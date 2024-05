Tesla continue de redéfinir la technologie automobile, et sa dernière mise à jour logicielle, la 2024.14.3, apporte une série d’améliorations qui augmentent la fonctionnalité et l’expérience utilisateur pour les propriétaires de Model 3 et Model Y. En se concentrant sur la visualisation de la conduite, les fonctionnalités de sécurité, les améliorations du divertissement, et plus encore, cette mise à jour exploite les capacités de la puce Intel Atom pour offrir des améliorations significatives. Voici un regard détaillé sur ce que les propriétaires de Tesla peuvent attendre :

Visualisation de conduite améliorée

L’une des caractéristiques remarquables de la mise à jour 2024.14.3 est l’amélioration de la visualisation de la conduite. Tesla a renforcé l’affichage des clignotants et des feux de freinage sur le tableau de bord numérique du véhicule. Ce changement enrichit non seulement le retour visuel mais améliore également la conscience situationnelle, rendant la conduite plus sûre et plus intuitive.

Zones de vitesse moyenne

Pour les conducteurs dans certains pays, Tesla a introduit le suivi des zones de vitesse moyenne. Cette fonctionnalité calcule votre vitesse moyenne à travers des zones contrôlées, vous aidant à rester conforme aux lois locales sur la circulation qui mesurent la vitesse moyenne sur une distance.

Notification de meilleur itinéraire disponible

La navigation a été affinée avec une nouvelle fonctionnalité qui alerte les conducteurs lorsqu’un itinéraire plus efficace est disponible. C’est particulièrement utile lors de longs voyages où les conditions de circulation peuvent changer rapidement, assurant que vous êtes toujours sur le chemin le plus rapide vers votre destination.

Bip de caméra de vitesse

Une autre fonctionnalité spécifique à certains pays est le bip de caméra de vitesse. Cette alerte sonore informe les conducteurs des caméras de vitesse à venir, favorisant une conduite plus sûre et plus consciente.

Barre de progression du voyage

La barre de progression du voyage est un outil simple mais efficace pour suivre l’avancement de votre voyage. Cette fonctionnalité fournit une représentation visuelle directement sur l’écran principal, aidant les conducteurs à évaluer la distance et le temps restants de manière plus intuitive.

Contrôles des essuie-glaces améliorés

Tesla a affiné les contrôles des essuie-glaces, les rendant plus réactifs aux conditions météorologiques et plus faciles à ajuster via l’interface tactile du véhicule.

Aperçu des enregistrements du mode Sentry

Dans certains pays, les conducteurs peuvent désormais prévisualiser les enregistrements du mode Sentry directement depuis l’écran tactile. Cette fonctionnalité permet une révision plus rapide et plus pratique des images capturées pendant que le véhicule est laissé sans surveillance, améliorant la sécurité et la tranquillité d’esprit.

Support Audible

Pour les amateurs de livres audio, Tesla a intégré Audible directement dans son système dans certains marchés. Cela permet aux utilisateurs de profiter d’une vaste bibliothèque de livres audio de manière transparente pendant leurs trajets.

Améliorations de Spotify

Les utilisateurs de Spotify apprécieront l’amélioration de la synchronisation des files d’attente et de la lecture, facilitant la gestion de la musique et des podcasts directement depuis l’interface intégrée de Tesla.

Navigateur en plein écran

Lorsqu’il est garé, le navigateur embarqué peut maintenant être utilisé en mode plein écran, améliorant l’utilisabilité et facilitant la navigation sur internet ou la vérification des emails pendant une pause dans votre conduite.

Suppression des enregistrements du mode Sentry par balayage

Gérer les enregistrements du mode Sentry est désormais plus simple avec la possibilité de supprimer les images indésirables par un simple balayage, simplifiant l’interface utilisateur et la gestion du stockage.

Notifications en mode valet

En mode valet, les véhicules Tesla enverront désormais des notifications si la voiture est déverrouillée ou déplacée hors du parc

, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité lorsque quelqu’un d’autre manipule votre véhicule.

Accès au mode lavage de voiture

L’accès au mode lavage de voiture a été déplacé vers le menu Contrôles, le rendant plus accessible et plus facile à activer lorsque nécessaire.

Mise à jour de Polytopia

Pour ceux qui apprécient le divertissement embarqué, le jeu populaire Polytopia a reçu des mises à jour, promettant une jouabilité améliorée et de nouvelles fonctionnalités pour divertir les passagers.

Conclusion

La mise à jour logicielle 2024.14.3 pour Tesla Model 3 et Model Y représente un pas significatif vers l’amélioration de l’expérience de conduite. Avec des améliorations à travers la sécurité, la navigation, le divertissement et l’utilisabilité, Tesla continue de repousser les limites de ce qui est possible dans la technologie automobile. Cette mise à jour non seulement améliore la fonctionnalité mais assure également que les véhicules Tesla restent à la pointe du marché des véhicules électriques.