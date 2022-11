Ce qui change chez Twitter avec Elon Musk

Après un parcours en dents de scie de six mois, Elon Musk a pris le contrôle du réseau de médias sociaux jeudi (03/11/22). Cela pourrait marquer le début de nombreux changements, tant dans l’infrastructure technique de la plateforme que dans ses opérations quotidiennes. Musk a envoyé un texto au PDG de Twitter, Parag Agrawal, en avril, juste avant d’accepter de rejoindre le conseil d’administration de la société : « J’ai une tonne d’idées« , s’est souvenu Musk. « Tout ce que je veux, c’est que Twitter atteigne son plein potentiel de génialité« .

« Chief Twit », premier des changements pour Twitter sous l’ère Elon Musk

Musk, dont la bio du profil Twitter a récemment été modifiée en « Chief Twit« , a publiquement laissé entendre qu’il pourrait transformer le réseau de diverses manières. Certaines de ces méthodes comprennent l’assouplissement des restrictions imposées à la modération du contenu, le rétablissement des comptes bannis et la mise à disposition d’une option d’édition.

Et une collection juteuse de conversations textuelles échangées entre Musk et ses associés, qui ont été rendues publiques dans une pétition judiciaire, fournissent un aperçu encore plus approfondi de la façon dont il peut monétiser et réorganiser la plate-forme.

Musk a tweeté jeudi qu’il avait acquis Twitter « parce qu’il est important pour l’avenir de la civilisation d’avoir une place publique numérique commune« . Il a poursuivi en disant que la division avait été encouragée par les médias traditionnels et sociaux et qu’il s’efforcerait de rétablir la « conversation » sur la plate-forme.

Il a également donné l’impression qu’il ne présiderait pas à un assouplissement complet des règles de l’entreprise, une préoccupation partagée par plusieurs employés de Twitter. Il a déclaré qu’il était hors de question que Twitter se transforme en un « paysage d’enfer » où les utilisateurs peuvent dire ce qu’ils veulent sans craindre de répercussions. « Notre plateforme doit avoir une attitude amicale et ouverte envers tout le monde« .

À quelques semaines à peine des élections de mi-mandat aux États-Unis, les observateurs avertissent que l’accent mis par Musk sur la liberté d’expression non modérée peut offrir de nouveaux enjeux, qui pourraient avoir des répercussions importantes sur la place publique numérique. Angelo Carusone, président et directeur général de Media Matters, une organisation à but non lucratif qui surveille les médias, affirme que « personne n’est préparé au type d’attaque qui va se produire. Nous connaissons les gens à qui il a parlé, et nous voyons tous les indicateurs – c’est une menace réelle. »

Une nouvelle direction sera nommée.

Le premier des changements apportés à Twitter, par Elon Musk, a été, comme on pouvait s’y attendre, de faire le ménage, en commençant par Agrawal, le directeur général de Twitter. Celui-ci avait pris les rênes de l’entreprise l’année précédente lorsque le cofondateur Jack Dorsey s’est retiré. Jeudi, l’Associated Press et quelques autres agences de presse ont affirmé qu’Elon Musk avait également licencié le directeur financier de la société, Ned Segal, et l’avocat général, Vijaya Gadde.

Bien que Musk et Agrawal aient d’abord exprimé leur volonté de coopérer l’un avec l’autre, les SMS échangés entre Musk et ses associés révèlent à quel point Musk était contrarié par la direction d’Agrawal.

Les comptes suspendus pourraient être autorisés à revenir.

Musk affirme depuis plusieurs mois que sa priorité absolue serait de rétablir l’accès à l’ancien président Donald Trump et de protéger la liberté d’expression sur Twitter. Le compte de Trump a été définitivement suspendu l’année dernière après un soulèvement meurtrier le 6 janvier au Capitole des États-Unis. Musk a déclaré que ce serait sa priorité absolue.

Au début du mois, Carusone a déclaré à TIME : « Je prévois que Musk rétablira rapidement son compte à la seconde où il aura les clés », ce qui signifie « à la seconde où il aura les clés« .

D’autres utilisateurs suspendus, comme les voix de droite qui ont été bloquées pour avoir propagé des théories du complot ou utilisé un vocabulaire abusif, pourraient potentiellement voir leurs comptes réactivés, selon les analystes. Une conversation antérieure entre Musk et Agrawal a eu lieu par SMS. Au cours de cette conversation, Musk a exprimé son désir de lever toutes les interdictions permanentes imposées par Twitter, à l’exception de celles imposées aux comptes de spam et à ceux qui encouragent ouvertement la violence.

Moins de garde-fous contre la désinformation et l’extrémisme

Il a déclaré par le passé que le site Web aurait une réglementation plus souple en matière de surveillance du contenu s’il en était le responsable. Lors d’une interview qui s’est déroulée sur scène en avril, concernant les changements prévus pour Twitter, Musk a déclaré : « En cas de doute, laissez le discours exister. Si la façon de procéder n’est pas claire, mon conseil est de laisser le tweet tranquille. » Cependant, il est évident que s’il y a une quantité importante de controverse autour du sujet en question, vous ne voudriez pas promouvoir ce tweet.

Le bouton d’édition pourrait rapidement devenir la norme.

Toujours au rayon des changements apportés à Twitter, Elon Musk a indiqué qu’il envisageait d’accorder aux utilisateurs la possibilité de modifier leurs tweets, ce qui est une fonctionnalité que de nombreux utilisateurs recherchent depuis des années. Selon les résultats d’un sondage qu’il a réalisé en mars, environ soixante-quatorze pour cent des personnes qui le suivent sur Twitter se sont déclarées favorables à l’ajout de l’option de modification.

L’une des caches de conversations textuelles qui ont été rendues publiques comprenait un message de Gayle King, qui co-anime CBS This Morning. Dans ce message, Mme King dit à M. Musk qu’elle aime le concept d’un bouton d’édition.

Après avoir initialement rejeté l’idée, Twitter a commencé à tester le bouton d’édition il y a un mois, en autorisant un accès précoce aux membres de Twitter Blue au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les membres de Twitter Blue paient pour le modèle d’abonnement de Twitter et ont un accès anticipé aux nouvelles fonctionnalités.

Twitter a déclaré que la fonctionnalité sera bientôt disponible pour les membres aux États-Unis, bien que Musk puisse choisir d’accélérer le processus une fois qu’il sera aux commandes.

F.A.Q. Les changements pour Twitter avec Elon Musk

Quels sont les changements à venir pour Twitter ?