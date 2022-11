Le point sur l’abonnement Twitter à 8€/mois pas encore dispo en Europe

Elon Musk a indiqué que la certification d’un compte sur Twitter pourrait à l’avenir coûter 8 dollars par mois, malgré le tollé provoqué par les idées de faire payer cette fonction aux utilisateurs. Le tollé a été provoqué par des propositions visant à faire payer la fonction.

Dans un tweet adressé à ses plus de 110 millions de followers sur Twitter mardi, le nouveau propriétaire de Twitter a qualifié de « conneries » la méthode actuelle d’attribution des coches bleues, qui valident un utilisateur comme une source digne de confiance. Il a dit ceci à propos du système que Twitter utilise pour attribuer le logo « certifié ».

Pour l’instant cette nouvelle « fonctionnalité » est uniquement disponible dans quelques pays: USA, Canada, Australie, New Zealand et UK. Il faudra attendre encore un peu pour l’Europe.

Certification Twitter : un nouvel abonnement à 8€ par mois

« La méthode actuelle des seigneurs et des paysans que Twitter utilise pour déterminer qui a et qui n’a pas de coche bleue est un vrai merdier. Le pouvoir au peuple ! La certification pour 8 € par mois« , a-t-il déclaré, laissant entendre qu’une coche pourrait être attribuée aux comptes qui paient le service premium bientôt proposé par le site, baptisé Blue, au tarif de 8 € par mois.

Stephen King mène la lutte pour ne pas voir à payer

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Musk lance des comparaisons hasardeuses pour expliquer le nouveau service

Musk a également mentionné que le prix pourrait être différent dans d’autres pays. Le service Blue n’est disponible que dans quelques pays sélectionnés, dont les États-Unis d’Amérique, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Son coût mensuel est de 4,99 dollars aux États-Unis et, dans sa forme actuelle, le service offre un ensemble plus limité d’avantages, comme la possibilité de supprimer des tweets précédents.

Certification Twitter : un moyen de lutter contre le spam ?

Musk a déclaré lors de la conversation sur Twitter que les abonnés à la nouvelle certification Blue bénéficieront également d’une préséance dans les réponses, les mentions et les recherches. Il a décrit cet aspect comme étant « important » pour « battre » les comptes de spam. Les utilisateurs seront également exposés à 50 % de publicités en moins et auront la possibilité de télécharger des clips audio et vidéo plus longs. La date d’entrée en vigueur de ces modifications n’a pas été annoncée.

Environ 400 000 comptes Blue tick sur Twitter seraient touchés par ces changements. La majorité des 5 milliards de dollars de revenus annuels de Twitter proviennent des publicités, qui, selon les changements proposés, seront coupées ou limitées pour les abonnés bleus.

Quelques heures plus tôt, Musk a défendu sa décision de mettre en place des frais de vérification en déclarant dans un tweet que « nous devons payer les factures d’une manière ou d’une autre » et que c’était le seul moyen de « combattre les bots et les trolls. » Il a ajouté que les frais seront utilisés pour financer l’expansion de l’entreprise. L’auteur Stephen King avait tweeté qu’il « disparaîtrait comme Enron » si une taxe de 20 dollars sur les tics était mise en place, ce qui a incité Musk à répondre par ces mots. (Le tweet de King peut être consulté ici.)

« Que diriez-vous de huit dollars ? »

La nouvelle selon laquelle Musk avait l’intention de mettre en place des frais de vérification a été rendue publique lundi, ce qui a suscité une réaction négative de la part d’un certain nombre d’utilisateurs, dont King. Selon les résultats d’un sondage réalisé sur Twitter et publié par l’investisseur technologique Jason Calacanis, un associé de Musk qui fait partie d’une équipe amenée par le multimilliardaire pour aider à gérer l’entreprise, l’option « ne paierait pas » a reçu des réponses de quatre-vingt pour cent des personnes qui ont participé.

Mardi, l’offre de 8 dollars par action a reçu le soutien de l’un des bailleurs de fonds d’Elon Musk dans le rachat de Twitter. Le fondateur et directeur général de Binance, une bourse de crypto-monnaies qui a investi 500 millions de dollars dans l’accord, a déclaré qu’il soutenait le plan car il permettra de résoudre le problème des comptes automatisés gênants, parfois connus sous le nom de bots.

Changpeng Zhao a déclaré devant les participants au Web Summit de Lisbonne : « Nous sommes favorables à cette idée. » « C’est une excellente suggestion dans notre livre ». Dans sa déclaration, Zhao a affirmé qu’il était favorable à « tout ce qui peut réduire les bots. »

Interrogé sur la raison de l’investissement de Binance dans cette transaction, M. Zhao a répondu : « Nous voulons apporter un énorme soutien à la liberté d’expression ». Nous avons de grands espoirs d’étendre la liberté monétaire, mais avant tout, nous pensons que la liberté d’expression doit passer en premier.

Twitter a mis en place la méthode de vérification par coche bleue en 2009 en réponse aux préoccupations soulevées par des célébrités concernant les usurpateurs d’identité sur la plateforme. Le programme a connu des difficultés lorsque Twitter a supprimé le statut de vérification d’utilisateurs controversés, comme Milo Yiannopoulos, figure de la droite. En conséquence, le programme a été mis en attente pendant quelques années avant d’être relancé en 2021.

Le jeudi de la semaine précédente, Musk a conclu avec succès l’accord d’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars. Et depuis lors, il n’a pas perdu de temps pour apporter des changements importants. Il a laissé partir des cadres supérieurs, dont le PDG de l’entreprise, Parag Agrawal, et s’est nommé seul directeur de l’entreprise. Selon les rapports, il a également réuni un groupe de collègues pour l’assister dans la gestion de l’entreprise. Parmi ces personnes figurent apparemment Calacanis et son avocat personnel. En outre, il a recruté du personnel de Tesla pour examiner le code source de Twitter.

Le départ d’autres employés de haut niveau a été signalé cette semaine, marquant la poursuite de l’exode. Mardi, Sarah Personette, qui occupait le poste de responsable de la clientèle et de la publicité, a tweeté qu’elle avait démissionné la semaine précédente. Cela a renforcé l’inquiétude des annonceurs quant à l’évolution du géant des médias sociaux sous la direction de Musk.

Dalana Brand, qui était la directrice des ressources humaines et de la diversité de la société, a révélé mardi dans un post sur LinkedIn qu’elle avait également démissionné de son poste la semaine précédente. Nick Caldwell, directeur général des technologies de base, a annoncé son départ sur Twitter lundi soir, date à laquelle il a également mis à jour la bio de son profil pour y inclure l’expression « ancien cadre de Twitter ».

Selon Reuters, la directrice du marketing, Leslie Berland, ainsi que le chef de produit de Twitter, Jay Sullivan, et le vice-président des ventes mondiales de Twitter, Jean-Philippe Maheu, ont tous quitté l’entreprise. Il n’a pas été immédiatement précisé s’ils ont démissionné de leur propre chef ou si on leur a demandé de quitter l’entreprise.

