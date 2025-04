Dans une série de messages publiés sur X le 23 avril 2025, Elon Musk, PDG de Tesla, SpaceX et xAI, a clarifié qu’il ne quitterait pas complètement son rôle au sein du Department of Government Efficiency (DOGE), mais qu’il réduirait son allocation de temps maintenant que l’initiative est établie. Cette annonce intervient alors que des rapports récents, notamment du Washington Post, suggèrent que Musk pourrait prendre ses distances avec l’administration Trump pour se focaliser sur Tesla, qui traverse des difficultés financières.

Contexte de l’annonce

Musk a répondu à des spéculations sur X, déclarant : « Not stepping down, just reducing time allocation now that @DOGE is established. » Cette clarification fait suite à un article du Guardian publié le 2 avril 2025, qui rapportait que Musk pourrait bientôt quitter son rôle de conseiller principal au sein de DOGE en raison d’une limite légale de 130 jours pour les employés spéciaux du gouvernement. Cependant, l’équipe DOGE devrait continuer ses activités, suggérant que l’influence de Musk pourrait persister indirectement.

Par ailleurs, des publications sur X et des articles de presse, comme ceux de RFI et LCI, indiquent que Musk souhaite se concentrer sur Tesla, dont les revenus automobiles ont chuté de près de 20 % au premier trimestre 2025 par rapport à l’année précédente. Cette réorientation stratégique intervient dans un contexte où SpaceX, une autre entreprise de Musk, continue de décrocher des contrats fédéraux massifs, notamment avec le Pentagone et la NASA, totalisant des milliards de dollars.

Relations avec le gouvernement américain

Loin de se retirer complètement du gouvernement américain, SpaceX reste un acteur clé pour des agences comme la NASA, avec plus de 15 milliards de dollars de contrats depuis 2021, et le Département de la Défense, où l’entreprise a remporté des contrats de lancement d’une valeur de 5,9 milliards de dollars pour 2025-2029. De plus, SpaceX est en lice pour construire une partie du système de défense antimissile « Golden Dome » de l’administration Trump, avec une proposition de constellation de 400 à plus de 1 000 satellites.

Cependant, cette proximité avec le gouvernement suscite des inquiétudes. Des démocrates au Congrès, comme les représentants Maxwell Frost et Gery Connolly, ont lancé une enquête sur les conflits d’intérêts potentiels entre les contrats de SpaceX avec la NASA et le rôle de Musk au sein de DOGE. De même, la Federal Aviation Administration (FAA), qui a infligé des amendes à SpaceX pour des violations de sécurité, fait l’objet de critiques de Musk, qui a proposé de remplacer son système de communication par Starlink, une initiative qui soulève des questions éthiques.

Réactions et implications

Sur X, les réactions sont polarisées. Certains utilisateurs saluent la décision de Musk de prioriser Tesla, percevant cela comme un retour à ses racines entrepreneuriales : « Elon Musk s’éloigne du gouvernement américain ? Personne ne le retiendra. » D’autres, cependant, s’inquiètent de l’impact sur les programmes spatiaux nationaux, SpaceX étant un pilier pour la NASA et le Pentagone.

Les analystes estiment que cette réduction d’implication pourrait être motivée par plusieurs facteurs : la limite légale de service au sein de DOGE, les pressions politiques liées aux enquêtes sur ses conflits d’intérêts, et la nécessité de redresser Tesla face à une concurrence accrue dans le secteur des véhicules électriques. Toutefois, SpaceX et Starlink devraient maintenir leurs relations étroites avec le gouvernement, notamment grâce à l’influence des alliés de Musk dans l’administration, comme Jared Isaacman, nommé administrateur de la NASA.

Un pivot stratégique

L’annonce de Musk ne marque pas un retrait total du gouvernement américain, mais plutôt une réallocation de son temps vers ses priorités entrepreneuriales. Alors que Tesla fait face à des défis, SpaceX continue de prospérer grâce à des contrats fédéraux et à des projets ambitieux comme les missions vers Mars. Cette décision reflète la capacité de Musk à naviguer entre ses ambitions personnelles et son influence politique, tout en maintenant un rôle central dans l’écosystème aérospatial américain.