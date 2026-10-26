easyJet n’a jamais proposé de Wi-Fi à bord. Ce sera Starlink. La compagnie a annoncé ce lundi 26 octobre qu’elle équipera ses A320 et A321 avec l’internet par satellite de SpaceX, à partir du premier semestre 2027. Calendrier, avions concernés, ce que l’on sait du prix : le point.

Un Airbus A320neo d’easyJet au décollage de Paris-Charles-de-Gaulle. Photo : Eric Salard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Ce qu’easyJet a annoncé

Dans son communiqué du 26 octobre, easyJet indique qu’elle proposera pour la première fois du Wi-Fi à bord, grâce à une collaboration avec Starlink, le réseau de satellites en orbite basse exploité par SpaceX. Les passagers pourront « streamer, jouer et naviguer » sur leurs propres appareils, comme au sol, selon la compagnie.

La compagnie cite aussi des usages plus pratiques : suivre son vol dans l’application et sur le site easyJet, consulter la météo ou les transports à destination, et peut-être, à terme, commander à la carte du bar depuis son siège.

Elon Musk a salué l’accord sur X le jour même, en une phrase : « Starlink coming to EasyJet ».

https://x.com/elonmusk/status/2114707637506117956 Le message d’Elon Musk, le 26 octobre 2026.

Le calendrier : de 2027 à début 2028

Premier semestre 2027 : début des installations.

: début des installations. Début 2028 : fin du déploiement attendue, selon easyJet.

: fin du déploiement attendue, selon easyJet. Avions concernés : les A320, A320neo et A321neo de la compagnie. Le communiqué ne mentionne pas les A319, les plus petits avions de la flotte.

Le déploiement se fera donc avion par avion : pendant toute l’année 2027, un même trajet pourra être assuré par un appareil équipé ou non.

Gratuit ou payant ? Rien d’annoncé

C’est la question que tout le monde se pose, et le communiqué n’y répond pas. easyJet ne dit pas si le Wi-Fi sera gratuit, payant ou réservé à certains tarifs, et ne donne aucun prix. Les conditions financières de l’accord avec SpaceX ne sont pas publiées non plus. Nous mettrons cet article à jour dès que la compagnie les précisera.

Aux États-Unis, Southwest Airlines a fait un autre choix avec Starlink : un Wi-Fi gratuit pour ses passagers (notre article).

Pourquoi c’est une grosse prise pour SpaceX

easyJet a transporté 100 millions de passagers en 2025, avec plus de 350 avions, 1 200 lignes et plus de 160 aéroports dans 35 pays, d’après son communiqué.

« L’innovation est dans l’ADN d’easyJet », résume son directeur général, Kenton Jarvis, qui parle d’un partenariat avec SpaceX pour offrir « plus de choix » aux voyageurs d’affaires comme aux vacanciers. Côté SpaceX, sa présidente Gwynne Shotwell promet une connexion « fiable, du décollage à l’atterrissage » (traductions Tesla Mag).

Starlink ne se limite plus aux antennes des particuliers : on le retrouve dans les avions, les bateaux et même dans le Cybercab de Tesla (notre article).

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Sources : communiqué d’easyJet du 26 octobre 2026 (« easyJet to offer connectivity onboard for the first time with Starlink »), site presse d’easyJet ; message d’Elon Musk sur X, 26 octobre 2026.