L’univers de l’automobile et de la maintenance automobile connaît un changement majeur avec la nomination de Xavier Chocraux à la tête de Norauto France. Xavier, un vétéran de Norauto avec 28 ans d’expérience, succède à Frédéric Cecconi. Dans cet article, nous examinerons de près le parcours professionnel de Xavier Chocraux et explorerons les implications de ce changement de leadership pour Norauto France.

Début de Carrière et Ascension

Xavier Chocraux a débuté sa carrière chez Norauto en 1995 en tant que chef d’atelier. Sa passion et son engagement pour l’entreprise se sont rapidement manifestés, lui permettant d’évoluer vers des postes de direction à Berck-sur-Mer, Amiens et Boulogne-sur-Mer. Durant cette période, Xavier a joué un rôle clé dans le développement de l’activité des centres qu’il dirigeait, notamment en initiant des prestations électroniques innovantes pour le réseau Norauto.

Expérience Internationale et Leadership

La carrière internationale de Xavier a pris son envol en 2008 avec son expatriation en Russie pour l’ouverture du premier centre Norauto à Moscou. Cette expérience a marqué un tournant, démontrant sa capacité à gérer des projets d’envergure dans un environnement culturel différent. Sa réussite en Russie a ouvert la voie à une aventure de neuf ans en Roumanie, où il a occupé les postes de Directeur Achats/Marketing puis de Directeur Général, contribuant significativement à l’expansion de Norauto dans ce nouveau territoire.

Retour en France et Leadership Régional

En 2017, Xavier est revenu en France pour prendre la direction du réseau Norauto, apportant avec lui un vent de modernisation et d’évolution organisationnelle. Son rôle de Leader de la région Nord Picardie, un territoire historique pour Norauto, de 2019 à 2022, a été crucial pour le développement régional de l’entreprise.

Nouveau Rôle et Perspectives Futures

Aujourd’hui, en tant que nouveau Directeur de Norauto France, Xavier Chocraux s’apprête à apporter son expertise et sa vision stratégique pour continuer à développer et pérenniser le réseau. Son rôle s’étendra également au pôle Travaux, Expansion et Déploiement du Concept, soulignant l’importance de l’innovation et du développement dans sa nouvelle mission.

Conclusion

Le parcours impressionnant de Xavier Chocraux chez Norauto, marqué par une ascension constante, une expérience internationale étendue, et une vision stratégique claire, le place en position idéale pour mener Norauto France vers de nouveaux sommets. Sa nomination symbolise non seulement une continuité dans l’excellence du leadership au sein de Norauto, mais également une promesse d’innovation et de croissance pour l’avenir.