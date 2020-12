SpaceX : une page se tourne

- Communauté - Chez Tesla Magazine, nous pensons que la révolution électrique doit se vivre. Choisissez votre rôle dès maintenant.

Tom Mueller, co-fondateur de SpaceX et concepteur de moteurs de fusée, annonce son départ à la retraite. Nous faisons un point d’histoire sur la compagnie qui défie tous les modèles aérospatiales et sur l’homme.

Histoire de SpaceX

SpaceX a été fondé par Elon Musk en 2002 avec la mission ultime de rendre la vie multiplanétaire. Aux débuts de SpaceX, Musk a recruté des ingénieurs talentueux qui partageaient sa même passion pour le développement de fusées permettant l’exploration d’autres mondes. Musk a recruté Tom Mueller, un ingénieur spécialiste des fusées qui est devenu co-fondateur de SpaceX.

Qui est Tom Mueller?

Mueller est considéré comme l’un des plus grands experts mondiaux en matière de propulsion d’engins spatiaux et détient plusieurs brevets américains pour la technologie de propulsion qu’il a conçue. Il a dirigé les équipes d’ingénieurs de SpaceX pour développer certaines des fusées et des vaisseaux spatiaux les plus avancés de l’histoire du monde !

Mueller a obtenu son diplôme d’ingénieur mécanique à l’université de l’Idaho en 1985, et sa maîtrise en 1992 à l’université Loyola Marymount. En tant qu’étudiant, il n’avait jamais imaginé qu’il deviendrait l’une des figures de proue du développement des fusées.

L’université de l’Idaho partage le fait que lorsque Mueller était au lycée, il avait l’intention de devenir mécanicien d’avion. C’est un professeur de géométrie qui l’a inspiré pour devenir ingénieur. “…

En première année de lycée, mon professeur de mathématiques m’a demandé si j’allais devenir ingénieur. J’ai dit non. Il était stupéfait. Il m’a demandé : “Voulez-vous être le gars qui répare l’avion ou le gars qui le conçoit ?

Sans ce professeur de maths, j’aurais probablement été mécanicien ou bûcheron. Grâce à lui, j’ai pu suivre les bons cours pour aller à l’université”, a déclaré Mueller à l’université. C’est alors qu’il a décidé de faire des études d’ingénieur. Mueller a travaillé comme bûcheron dans les forêts de l’Idaho pour payer ses études.

Tom Mueller

Pendant 15 ans, M. Mueller a travaillé pour TRW Inc, une société active dans l’aérospatiale, l’automobile et l’électronique. Pendant son travail chez TRW, Mueller a commencé à construire ses propres moteurs comme passe-temps dans son garage.

Quelles sont ses réalisations chez SpaceX ?

Fin 2001, il a commencé à développer un nouveau type de moteur-fusée à carburant liquide dans un entrepôt. Son travail impressionnant a attiré l’attention d’Elon Musk, qui était à l’époque co-fondateur de PayPal et PDG de Tesla Inc. En 2002, Mueller a rejoint Musk pour construire des fusées à SpaceX – et le reste appartient à l’histoire.

Mueller is known for developing rocket engines from scratch. Some of the new engines he helped SpaceX teams develop are the Falcon 1 Kestrel engine, the Falcon 9 and Falcon Heavy Merlin engine, among other spacecraft engines. His legacy is the Falcon 9 rocket’s Merlin engine that is in operation today.

Il est alimenté par du kérosène de qualité fusée et de l’oxygène liquide. Le premier étage du booster Falcon 9 est équipé de neuf moteurs Merlin 1D qui peuvent produire plus de 1,7 million de livres de poussée. La fusée est capable de mettre la charge utile en orbite et de se poser sur des drones autonomes en mer.

SpaceX a développé les premières fusées de classe orbitale capables de revenir de l’espace pour être réutilisées. À ce jour, la société a lancé 100 fusées Falcon 9, en a fait atterrir 67 et en a réutilisé 46.

La Fusée Falcon 9, l’innovation qui change le monde

La fusée Falcon 9 a inauguré une nouvelle ère de vol spatial. Cette année, SpaceX a officiellement rendu aux États-Unis les capacités de vol spatial humain. La NASA n’avait pas lancé d’humains dans l’espace depuis l’immobilisation de la navette spatiale en 2011.

C’est bien la fusée Falcon 9 qui a propulsé les astronautes de la NASA à bord du vaisseau spatial Crew Dragon vers la Station spatiale internationale, lors de la première paire de missions avec équipage de SpaceX qui a eu lieu en mai et novembre.

Après ces incroyables réalisations et après avoir travaillé pendant près de vingt ans à SpaceX, Mueller a officiellement annoncé sa retraite le 30 novembre. “J’ai pris ma retraite de SpaceX aujourd’hui !

Merci Elon Musk, c’était un sacré voyage !” Mueller a écrit via Twitter. “Merci pour tout ce que vous avez fait pour aider à construire SpaceX ! Certains des meilleurs souvenirs de tous les temps”, a écrit Musk en réponse.