Elon Musk lève 20 milliards de dollars pour xAI : un bras de fer colossal face à OpenAI

L’année 2026 commence par un véritable séisme dans la Silicon Valley. xAI, la jeune pousse d’Elon Musk, vient d’annoncer la clôture d’un tour de table de Série E à hauteur de 20 milliards de dollars, dépassant largement son objectif initial de 15 milliards. Cette levée de fonds propulse la valorisation de l’entreprise à environ 240 milliards de dollars, un chiffre vertigineux pour une société créée il y a seulement 18 mois.

L’infrastructure comme arme de guerre

Ce tour de table ne se résume pas à un simple chèque ; il s’agit d’une alliance stratégique. Parmi les investisseurs figurent des poids lourds comme Fidelity, Qatar Investment Authority et MGX, mais ce sont surtout les participations de NVIDIA et Cisco Investments qui interpellent.

L’objectif est clair : financer le déploiement massif de puissance de calcul. xAI exploite déjà les supercalculateurs Colossus I et II, qui hébergent plus d’un million d’équivalents GPU H100. En janvier 2026, Musk a confirmé l’achat d’un troisième bâtiment à Memphis, portant la capacité totale à 2 gigawatts, soit l’équivalent de la consommation de 1,5 million de foyers.

Grok 4 et 5 : L’efficacité contre la force brute

Les fonds permettront d’accélérer le développement des modèles de la série Grok 4, qui se distinguent déjà par :

Un raisonnement avancé via l’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning).

via l’apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning). Grok Voice : un agent vocal multilingue à latence ultra-faible.

: un agent vocal multilingue à latence ultra-faible. Grok Imagine : un générateur multimodal de photos et vidéos ultra-rapide.

Alors que Grok 5 est déjà en cours d’entraînement, xAI affiche une efficacité remarquable. Avec un capital total levé d’environ 32 milliards de dollars, Musk a bâti une entreprise valant près de la moitié d’OpenAI (valorisé à 500 milliards de dollars après une vente d’actions en octobre 2025), alors que ce dernier a accumulé plus de 64 milliards de dollars de financement.

La bataille des chiffres : Entre distribution et engagement

L’annonce de xAI mentionne 600 millions d’utilisateurs actifs mensuels (MAU). Un chiffre à nuancer, car il combine les utilisateurs de la plateforme 𝕏 avec ceux du service Grok proprement dit.

Plateforme Utilisateurs Mensuels Estimés Part de trafic (approx.) ChatGPT (OpenAI) ~800 millions (hebdomadaires) 68% Gemini (Google) ~300 millions 18% Grok (xAI) 30 – 64 millions 2,5%

Si Grok est encore loin du monopole de ChatGPT, sa croissance est exponentielle (+436% après le lancement de Grok 3). La stratégie d’Elon Musk repose sur un pari : l’IA ne suivra pas le modèle du moteur de recherche (où un seul gagnant prend tout), mais celui des réseaux sociaux, où l’expérience utilisateur et la distribution quotidienne (via 𝕏 et les véhicules Tesla) permettent la coexistence de plusieurs géants.

Conclusion : Une course contre la montre

Avec 20 milliards de dollars en poche, xAI dispose désormais du « runway » nécessaire pour atteindre la parité technique avec GPT-5 et Gemini 3. L’enjeu pour 2026 n’est plus de savoir si xAI peut produire un modèle compétitif — c’est déjà prouvé — mais s’il peut briser l’habitude « réflexe » des utilisateurs de se tourner vers ChatGPT avant que le marché ne se fige définitivement.