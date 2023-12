Tesla intensifie l’installation de ses Superchargeurs V4 à travers l’Europe, bénéficiant d’un financement significatif de l’Union Européenne. Cet investissement stimule l’expansion rapide du réseau, avec des installations notables en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et en Italie.

Tesla et le financement de l’Union Européenne

En septembre, Tesla a reçu un financement de 149 millions d’euros de l’Union Européenne. Cet apport financier vise à moderniser et à étendre le réseau de Superchargeurs en Europe. Tesla prévoit d’utiliser ces fonds pour installer ou mettre à niveau 7 000 Superchargeurs en version V4, conformément aux annonces récentes de l’équipe de chargement Tesla.

Expansion rapide en Allemagne

L’Allemagne a été un point focal de cette expansion, avec l’installation de plusieurs stations de Superchargeurs V4 dans des villes comme Zweibrüken, Altdorf, Bayreuth, Baden-Baden et München. Ces installations ajoutent une capacité significative au réseau allemand de Tesla, renforçant la présence de la marque et la facilité d’utilisation pour les propriétaires de Tesla dans la région.

Renforcement du réseau au Royaume-Uni et en France

Au Royaume-Uni, Tesla a annoncé l’installation de Superchargeurs V4 à Heartlands, ainsi que l’ajout de 16 Superchargeurs V3 à Pease Pottage. En France, Dinan et Saint-Dié-des-Vosges ont vu l’ouverture de 16 et 8 Superchargeurs V4 respectivement, marquant une étape importante dans le développement de l’infrastructure de recharge en France.

Extension en Italie

L’Italie n’est pas en reste, avec l’installation de 8 nouveaux Superchargeurs V4 à Settimo Torinese. Cette expansion témoigne de l’engagement de Tesla à fournir une infrastructure de recharge robuste et accessible à travers l’Europe.

Conclusion et perspectives

L’expansion rapide des Superchargeurs V4 de Tesla en Europe est une étape importante vers une mobilité électrique plus accessible et pratique. Ces développements soulignent l’engagement de Tesla envers l’amélioration de son réseau de recharge et l’adoption accrue des véhicules électriques.

