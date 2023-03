Essai de la Hyundai Ioniq 6: quel prix pour la France ?

La Hyundai Ioniq 6 a fait son entrée sur le marché automobile et cette dernière édition suit les traces de la Ioniq 5. Bien qu’elle ne partage que très peu d’éléments esthétiques avec sa grande sœur, elle ne ressemble à aucune autre voiture du marché actuel. Cela la rend-elle bizarre ou merveilleuse ? Pour répondre à cette question, il est important de mettre les choses en perspective.

C’est évidemment une voiture électrique qui démarre à quarante-cinq mille livres et qui est très distinctive. Elle est à mi-chemin entre une berline, un coupé fastback et un coupé sport. Sa forme n’a rien à voir avec celle des autres voitures sur le marché. À l’avant, elle présente des lignes délicates et fluides, très intéressantes et un peu rétro.

Le design de la nouvelle Hyundai Ioniq 6

C’est presque aussi haut qu’un SUV, mais plus on avance vers l’arrière, plus on remarque que l’arrière tombe de façon dramatique, ce qui la rend unique sur la route. Pourquoi cette forme ? L’aérodynamique, évidemment, et il y a de nombreux petits détails qui y contribuent. La Ioniq 6 a un nez bas et une évent à l’avant qui s’ouvre et se ferme pour augmenter le refroidissement ou optimiser le flux d’air en fonction des besoins de la batterie.

Ces déflecteurs réduisent l’écart dans les passages de roues pour minimiser les perturbations aériennes. Elle est disponible avec des caméras numériques Slimline ou des rétroviseurs latéraux. Elle a également une surface totalement plate sous le plancher et un aileron de canard arrière avec un aileron séparé, ce qui lui permet de glisser dans l’air avec un coefficient de traînée de seulement 0,21, parmi les meilleurs au monde, et cela devrait lui donner une excellente autonomie.

Hyundai ioniq 6 // Source: PressRoom

Quelle autonomie sur les routes du Royaume-uni ?

En ce qui concerne l’autonomie, au Royaume-Uni, toutes les versions de la Ioniq 6 seront livrées avec une batterie de 77 kWh, essentiellement la même que celle de la mise à jour de la Ioniq 5. Cependant, alors que la Ioniq 5 plus grande et plus lourde ne pouvait parcourir que 315 miles, cette nouvelle voiture peut parcourir 328 miles, ce qui est déjà très bien. Si vous pouvez trouver un ensemble de jantes en alliage léger de 18 pouces de la marque, cette voiture peut parcourir 382 miles, ce qui est encore mieux. Elle semble également assez efficace, atteignant régulièrement plus de trois miles par kilowatt-heure, même par temps assez froid en hiver.

En termes de performances, ceux qui souhaitent maximiser l’autonomie devront opter pour une voiture moins puissante avec un seul moteur qui envoie 228 chevaux à la roue arrière, ce qui permet un 0 à 62 en 7,4 secondes, ce qui n’est pas mal.

Prix et disponibilité en France

Hyundai lance sa nouvelle voiture électrique, la IONIQ 6 First Edition, qui est le deuxième modèle de la ligne IONIQ dédiée aux véhicules électriques de la marque. Cette voiture est disponible en quantité limitée à seulement 2500 exemplaires en Europe, dont 250 exemplaires en France. Reposant sur la plateforme modulaire internationale électrique du groupe Hyundai (E-GMP), la IONIQ 6 offre une autonomie de 614 km avec une simple charge (en cycle mixte WLTP), grâce à un coefficient de traînée de seulement 0,21. L’intérieur de la voiture est constitué de matériaux durables, offrant une longueur aux jambes optimisée ainsi que des équipements d’agrément tels que le chargeur inversé (V2L) et les LED interactifs sur le volant.

La IONIQ 6 First Edition est disponible en France au prix de 62 500€ et elle est dotée d’une transmission intégrale ainsi que d’une batterie longue distance de 77,4 kWh. Les clients peuvent bénéficier d’un an d’abonnement gratuit à IONITY Premium par le biais de Charge myHyundai, le service européen de recharge publique totalement intégré de Hyundai. Ce service offre un accès à plus de 400 000 bornes de recharge équipées de connecteurs CA et CC à travers toute l’Europe.

Les clients peuvent précommander en ligne leur IONIQ 6 First Edition dès l’ouverture des préventes le 9 novembre 2022 à 10 heures. Les réservations sont limitées à une par client sur la base du principe « premier arrivé, premier servi », sachant que la production de ce modèle est strictement limitée à 2 500 exemplaires pour l’Europe, dont 250 pour la France. Les livraisons de IONIQ First Edition devraient intervenir entre mars et avril 2023.