D’ici un an Neuralink pourrait restaurer la vue aux aveugles

Elon Musk a révélé que le prochain produit de Neuralink s’appellera BlindSight. Son objectif : permettre à des personnes ayant perdu la vue, ou n’ayant jamais vu, de retrouver une perception visuelle. Une annonce qui pourrait marquer un tournant historique dans la médecine et les neurosciences.

Neuralink : une startup aux ambitions révolutionnaires

Fondée en 2016 par Elon Musk, Neuralink se présente comme une société de neurotechnologie à la croisée de l’intelligence artificielle et de la médecine. Sa mission est claire : développer des interfaces cerveau-machine (ICM) capables de traiter des maladies neurologiques, de restaurer certaines fonctions perdues et, à long terme, de fusionner l’humain avec l’IA.

"The next Neuralink product is BlindSight which will enable people who have lost both eyes or have no eye sight to see."

Elon Musk



Elon Musk

pic.twitter.com/uv8ExkuGrU https://t.co/IzfWovitWL — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) September 5, 2025

Après des avancées sur la communication pensée-ordinateur, Musk a récemment annoncé un projet encore plus ambitieux : restaurer la vision chez les aveugles grâce à une puce implantée dans le cerveau.

BlindSight : la promesse de rendre la vue possible

Selon Elon Musk :

En d’autres termes, BlindSight viserait à contourner les yeux endommagés en envoyant directement des signaux visuels au cerveau. Cette technologie reposerait sur deux piliers :

La stimulation du cortex visuel – là où notre cerveau traite les informations visuelles. Une caméra externe reliée à la puce Neuralink – qui transmettrait en temps réel une image transformée en signaux neuronaux.

Ainsi, même des personnes totalement privées de globes oculaires pourraient percevoir leur environnement.

Une innovation qui soulève des questions médicales et éthiques

Si cette annonce suscite espoir et fascination, elle pose aussi plusieurs interrogations :

Faisabilité scientifique : la stimulation du cortex visuel est déjà explorée par la recherche académique, mais Neuralink promet des résultats rapides et à grande échelle. Est-ce réaliste en un an ?

la stimulation du cortex visuel est déjà explorée par la recherche académique, mais Neuralink promet des résultats rapides et à grande échelle. Est-ce réaliste en un an ? Éthique et sécurité : implanter une puce dans le cerveau reste une opération lourde, avec des risques d’infection, de rejet ou d’effets secondaires neurologiques.

implanter une puce dans le cerveau reste une opération lourde, avec des risques d’infection, de rejet ou d’effets secondaires neurologiques. Accessibilité : qui pourra bénéficier de cette technologie ? Sera-t-elle réservée à une élite financière ou déployée largement dans les hôpitaux ?

L’impact potentiel : un bouleversement pour des millions de personnes

Aujourd’hui, plus de 43 millions de personnes sont aveugles dans le monde (selon l’OMS). Si BlindSight se concrétise, il pourrait changer radicalement leur quotidien :

Retrouver une autonomie dans les déplacements.

Réaccéder au monde du travail et de la culture.

Repenser l’inclusion sociale et professionnelle des personnes en situation de handicap visuel.

Elon Musk va même plus loin en affirmant que la résolution visuelle offerte par BlindSight pourrait dépasser celle de l’œil humain, ouvrant la porte à une « vision augmentée ».

Entre utopie et réalité : faut-il y croire ?

L’annonce est spectaculaire, mais l’histoire des promesses technologiques rappelle la nécessité de prudence. Neuralink a souvent été critiquée pour ses délais trop optimistes et ses expérimentations animales controversées.

Cependant, si BlindSight réussit à franchir les étapes réglementaires et médicales, il ne s’agirait pas seulement d’une innovation high-tech, mais d’une révolution médicale et sociale comparable à l’invention de la prothèse auditive ou du pacemaker.

Conclusion : un futur à portée de main ?

Elon Musk a toujours affirmé que le futur de l’humanité passe par l’alliance entre technologie et biologie. Avec BlindSight, il pousse cette vision encore plus loin en s’attaquant à l’un des handicaps les plus lourds.

D’ici un an, la promesse de rendre la vue aux aveugles pourrait passer du rêve à la réalité. La question n’est plus seulement “est-ce possible ?”, mais aussi “sommes-nous prêts à accepter une telle transformation de la condition humaine ?”