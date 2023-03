Tenue du pape générée par IA: Elon Musk souhaite la commercialiser

Le NY Post (Lire l’article en anglais) et Elon Musk échangent sur Twitter à propos de l’outfit du pape généré par l’IA, qui a bluffé des millions de personnes. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a même exprimé son admiration pour la tenue en demandant qu’elle soit réalisée.

Please make this outfit real — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023 New York Post: « Le pape François en faux Balenciaga fait des millions d’adeptes : « Vraiment effrayant ». Elon Musk: S’il vous plaît, faites en sorte que cette tenue soit réelle



L’image du pape françois a fait le buzz

Le NY Post nous rapporte une histoire plutôt étonnante qui s’est déroulée ce week-end : une image du Pape François en tenue plutôt inattendue a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, créant l’émoi chez les internautes.

Le religieux portait une longue doudoune blanche signée de la maison de mode Balenciaga, donnant l’impression d’être à la pointe de la mode. Les internautes, plutôt crédules, ont salué le choix vestimentaire du souverain pontife et la photo est rapidement devenue virale.

Mais il s’est avéré que la tenue du Pape n’était qu’une création générée par une intelligence artificielle, provoquant une déception chez les admirateurs de la mode pontificale. L’auteur présumé de la supercherie a été identifié comme étant un certain Pablo Xavier, un ouvrier du bâtiment de la région de Chicago âgé de 31 ans. Selon Buzzfeed News, cet artiste de l’IA, qui a utilisé l’outil Midjourney pour créer la fausse image, aurait été sous l’influence de champignons hallucinogènes lorsqu’il a créé cette image.

La technologie sans Dieu a donc une fois de plus fait des siennes et créé un scandale qui a secoué les réseaux sociaux. On espère que le Pape François ne sera pas trop déçu de ne pas pouvoir porter cette tenue dans la vraie vie…

L’Intelligence artificielle est capable de créer de nouvelles tendances

Il est facile de comprendre pourquoi des entrepreneurs de la mode pourraient être tentés de produire une telle tenue générée par l’IA. Tout d’abord, la création d’une tenue de ce genre suscite une attention considérable, ce qui peut se traduire par une augmentation de la notoriété et des ventes pour la marque.

L’utilisation de l’IA pour la création de vêtements présente de nombreuses opportunités pour l’industrie de la mode. En effet, cette technologie peut aider à accélérer et à simplifier le processus de conception et de production de vêtements, tout en permettant une personnalisation plus facile des vêtements pour chaque client.