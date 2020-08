La Saison 6 du Championnat ABB FIA de Formule E est terminée. A Berlin jeudi soir, dans son pays, Mercedes a brillé et clôturé en beauté sa première saison de FE, en tant qu’écurie d’usine, grâce à un doublé “made in Benelux” assuré par la paire Vandoorne-de Vries: Stoffel, un Belge

très expérimenté, ancien pilote McLaren en F1, et Nyck, un jeune Néerlandais sacré champion de F2 l’an dernier.

Vandoorne a remporté sans encombre une épreuve très disputée et, par la même occasion, il termine deuxième du championnat Pilotes, derrière le nouveau champion, Antonio Felix da Costa (DS Techeetah), sacré dès dimanche. Auteur d’une remontée remarquable, Jean-Éric

Vergne, le double champion sortant, a ramené sa DS Techeetah en 7e position et obtenu de haute lutte la troisième place du championnat, juste devant un autre sacré client, le Suisse Sébastien Buemi (Nissan e.dams).

Bataille pour la 1ère place

Lorsque les feux s’éteignent, Vandoorne, idéalement placé en pole position, s’envole vers le premier virage, suivi par Buemi et René Rast (Audi), dépassé aussitôt par de Vries, le Batave en Mercedes. À la neuvième minute de course, le pilote hollandais est le premier à déclencher l’Attack-mode, imité un tour plus tard par Vandoorne. Au tiers de la course, les DS Techeetah sont à la peine et les monoplaces de JEV et da Costa végètent respectivement en 15e et 17e positions.



Poussé par ses ingénieurs, Sam Bird (Virgin) anime une course avare en actions spectaculaires. Le Britannique dépasse Felipe Massa pour le gain de la 11e place en milieu d’épreuve. Une manoeuvre pour l’honneur, cette 11e manche sur l’aéroport de Tempelhof étant la dernière avec l’écurie de ses débuts. La saison prochaine, Bird roulera sous les couleurs de l’écurie

Jaguar. Quant à Massa, trop souvent décevant, c’était officiellement sa dernière course pour l’écurie monégasque Venturi avant de passer à autre chose.

©Formula E



À 20 minutes du drapeau à damier, Vergne perd un flap de sa voiture en dépassant Alexander Sims (BMW i Andretti), sans conséquence pour le Pontoisien. Du côté des leaders, la course se joue entre les quatre premiers en la personne de Vandoorne, Buemi, de Vries et Rast. Parti 10e

sur la grille, Lucas Di Grassi (Audi) remonte jusqu’à la 6e place tandis que Maximilian Günther (BMW i Andretti), victorieux samedi, accroche la 9e place alors qu’il s’était qualifié 18e.



La plus grosse remontée est signée Vergne, qualifié 21e sur 24 mais bien aidé par un accrochage dans le top 10 pour finalement terminer en 7e position. A 10 minutes de la fin, Oliver Rowland (Nissan), vainqueur mercredi de sa première course de FE, est forcé à l’abandon

à cause d’un problème d’aileron avant. Finalement, Vandoorne franchit la ligne d’arrivée en premier devant son coéquipier de Vries et Buemi. Le succès est total pour Mercedes-Benz EQ.

C’est donc la fin de la Saison 6 de Formule E, les pilotes vont pouvoir prendre un peu de repos après ces 6 courses en 9 jours. La saison 7 sera lancée le 16 janvier 2021 à Santiago (Chili). Il s’agira alors d’un « vrai » Championnat du Monde, avec le prestigieux label qui va avec, accordé

par la FIA. Enfin.

Classement du 6e E-Prix de Berlin / Finales 2020 de la Formule E: