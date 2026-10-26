Véhicule électrique easyJet passe au Wi-Fi Starlink : ce qui change à bord à partir de 2027
ParArmand Taieb

easyJet passe au Wi-Fi Starlink : ce qui change à bord à partir de 2027

Un Airbus A320neo d'easyJet au décollage de Paris-Charles-de-Gaulle
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easyJet n’a jamais proposé de Wi-Fi à bord. Ce sera Starlink. La compagnie a annoncé ce lundi 26 octobre qu’elle équipera ses A320 et A321 avec l’internet par satellite de SpaceX, à partir du premier semestre 2027. Calendrier, avions concernés, ce que l’on sait du prix : le point.

Un Airbus A320neo d'easyJet au décollage de Paris-Charles-de-Gaulle
Un Airbus A320neo d’easyJet au décollage de Paris-Charles-de-Gaulle. Photo : Eric Salard, Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0).

Ce qu’easyJet a annoncé

Dans son communiqué du 26 octobre, easyJet indique qu’elle proposera pour la première fois du Wi-Fi à bord, grâce à une collaboration avec Starlink, le réseau de satellites en orbite basse exploité par SpaceX. Les passagers pourront « streamer, jouer et naviguer » sur leurs propres appareils, comme au sol, selon la compagnie.

La compagnie cite aussi des usages plus pratiques : suivre son vol dans l’application et sur le site easyJet, consulter la météo ou les transports à destination, et peut-être, à terme, commander à la carte du bar depuis son siège.

Elon Musk a salué l’accord sur X le jour même, en une phrase : « Starlink coming to EasyJet ».

https://x.com/elonmusk/status/2114707637506117956
Le message d’Elon Musk, le 26 octobre 2026.

Le calendrier : de 2027 à début 2028

  • Premier semestre 2027 : début des installations.
  • Début 2028 : fin du déploiement attendue, selon easyJet.
  • Avions concernés : les A320, A320neo et A321neo de la compagnie. Le communiqué ne mentionne pas les A319, les plus petits avions de la flotte.

Le déploiement se fera donc avion par avion : pendant toute l’année 2027, un même trajet pourra être assuré par un appareil équipé ou non.

Gratuit ou payant ? Rien d’annoncé

C’est la question que tout le monde se pose, et le communiqué n’y répond pas. easyJet ne dit pas si le Wi-Fi sera gratuit, payant ou réservé à certains tarifs, et ne donne aucun prix. Les conditions financières de l’accord avec SpaceX ne sont pas publiées non plus. Nous mettrons cet article à jour dès que la compagnie les précisera.

Aux États-Unis, Southwest Airlines a fait un autre choix avec Starlink : un Wi-Fi gratuit pour ses passagers (notre article).

Pourquoi c’est une grosse prise pour SpaceX

easyJet a transporté 100 millions de passagers en 2025, avec plus de 350 avions, 1 200 lignes et plus de 160 aéroports dans 35 pays, d’après son communiqué.

« L’innovation est dans l’ADN d’easyJet », résume son directeur général, Kenton Jarvis, qui parle d’un partenariat avec SpaceX pour offrir « plus de choix » aux voyageurs d’affaires comme aux vacanciers. Côté SpaceX, sa présidente Gwynne Shotwell promet une connexion « fiable, du décollage à l’atterrissage » (traductions Tesla Mag).

Starlink ne se limite plus aux antennes des particuliers : on le retrouve dans les avions, les bateaux et même dans le Cybercab de Tesla (notre article).

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Sources : communiqué d’easyJet du 26 octobre 2026 (« easyJet to offer connectivity onboard for the first time with Starlink »), site presse d’easyJet ; message d’Elon Musk sur X, 26 octobre 2026.

Armand Taieb

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

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