Guide Banques en ligne : Notre sélection pour bien choisir en 2021

Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux banques en ligne, pour votre entreprise ou pour vous, il peut s’agir d’une bonne option.

Nous avons sélectionné des banques en ligne innovantes qui souhaitent casser les codes et amener à consommer la banque différemment. Bien entendu, certains établissements sont jeunes mais nous pensons leur avenir prometteur.

L’espace Particulier

La néo-banque qui veut être proche de vous

Hello Bank est une banque en ligne proposée par BNP Paribas. 100% digitale, elle témoigne d’une nouvelle approche de la banque, qui se veut non seulement plus rapide mais aussi plus simple d’utilisation. Elle a pour vocation de répondre aux besoins des clients, de plus en plus connectés sur le web via leurs mobiles.

Son objectif est de restaurer une relation de confiance entre les clients et leurs banques. Pour ce faire, elle garantit une sécurité technologique et un niveau de performance optimal.

Hello Bank se revendique comme une banque transparente, ressemblant à ses clients de par sa mobilité, ses fonctionnalités 100% disponibles en ligne et sa volonté d’être présente pour ses clients, grâce à une activité ininterrompue.

En outre, elle propose des tarifs avantageux, ainsi qu’une gamme importante de produits bancaires. L’accompagnement des clients n’est pas pour autant délaissé et s’effectue par des experts basés en France.

Prix : à partir de 5€/mois (pour une carte à débit immédiat)

La banque née dans un smartphone

N26 est un service bancaire digitalisé qui se veut adapté aux besoins quotidiens de chacun. Son offre N26 Smart comporte l’essentiel de la technologie simple et intuitive de N26 pour 4,90 € par mois afin de permettre au plus grand nombre de découvrir une nouvelle façon de gérer son argent.

Il permet de gérer ses finances au quotidien directement depuis son téléphone en profitant en toute autonomie des technologies proposées. La banque berlinoise assure à ses clients un accompagnement humain 7 jours sur 7 avec l’accès au service client disponible par téléphone, en chatbot ou en live chat.

Sa ligne directrice est de proposer le vrai coût des services bancaires avec 5 retraits d’espèces par mois au distributeur, l’accès à 10 sous-comptes Espaces ou sous-comptes partagés et des offres partenaires pensées selon les usages de ses clients.

L’adhésion est forte, avec déjà plus de 5 millions de clients dont 1,6 millions de Français depuis 2017.

Prix : à partir de 0€ / mois

Le fer de lance des banques en ligne

Sur l’ensemble des profils éligibles, Boursorama Banque a été désignée pour la 13ème année consécutive, banque la moins chère en France. Ce qui est remarquable c’est que, malgré le contexte de crise actuel, les plus de 2,5 millions clients de Boursorama Banque voient malgré tout leur pouvoir d’achat amélioré.

En plus des services bancaires quotidiens, ses clients plébiscitent aussi une tarification très compétitive sur l’ensemble de la gamme proposée.

Pour les crédits immobiliers, les taux fixes sont parmi les plus bas du marché.

Concernant l’assurance-vie : aucuns frais d’entrée, de versements, d’arbitrages (hors option de gestion) ou de rachats ne sont comptés.

En bourse, les tarifs sont adaptés à chaque profil d’investisseur à partir de 0,99 € TTC par ordre seulement sans aucuns droits de garde ni autres frais.

Enfin, les assurances crédits, moyens de paiement, protection, automobile et habitation, sont parmi les moins chères.

Prix : 0€

Un fondement green, pour le meilleur

Green by Monabanq est un nouveau service gratuit proposé par la banque afin de s’engager dans le monde de demain et d’aider ses clients à réduire leur empreinte carbone.

Il leur permet de recevoir l’estimation de leur empreinte carbone suite à l’analyse de certaines dépenses issues de leur relevé. Pour ce faire, Monabanq exploite l’outil de catégorisation des dépenses en fonction de postes budgétaires : alimentaire, transports, ameublement, habillement, loisirs, restauration, hébergement, etc.

A partir de cette classification, les clients reçoivent tous les trimestres une estimation de l’impact en dioxyde de carbone émis suite à leurs dépenses. Aux relevés de compte sont jointes des recommandations issues du site de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) qui indiquent comment réduire cette empreinte carbone.

Les clients de ce service en ligne ont donc la possibilité d’améliorer leur score d’un trimestre à l’autre en modifiant par exemple leurs choix de consommation.

Prix : 3€ / mois

Le challenger inattendu

Orange Bank peut se targuer de compter 1 million de clients, ce qui lui permet d’investir au service du développement (140M€ investis sur deux ans). L’innovation et l’expérience clients sont également au cœur de l’activité de ce commerce digital.

Les Français y sont de plus en plus attirés, ce qui s’explique par la très grande satisfaction de ses clients : plus de 45% demandent la carte Premium contre +17 et -6 dans les banques traditionnelles.

Orange Bank propose des cartes nouvelle génération pour tous ses clients avec la possibilité de suivre le solde du compte en temps réel, de modifier le code de la carte à tout moment, et de réaliser des achats avec plus de facilités (paiement par mobile, avec une carte sans contact, transfert d’argent par SMS, … ).

Son assurance sécurité est forte, notamment grâce à la fonction blocage/déblocage carte ou le paramétrage carte depuis l’App : plafonds, paiement à l’étranger, en ligne, sans contact.

Prix : 0€/mois

L’espace PRO

Le pionnier qui voit grand

Les banques pro en ligne se développent dans l’optique de proposer des services adaptés aux besoins particuliers des professionnels, tels que des solutions de paiement et de financement, de gestion comptable et de trésorerie.

L’énorme avantage qu’elles présentent est un accès total et dématérialisé à l’ensemble de ses informations et opérations bancaires. Leur suivi client reste conséquent via la présence d’un service commercial sur la plateforme afin de les orienter et de les accompagner au quotidien.

Un tel service pro en ligne est tout à fait adapté aux freelances, indépendants, créateurs d’entreprise (TPE, PME) et startups.

L’ambition affichée de ce type de commerce est un gain de rapidité, de transparence sur les services et tarifs ainsi que la mise à disposition d’outils financiers utiles à la bonne marche d’une entreprise (opérations bancaires et gestion comptable).

Elles permettent donc de gagner en performance et en réactivité pour se concentrer sur le cœur d’activité.

Prix : à partir de 9 € par mois

L’approche mobile et pragmatique

Ce service digital se présente comme idéal pour les comptes professionnels des freelances et entrepreneurs, souvent seuls et mal accompagnés.

Sa mission est d’être considérée non plus comme une banque mais comme un véritable copilote administratif.

La gestion de l’activité est simplifiée : elle se réalise 100% en ligne via une application intuitive et simple, un historique illimité et des notifications en temps réel.

Cette simplification permet bien entendu de gagner du temps notamment via la création des statuts en ligne, une gestion comptable simplifiée, un calcul des charges et des rappels administratifs. De plus, la création de factures et le paiement s’exécutent facilement et 100% en ligne.

Les clients ne sont pas délaissés malgré cette digitalisation importante : une équipe d’experts est disponible 7j/7 pour les conseiller et les aiguiller.

Enfin, ce sont des assurances haut de gamme qui sont proposées comme l’assurance en cas d’hospitalisation ou l’assistance juridique.

Prix: à partir de 3,90 € / mois pour un compte micro-entreprise