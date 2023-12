PARIS, FRANCE - JUNE 16: Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of Twitter, Elon Musk attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre on June 16, 2023 in Paris, France. Elon Musk is visiting Paris for the VivaTech show where he gives a conference in front of 4,000 technology enthusiasts. He also took the opportunity to meet Bernard Arnaud, CEO of LVMH and the French President. Emmanuel Macron, who has already met Elon Musk twice in recent months, hopes to convince him to set up a Tesla battery factory in France, his pioneer company in electric cars. (Photo by Chesnot/Getty Images)

Sommaire Expansion Vers une Université Dédiée à l'Éducation de Haut Niveau Recherche d'un Directeur Exécutif et Équipe de Confiance Statut d'Exemption Fiscale et Contributions Passées Antécédents Éducatifs de Musk Elon Musk, PDG de Tesla, envisage de créer une école axée sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STEM) à Austin, au Texas. Avec un investissement initial de 100 millions de dollars, ce projet ambitieux vise à établir des écoles primaires et secondaires, qui pourraient éventuellement évoluer en université. Expansion Vers une Université Dédiée à l'Éducation de Haut Niveau Selon un dépôt auprès de l'Internal Revenue Service (IRS), l'école envisage d'étendre ses opérations pour créer une université. Cette expansion se produira une fois que les écoles primaires et secondaires seront opérationnelles, se concentrant sur une éducation de haut niveau. Recherche d'un Directeur Exécutif et Équipe de Confiance L'école prévoit initialement d'accueillir 50 étudiants et est actuellement à la recherche d'un directeur exécutif. Les administrateurs mentionnés dans la demande comprennent Jared Birchall, chef du bureau familial de Musk, l'avocat fiscaliste Steven Chidester de Withersworldwide, ainsi que Ronald Gong et Teresa Holland du bureau familial Catalyst. Statut d'Exemption Fiscale et Contributions Passées La demande soumise à l'IRS cherchait à obtenir le statut d'exemption fiscale pour le centre d'apprentissage, une demande déposée en octobre 2022 et approuvée en mars. En 2021, Musk a également fait don de 5 millions de dollars à la Khan Academy, une organisation éducative à but non lucratif. Antécédents Éducatifs de Musk Musk a déjà fondé l'école Ad Astra pour ses enfants et ceux de certains employés de SpaceX, initialement en Californie avant de déménager au Texas en 2020. De plus, Tesla a été approuvé pour des dons de 750 000 dollars à des organisations locales près de sa Gigafactory à Austin, dont certains sont allés directement au district scolaire de Del Valle. Ce projet de création d'école et d'université STEM par Elon Musk souligne son engagement envers l'éducation et l'innovation.