique à induction Puissance : 248 chevaux (185 kW)

: 248 chevaux (185 kW) Couple : 370 Nm

Batterie

Type de batterie : Lithium-ion

: Lithium-ion Capacité énergétique : 53 kWh

: 53 kWh Temps de recharge : Environ 3,5 heures avec le chargeur à haute puissance (240V/70A)

Châssis et Dimensions

Structure : Châssis en aluminium, basé sur la Lotus Elise

: Châssis en aluminium, basé sur la Lotus Elise Poids : Environ 1 305 kg

: Environ 1 305 kg Longueur : 3 946 mm

: 3 946 mm Largeur : 1 872 mm

: 1 872 mm Hauteur : 1 127 mm

: 1 127 mm Empattement : 2 350 mm

Design et Intérieur

Carrosserie : Fibre de carbone pour minimiser le poids

: Fibre de carbone pour minimiser le poids Sièges : Deux places

: Deux places Tableau de bord : Affichage numérique pour les paramètres essentiels du véhicule

: Affichage numérique pour les paramètres essentiels du véhicule Équipements : Système de son, climatisation, vitres électriques, rétroviseurs électriques

Autres Caractéristiques

Suspension : Indépendante à l’avant et à l’arrière, avec des amortisseurs réglables

: Indépendante à l’avant et à l’arrière, avec des amortisseurs réglables Freins : Disques ventilés à l’avant et à l’arrière, avec récupération d’énergie de freinage

: Disques ventilés à l’avant et à l’arrière, avec récupération d’énergie de freinage Jantes : Alliage léger, 16 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière

: Alliage léger, 16 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière Pneus : Pirelli P-Zero

Conclusion

Le premier Tesla Roadster a non seulement introduit une nouvelle ère de véhicules électriques de haute performance, mais a également démontré que les voitures électriques pouvaient être compétitives avec les voitures sportives traditionnelles en termes de vitesse et de maniabilité. Ce modèle a ouvert la voie à l’acceptation et à la popularité croissantes des véhicules électriques dans le grand public.