Essai de la Porsche Taycan à Paris est découverte gastronomique le temps d’un rechargement en plein Paris. Un véhicule d’exception qui se laisse appréhender. Faîtes vous votre opinion.

La beauté du luxe

Départ à l’aube pour notre journée avec la fabuleuse Porsche Taycan.

Bien que nos regards se portaient sur les monuments phénoménaux de la capitale, la plupart des regards restaient rivés sur le majestueux véhicule en notre possession.

Les rayons de soleil venaient se refléter sur sa douce carrosserie couleur océan, et pendant un instant nous entendirent presque les vagues éclater.

Soyez rassuré, nous n’étions pas entrain d’halluciner mais nous passions à côté de la fontaine de la concorde.

Recharger le Taycan

Il était presque midi et nous nous mettions en quête d’un point de charge afin de tester cet aspect du véhicule.

Plusieurs solutions existent pour recharger le Porsche Taycan, nous vous donnons ici des exemples :

Une première borne de recharge de 3,7 kW de puissance qui permet de recharger 15 km par heure de charge.

Une seconde de 7,4 kW de puissance qui permet de recharger 30 km par heure de charge.

Et enfin, une dernière à 11 kW de puissance permettant de recharger 45 km par heure de charge.

Le constructeur recommande de recharger le Taycan sur une borne de 11 kW, il sera ainsi entièrement rechargé en 9 heures.

Recharge sur le réseau IONITY

Une autre alternative est possible pour charger votre Taycan. En effet, lors de son achat, Porsche vous offre 3 ans d’utilisation gratuite du service de recharge IONITY.

Après cette période, le service sera facturé 0,33€ par kW.

IONITY est un consortium formé par BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company et Volkswagen Group avec Audi et Porsche qui est chargé de mettre en place un réseau de bornes de recharge Européen haute puissance, pouvant atteindre les 350kW.

Actuellement, il existe déjà 261 bornes de recharge, 50 sont en construction et 400 autres bornes sont prévues pour fin 2020 en Europe. Les bornes sont espacées de 120 km environ.

Le rechargement est comme toujours l’occasion de rencontrer, de se détendre et de découvrir de belles tables. C’est ce que nous avons souhaité faire à Paris.

Pause gastronomique au MayFair Garden

Après nous être baladé dans Paris près de la Tour Eiffel avec le Taycan, nous avons décidé de nous stopper pour charger la voiture le temps du déjeuner. De notre fenêtre, nous avons aperçu une jolie terrasse en bois devant une grande façade d’un blanc éclatant orné d’une écriture dorée indiquant : Mayfair Garden !

Le bâtiment qui abrite ce restaurant est élégant et bénéficie d’une localisation en plein Paris.

Le Mayfair Garden est un restaurant gastronomique Indien, c’est donc avec curiosité et excitation que nous nous sommes laissé entraîner dans cette aventure culinaire !

Nous avons été accueillis et placés par des serveurs très chaleureux et respectueux des mesures d’hygiènes imposées par la covid. Un premier apetizer nous a été servi pour nous laisser le temps de choisir nos plats. Cette mise en bouche orné de fleurs nous a annoncé la couleur ! On ne pouvait être plus pressé de découvrir la suite !

On peut vous dire qu’il y a du choix, nous ne savions comment choisir… Quelques soit vos goûts, il y aura quelque chose pour vous restaurer.

Si vous en doutez voici la carte des plats. Même si les ingrédients sont écrits, la présentation de l’assiette reste un élément surprise de qualité !

Pour commencer, nous avons partagé une entrée et nous avons découvert avec plaisir des portions plus que satisfaisantes, surtout pour le prix !

Pour ce qui est du plat, nous avons évidemment varié les plaisirs. Nous avons partagé un Chicken Kahari, plat traditionnel indien recommandé par le chef et le Salmon Label Rouge Jalfarezi, le tout accompagné de lentilles et de riz ainsi que de Naan pour adoucir cette cuisine relevée.



















Que ce soit la viande ou le poisson, la cuisson était maîtrisée à merveille, la sauce alléchante bien que légèrement piquante pour notre palais européen.

Malheureusement pour vous, nous n’avons pas pris de dessert, notre estomac ne nous l’a pas permis.

On vous laisse ainsi le plaisir de tester les desserts et de nous faire parvenir vos avis sur ce lieu que nous retrouverons certainement ! A vos fourchettes !

Si vous devez recharger dans le 16ème arrondissement de Paris, rendez-vous au Mayfair Garden

33 Rue de Longchamp, 75116 Paris – 01 42 56 91 92

Galerie Photos Porsche Taycan