Électrifier un site logistique : puissance, raccordement, délais

Équiper un site logistique en recharge haute puissance ne se limite pas à commander des bornes : la question qui détermine tout le reste, c’est la puissance disponible au point de livraison électrique. C’est elle qui fixe le budget, le calendrier, et parfois la faisabilité même du projet.

Le raccordement, étape par étape

Un projet de raccordement électrique suit toujours la même séquence : demande de raccordement auprès d’Enedis (ou du gestionnaire de réseau local), étude et proposition technique et financière détaillant la solution et son coût, acceptation du devis, travaux de raccordement, puis mise en service. Chaque étape a sa propre durée, et elles s’additionnent.

Des délais qui se comptent en mois, pas en semaines

Pour un raccordement en haute tension (HTA), nécessaire dès qu’une installation de recharge poids lourds dépasse la puissance d’un raccordement basse tension classique, les acteurs du secteur évoquent généralement 18 à 24 mois entre la demande initiale et la mise sous tension effective. C’est un ordre de grandeur, pas une garantie : la durée réelle dépend de la puissance demandée, de la proximité d’un poste source disponible, et de la charge de travail du gestionnaire de réseau au moment de la demande.

Conséquence pratique : le raccordement doit être engagé bien avant l’arrivée des premiers camions électriques dans la flotte, pas une fois les véhicules commandés. C’est souvent le facteur qui détermine la date réelle de mise en service d’un projet, plus que la disponibilité des bornes elles-mêmes.

Dimensionner avant de commander

La puissance nécessaire dépend directement de l’usage : un dépôt où les camions stationnent la nuit peut se satisfaire d’une recharge plus lente et moins coûteuse à raccorder, tandis qu’un site de transit avec rotation rapide des véhicules a besoin d’une puissance nettement plus élevée. Mélanger les deux besoins sur un même raccordement surdimensionné, ou au contraire sous-dimensionner par souci d’économie initiale, sont les deux erreurs les plus fréquentes constatées sur ce type de projet.

Le programme Advenir cofinance une partie de ces installations : 50 % d’aide pour un point de recharge poids lourds sur parking privé ou ouvert au public près d’une zone logistique, plafonnée entre 2 200 € et 960 000 € par point selon la puissance — à intégrer dans le budget du projet dès l’étude de faisabilité.

Décrivez votre site — usage, nombre de véhicules, puissance actuellement disponible si vous la connaissez — sur notre page recharge des poids lourds : Tesla Mag étudie votre projet et vous recontacte.

Foire aux questions

Combien de temps prend un raccordement électrique haute puissance ? Pour un raccordement en haute tension, les acteurs du secteur évoquent généralement 18 à 24 mois entre la demande et la mise sous tension, selon la puissance demandée et la disponibilité du réseau local. Faut-il la même puissance pour un dépôt de nuit et un site de transit ? Non. Un dépôt où les véhicules stationnent la nuit peut se satisfaire d’une recharge plus lente, tandis qu’un site à forte rotation a besoin d’une puissance nettement plus élevée. Quand faut-il lancer la demande de raccordement ? Le plus tôt possible, avant même la commande des véhicules : le raccordement est souvent l’étape la plus longue du projet, pas la livraison des bornes.

Tesla Mag est un média indépendant, sans lien avec Tesla, Inc. Les délais de raccordement cités sont des ordres de grandeur observés dans le secteur, à confirmer au cas par cas auprès du gestionnaire de réseau.