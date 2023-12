Audi E-tron GT RS à Londres : Une Fusion de Performance et d’Élégance

Grâce à la générosité d’un heureux propriétaire londonien, nous avons eu l’opportunité unique d’expérimenter l’Audi RS e-tron GT. Après avoir été charmés par ses premières performances lors d’une présentation privée dans la capitale britannique, nous sommes aujourd’hui invités à approfondir notre connaissance de ce véhicule électrique haute performance en explorant les rues animées de Londres.

Cette occasion rare nous permet de tester la RS e-tron GT dans des conditions réelles, bien au-delà des limites d’un circuit. Nous découvrons ainsi comment cette voiture d’exception s’adapte à l’environnement urbain et dynamique de Londres.

Design et Style

Emblématique de l’élégance et de l’avant-gardisme londoniens, l’Audi e-tron GT est une Grand Tourer (GT) moderne, alliant technologie de pointe, sportivité et confort. Sur la base technique de la Porsche Taycan, elle adopte cependant un style distinct, typique d’Audi. Son design aérodynamique et ses dimensions généreuses (4,99 mètres de longueur et 1,96 mètre de largeur) la rendent imposante dans les rues de Londres, tout en conservant une hauteur réduite de 140 cm pour une meilleure pénétration dans l’air (CX de 0,24).

Performance et Dynamique

Accélération (0-100 km/h) : 3,3 secondes

: 3,3 secondes Vitesse maximale : 250 km/h

: 250 km/h Rapport poids/puissance : 3,76 kg/ch

: 3,76 kg/ch Configuration : 4×4, dual-motor électrique

: 4×4, dual-motor électrique Puissance : 598 ch (646 ch avec le Launch Control)

: 598 ch (646 ch avec le Launch Control) Couple : 830 Nm

: 830 Nm Poids : 2’248 kg

Cette GT présente une face avant marquée par une calandre hexagonale et des phares Matrix LED, reflétant le dynamisme londonien. Son arrière est dominé par un imposant diffuseur et un bandeau lumineux intégral, soulignant son caractère sportif.

Intérieur et Confort

L’intérieur de l’e-tron GT, testée dans les rues de Londres, offre un mélange de sobriété et d’excellence. Les sièges « sport pro » garantissent confort et maintien, idéals pour naviguer dans le trafic londonien. Le design intérieur, bien que conservateur, intègre le Virtual Cockpit et un écran tactile central, témoignant de la technologie de pointe d’Audi.

Performance et Conduite

Avec ses deux moteurs électriques, l’e-tron GT promet une expérience de conduite stimulante, parfaitement adaptée aux défis des rues londoniennes. Cependant, notre essai en hiver à Londres a montré une autonomie réelle légèrement inférieure aux attentes, soulignant l’importance des conditions de conduite sur la performance des véhicules électriques.

La GT excelle dans les rues animées de Londres, malgré son gabarit. Son accélération est remarquable et le système quattro assure une traction optimale.

Ambiance Sonore et Options

L’environnement sonore unique de l’Audi, avec son bruit artificiel, ajoute une dimension supplémentaire à la conduite dans la métropole. Toutefois, la possibilité de désactiver ce son aurait été appréciée pour une expérience de conduite plus pure.

Prix et Positionnement

S’alignant avec le prestige de Londres, le prix de l’Audi RS e-tron GT reflète son positionnement haut de gamme. Elle se situe entre la Porsche Taycan 4S et la Taycan Turbo, offrant un choix attractif pour les amateurs de voitures électriques de luxe dans la capitale britannique.

L’Audi RS e-tron GT, avec son mélange de performance, de technologie et de luxe, s’inscrit parfaitement dans le paysage automobile de Londres, offrant une expérience de conduite électrique sans compromis.