Après le succès marquant du deuxième vol d’essai, SpaceX se prépare activement pour le troisième vol d’essai intégré (IFT 3) avec le déploiement de Ship 28 et Booster 10 vers le site de lancement. Cette nouvelle phase témoigne de l’engagement continu de SpaceX dans l’exploration spatiale.

Développements Récents

Ship 28 a été déplacé vers le site de lancement le 14 décembre 2023 pour compléter les tests de moteurs avant IFT 3. Après avoir subi deux tests de résistance au froid (cryo-proof) à Massey, Ship 28 a passé 2,5 mois à recevoir des moteurs et des mises à niveau. Booster 10, avec son anneau de préchauffage (Hot Stage Ring), a également été déplacé vers le site pour se préparer au lancement.

Flight 3 Starship completed a full-duration static fire with all six of its Raptor engines pic.twitter.com/Mxn8faKcEv — SpaceX (@SpaceX) December 20, 2023

Avancées Techniques

Le calendrier des tests pour Ship 28 et Booster 10 est prévu pour être condensé, incluant potentiellement un test de cryo-proof, un test de rotation des moteurs (spin prime), et un test statique des moteurs avant le vol. SpaceX vise à minimiser la durée de la campagne de tests pré-vol, en alignement avec ses aspirations futures pour des missions clés telles que les campagnes NASA HLS (Human Landing System).

Améliorations du Site de Lancement

Après le deuxième vol d’essai, des travaux de rénovation et de renforcement du site de lancement ont été entrepris. Les améliorations incluent des mises à niveau de l’Orbital Tank Farm, avec l’installation de nouveaux sous-refroidisseurs et pompes pour accélérer le chargement du carburant. Ces améliorations devraient réduire le temps de chargement du carburant de 90 à 45 minutes.

Perspectives Futures

SpaceX se prépare déjà pour les vols futurs, avec Ship 29 et Booster 11 prévus pour le quatrième vol d’essai, et Ship 30 et Booster 12 pour le cinquième. Ces véhicules sont en cours de préparation et de tests à Massey.

Les efforts inlassables de SpaceX pour préparer Ship 28 et Booster 10 pour le troisième vol d’essai intégré mettent en lumière son engagement envers l’innovation et l’efficacité dans l’exploration spatiale. Avec ces préparations avancées et les améliorations continues du site de lancement, SpaceX continue de repousser les frontières de la technologie spatiale

Source : NASASpaceFlight.com