Ces derniers jours, Elon Musk, le PDG de SpaceX et figure influente du paysage technologique et spatial, a une nouvelle fois fait parler de lui en s’exprimant sur l’avenir de la Station spatiale internationale (ISS). À travers une série de tweets récents, Musk a surpris la communauté spatiale en plaidant pour une fin anticipée de cette icône orbitale, ravivant les débats sur les priorités de l’exploration spatiale.

Un appel inattendu au désorbitage

Dans un message publié sur X le 20 février 2025, Musk a déclaré : « Il est temps de commencer les préparatifs pour désorbiter la Station spatiale internationale. Elle a rempli son rôle. Il n’y a que très peu d’utilité supplémentaire. Allons sur Mars. » Cette prise de position tranchée intervient alors que l’ISS, en orbite depuis 1998, est prévue pour être désorbitée en 2030 selon les plans actuels de la NASA et de ses partenaires internationaux. SpaceX, dirigée par Musk, a d’ailleurs décroché en 2024 un contrat de 843 millions de dollars pour concevoir le véhicule chargé de guider la station vers sa fin contrôlée dans l’océan Pacifique.

Mais Musk ne s’est pas arrêté là. Dans un tweet suivant, il a précisé qu’il recommanderait au président américain Donald Trump de ramener ce calendrier « aussi vite que possible », suggérant une échéance à deux ans, soit 2027. Cette proposition contraste fortement avec l’engagement des agences spatiales impliquées – NASA, ESA, JAXA, CSA et Roscosmos – qui, sauf la Russie (engagée jusqu’en 2028), prévoient de maintenir l’ISS opérationnelle jusqu’en 2030 ou au-delà.

Pourquoi cette urgence ?

Les motivations de Musk semblent liées à sa vision à long terme : la colonisation de Mars. En qualifiant l’ISS de structure ayant « peu d’utilité supplémentaire », il sous-entend que les ressources allouées à son entretien – environ 3 milliards de dollars par an pour la NASA, dont une large part profite à SpaceX pour les missions de ravitaillement – pourraient être mieux investies ailleurs, notamment dans son projet martien. Ce n’est pas la première fois que Musk exprime une telle impatience : son ambition de faire de l’humanité une espèce multiplanétaire est au cœur de la mission de SpaceX.

Pourtant, cette sortie n’est pas sans paradoxe. SpaceX tire des bénéfices significatifs des contrats liés à l’ISS, notamment via les missions Crew Dragon. Un désorbitage prématuré mettrait fin à cette source de revenus, mais pourrait libérer des fonds publics pour accélérer le développement de Starship, le vaisseau conçu pour atteindre Mars.

Une controverse qui divise

Les déclarations de Musk ont suscité des réactions contrastées. D’un côté, certains y voient une provocation typique de l’entrepreneur, connu pour ses prises de position audacieuses. D’autres, comme le sénateur Ted Cruz, président du comité sénatorial américain sur le commerce, la science et les transports, se seraient dits « furieux », selon des sources rapportées par Ars Technica. Cruz, un fervent défenseur de l’ISS, pourrait compliquer la confirmation de Jared Isaacman, proche de Musk et pressenti pour diriger la NASA, en soulevant cette question lors des auditions à venir.

Par ailleurs, les partenaires internationaux de l’ISS rappellent que toute décision sur son avenir doit être prise collectivement. L’Agence spatiale européenne (ESA), par exemple, a souligné que l’ISS reste un projet collaboratif, et non une initiative unilatérale soumise aux tweets de Musk.

L’ISS : un laboratoire encore pertinent ?

Les experts spatiaux, eux, défendent la valeur continue de l’ISS. Depuis plus de 24 ans, elle a accueilli des milliers d’expériences scientifiques, offrant des données cruciales sur la vie en microgravité, la santé humaine et les technologies nécessaires aux futures missions longue distance – y compris vers Mars. Comme l’a noté Jordan Bimm, historien spatial, dans une interview à ABC News, « elle fournit des données essentielles pour nos plans de retour sur la Lune et d’aller sur Mars ».

Musk et les astronautes : une tension supplémentaire

Cette polémique survient dans un contexte déjà tendu. Le même jour que son appel au désorbitage, Musk s’est affronté sur X avec Andreas Mogensen, ancien commandant danois de l’ISS. Ce dernier a qualifié de « mensonge » les affirmations de Musk selon lesquelles deux astronautes américains, Butch Wilmore et Suni Williams, auraient été « abandonnés » dans l’espace pour des raisons politiques sous l’administration Biden. Musk a répondu avec virulence, défendant sa position selon laquelle SpaceX aurait pu les ramener plus tôt. Pourtant, la NASA a confirmé dès août 2024 que leur retour, prévu pour mars 2025 via une mission Crew Dragon, était planifié de longue date.

Quel avenir pour l’ISS et Musk ?

Avec son influence croissante – renforcée par son rôle officieux auprès de Trump et son leadership au sein du DOGE, une initiative visant à réformer l’efficacité gouvernementale américaine –, Musk pourrait peser sur les décisions spatiales. Cependant, la faisabilité de son calendrier reste incertaine, tant sur le plan technique (le véhicule de désorbitage doit être prêt) que diplomatique (accord des partenaires).

En attendant, les tweets de Musk continuent d’alimenter les spéculations : s’agit-il d’une stratégie pour recentrer l’attention sur Mars, d’un défi lancé à la NASA, ou simplement d’une nouvelle saillie impulsive ? Une chose est sûre : l’avenir de l’ISS, et peut-être de l’exploration spatiale américaine, pourrait bien se jouer dans cette arène inhabituelle qu’est X.