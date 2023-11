EODev Révolutionne le Marché Énergétique avec une Levée de Fonds de 46 M€ pour l’Hydrogène Zéro Émission

Paris, France – Dans une percée significative pour le secteur de l’énergie verte, EODev, un leader en conception et fabrication de groupes électro-hydrogène zéro émissions, vient de finaliser une levée de fonds majeure de 46 millions d’euros. Ce financement, piloté par TiLT Capital Partners, un investisseur spécialisé dans la transition énergétique du Groupe Siparex, marque un tournant stratégique pour EODev et pour l’industrie énergétique en général.

L’Innovation au Cœur de la Stratégie d’EODev

Fondée en 2019, EODev se distingue par son approche innovante, remplaçant les groupes électrogènes diesel traditionnels, fortement polluants, par des générateurs électriques propres et silencieux alimentés par des piles à combustible hydrogène. L’entreprise offre des solutions adaptées tant pour les applications terrestres que marines, révolutionnant ainsi le marché avec ses produits GEH2® pour les usages terrestres et REXH2® pour les applications marines.

Une Croissance Impressionnante et une Vision Ambitieuse

Sous la direction de Jérémie Lagarrigue et la présidence de Thierry Best, EODev connaît une croissance exponentielle. Passant de 4 générateurs livrés en 2021 à plus d’une centaine en 2023, l’entreprise s’est rapidement imposée comme un acteur majeur du secteur. Cette levée de fonds servira à financer son ambitieux plan de développement, qui comprend l’élargissement de sa gamme de produits et l’accélération de son expansion commerciale.

Un Réseau et des Partenariats Solides

EODev s’appuie sur une équipe de plus de 90 personnes et un réseau de plus de 50 fournisseurs en France. L’entreprise a également établi des partenariats stratégiques, notamment avec Toyota Australie, devenu le premier franchisé d’EODev en Océanie.

Un Soutien Juridique Clé de De Gaulle Fleurance

Dans cette opération, EODev a été conseillé par De Gaulle Fleurance, avec une équipe menée par Jean-Christophe Amy. Leur expertise a été cruciale dans la négociation du partenariat avec Toyota Australie, démontrant l’importance d’une collaboration juridique efficace dans de telles transactions stratégiques.

Un Avenir Vert et Prometteur

Cette levée de fonds représente non seulement une réussite pour EODev, mais aussi un pas de géant vers un avenir énergétique plus propre et durable. Avec le soutien de ses partenaires et investisseurs, EODev est bien positionné pour mener la transition vers des solutions énergétiques respectueuses de l’environnement, soulignant l’importance de l’innovation dans la lutte contre le changement climatique.