EDF réussit le rachat anticipé d’obligations hybrides en dollars US : Détails des résultats

EDF, l’électricien français de renom, a annoncé les résultats de la participation anticipée à son offre contractuelle de rachat lancée le 6 juin 2023. Cette offre visait le rachat de tout ou partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée libellées en dollars US, d’un montant total de 1,5 milliard de dollars US. Ces obligations étaient admises à la négociation sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Un succès anticipé

Pour comprendre le succès de cette opération, il convient de jeter un coup d’oeil aux chiffres. Ci-dessous, un tableau récapitulatif des résultats de la participation anticipée à l’Offre de Rachat:

Titres Visés CUSIP/ISIN No. Montant en principal des Titres Visés valablement apportés et acceptés Prix Total de Rachat Anticipé (1) Montant au titre de la Participation Anticipée (1) Prix de Rachat (2) $1 500 000 000 Reset Perpetual Subordinated Notes CUSIP : 268317AM6 (Rule 144A)/ F2893TAM8 (Reg S) ISIN : US268317AM62 (Rule 144A)/ USF2893TAM83 (Reg S) $901 449 000 $995,00 $50,00 $945,00

(1) Le prix total de rachat anticipé pour chaque Titre Visé correspondra à un prix par tranche de $1 000 de principal de Titre Visé valablement apporté au plus tard à 17h00, heure de New York, le 20 juin 2023 et accepté au rachat par EDF. Il comprend le montant au titre de la participation anticipée, exprimé comme un montant par tranche de $1 000 de principal de Titre Visé.

(2) Le prix de rachat pour chaque Titre Visé correspondra à prix par tranche de $1 000 de principal de Titre Visé valablement apporté à l’Offre de Rachat après la Date de Participation Anticipée et au plus tard à la date d’expiration de l’Offre de Rachat (prévue à 17h00, heure de New York, le 6 juillet 2023) et accepté au rachat par EDF.

L’Offre de Rachat d’EDF : Un Mouvement Stratégique

Début juin 2023, EDF a initié une offre contractuelle de rachat anticipé ciblant ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée, libellées en dollars US, d’un montant total de 1,5 milliard de dollars US. En termes plus simples, ces obligations sont des instruments financiers perpétuels, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas de date d’échéance précise. Ces titres spécifiques sont négociés sur le marché réglementé de la Bourse de Luxembourg.

Analyse des Résultats de l’Opération de Rachat Anticipé

Après l’expiration de la date de participation anticipée le 20 juin 2023, EDF a confirmé le rachat de 901 449 000 dollars US de ces obligations, à un prix de rachat anticipé de 995 dollars par tranche de 1 000 dollars de principal. L’opération s’est déroulée avec une précision d’horloge, expirant à 17h00, heure de New York, sans prolongation. Le règlement de ces titres rachetés a été effectué le 22 juin 2023.

Il est important de noter que l’offre de rachat se poursuit jusqu’au 6 juillet 2023, à 17h00, heure de New York, à moins d’une fin anticipée ou d’une prolongation. Les titres qui seront apportés après la date de participation anticipée seront rachetés au prix de rachat de 945 dollars par tranche de 1 000 dollars de principal.

Déclarations prospectives et avertissements d’EDF

Comme toute entreprise cotée en bourse, EDF a fait preuve de prudence en ce qui concerne les déclarations prospectives, soulignant les risques et incertitudes associés aux performances opérationnelles et financières futures. Ces risques incluent les modifications potentielles du timing et de l’exécution des opérations annoncées. EDF n’a pas l’obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si les lois et réglementations l’exigent.

L’offre de rachat et les opérations associées ont été réalisées conformément aux réglementations financières applicables, et EDF a pris soin de préciser que cette offre ne constitue pas une invitation à participer à l’offre de rachat dans les pays ou aux personnes pour lesquels cela serait interdit.

Synthèse et Perspectives

L’opération de rachat anticipé d’EDF est une démonstration réussie de la gestion active de son portefeuille de dette, en ligne avec ses objectifs stratégiques. Cette opération pourrait également avoir des implications positives sur la perception du marché et la notation de crédit d’EDF, étant donné qu’elle permet une réduction significative de son endettement.