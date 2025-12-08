Double Protection d’Écran LANTU pour Tesla Model 3 Highland et Model Y Juniper !

Avec l’arrivée des nouvelles versions de la Tesla Model 3 Highland et de la future Model Y Juniper, protéger les écrans intérieurs (principal et arrière) est plus important que jamais. L’écran tactile est le centre de commande de votre véhicule, et il est vulnérable aux rayures et aux traces de doigts.

Ce lot de films de protection d’écran de la marque LANTU est explicitement conçu pour les nouveaux modèles et offre une protection complète à un prix avantageux grâce à une offre à durée limitée.

⭐ L’Offre Double Protection : Lot LANTU Verre Trempé (Avant & Arrière)

Produit Films de Protection d’Écran LANTU (Lot de 2) Compatibilité Model Y 2025 (Juniper) & Model 3 2024-2025 (Highland) Composition du Lot Écran principal 15,4″ (Avant) et Écran arrière 8″ Matériau / Dureté Verre Trempé 9H (Anti-rayures, Anti-éclats) Note Client (Amazon) 4,7/5 étoiles (sur 30 avis) Prix Habituel ~~Environ 39,99 €~~ Offre à Durée Limitée 37,99 € (avec 5 % d’économies)

Pourquoi ce kit est un accessoire essentiel pour les nouveaux modèles Tesla ?

Ce kit répond au besoin de protection complète des deux écrans tactiles, en assurant une compatibilité parfaite avec les dernières modifications intérieures de Tesla.

1. Protection Totale (Avant et Arrière)

Ce lot est crucial car il couvre les deux surfaces tactiles :

L’écran principal 15,4″ : Le cerveau de la voiture, souvent touché par le conducteur et le passager.

Le cerveau de la voiture, souvent touché par le conducteur et le passager. L’écran arrière 8″ : Nouvel ajout sur les Model 3/Y mis à jour, il est particulièrement vulnérable aux chocs et aux traces de doigts des passagers arrière.

2. Dureté 9H : Sécurité Maximale

Fabriqués en Verre Trempé de dureté 9H, ces films offrent une résistance exceptionnelle contre :

Les rayures (clés, objets pointus).

(clés, objets pointus). Les chocs (protection anti-éclats).Ils agissent comme un bouclier sacrificiel pour l’écran original.

3. Compatibilité Garanti (Juniper & Highland)

Le design de l’écran principal de la Model 3 Highland, et potentiellement de la Model Y Juniper, a été affiné. Ce kit est spécifiquement taillé pour ces nouvelles dimensions, garantissant un ajustement sans bulles ni bords mal alignés.

4. Kit d’Installation Simplifié

Le lot est fourni avec un kit d’installation complet (lingettes, chiffon microfibre, adhésifs de guidage) qui facilite l’alignement et la pose du verre trempé pour un résultat professionnel.

🛒 Un Petit Prix pour une Protection Indispensable

Avec une excellente note de 4,7/5 étoiles et un prix de 37,99 € grâce à l’offre à durée limitée, vous obtenez une double protection de haute qualité pour les éléments les plus coûteux et les plus utilisés de l’intérieur de votre Tesla.

Protégez immédiatement les écrans de votre Tesla Model 3 Highland ou Model Y Juniper !

