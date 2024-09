Nous vous offrons ce guide pour que vous puissiez choisir des LED innovantes qui soient cohérentes avec le choix de véhicule que vous avez fait ! Toute la communauté Tesla Mag plébiscite nos guides!

Lumière D’Ambiance De Console Centrale Et De Tableau De Bord Pour Tesla Model 3

L’éclairage LED dans les voitures est rafraîchissant, attractif et plaisant, et donne une touche contemporaine attrayante. Grâce au LED, chacun peut concevoir une atmosphère d’éclairage personnalisée dans sa propre voiture.

Lampe de 3 mm High-luminosity et réponse rapide à installer sur le bord de la console centrale et le bord du tableau de bord. Aucune installation professionnelle n’est requise.

Point positif

Avec le mode musique, changer la couleur en suivant le rythme et le son de la musique stéréo de la voiture.

Facile à installer

pas besoin de modifier le câblage, il suffit d’insérer le bord de la console centrale.

Point négatif

Peut déconcentrer le conducteur.

Veuillez mesurer soigneusement la taille avant de l’acheter.

Ampoules LED, LED Light Strip Muti-color Sound-activé RGB Car Atmosphere Light Lamp pour Tesla Model 3

Appuyez l’effet électrique de votre Tesla avec cet ensemble de lumières LED de portières.

Sa ligne de fibre légère peut réaliser un changement de couleur et ajouter des effets visuels fantastiques mystérieux. Contrôle sans tracas : changez simplement la couleur, la luminosité et le mode de musique avec l’application pour téléphone mobile. La fonction activée par le son vous permet de profiter du plaisir avec le changement de couleur suivant le rythme de la musique de votre autoradio ainsi que votre voix.

Modèle sur mesure: la bande lumineuse est spécialement conçue pour la Model 3. Convient à tous les véhicules Tesla Model 3 et améliore parfaitement son éclairage intérieur. Accessoires essentiels: la bande lumineuse LED est un excellent accessoire pour votre Tesla Model 3. Améliore l’apparence et la sensation avec des effets d’éclairage brillants. Options multicolores: livrées avec contrôle des couleurs RVB, plus de 16 millions de couleurs et différents tons pour la sélection. Vous pouvez créer votre propre couleur unique pour une amélioration parfaite pour la mise à niveau de votre voiture.

Fonctionnalités: