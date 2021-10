Tesla Model 3 vs Kia EV6 : la relève est-elle en route ?

- Publicité -

Chez Tesla Mag, on adore comparer les voitures entre elles pour vous permettre de faire le meilleur choix selon vos envies et vos besoins. Ce nouveau match oppose la Tesla Model 3 et la Kia EV6 2022 dont la sortie est annoncée … pour l’année prochaine !

A vos marques, prêts ? Partez !

Les capacités du Kia EV6 2022

Kia EV6 (source : Kia)

Recharge ultra-rapide de 100km en 4 min.30

Pour atteindre sa vitesse de recharge maximale, EV6 doit faire appel à un chargeur pour véhicule électrique de 800 volts délivrant une puissance d’au moins 240 kW. La vitesse et le temps de recharge réel peuvent varier en fonction de la température de la batterie et des conditions météorologiques.

Jusqu’à 528 km d’autonomie

Cette autonomie a été déterminée conformément au cycle d’essais WLTP (procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers) sur la base d’une version équipée d’un pack de batterie de 77,4 kWh, d’une transmission aux roues arrière et de jantes 19’’.

Le style de conduite ainsi que d’autres facteurs, tels que la vitesse, la température extérieure, la topographie et l’utilisation de consommateurs électriques, ont un impact direct sur l’autonomie réelle et sont susceptibles de la réduire.

Autonomie : Tesla conserve une longueur d’avance

Quant à la consommation, Auto Moto a relevé une moyenne de 25,6 kWh durant leur essai, mené sans aucune restriction sur un parcours mixte ville-route-autoroute. Ce qui équivaut exactement à une autonomie de 263 km, pour 396 km annoncés au départ. De quoi tabler entre 300 et 340 km en usage “normal”.

Pour ce qui est du temps de recharge des batteries grande autonomie de 77,4 kWh, il varie de près de 33 heures sur une prise domestique standard – ou 7h20 sur une wall-box 11 kW (disponible en option contre 1 490 €) – à 18 minutes pour récupérer 80% de l’autonomie sur un super-chargeur de 350 kW ; un chiffre “best in class”, vérifié, chrono en mains !

D’ailleurs, avec 484 kilomètres d’autonomie annoncée dans cette variante AWD (jantes 20 pouces), l’EV6 n’a pas peur des longues distances. Sur un parcours mêlant autoroute (avec des pointes à plus de 150 km/h), ville et campagne, le crossover coréen les a gratifiés d’une consommation de 20,3 kWh aux 100 km.

Soit une autonomie de 380 kilomètres, inférieure à ce que propose la Tesla Model 3.

Les atouts techniques de Kia

Et pourtant, le Kia EV6 2022 a un avantage majeur par son architecture de 800 volts. Le constructeur sud-coréen affirme que l’EV6 peut récupérer 113 km en 5 minutes environ, ce qui est réellement impressionnant.

Bien sur, tout cela ne dispense pas de l’habituelle pause recharge. De ce point de vue, l’EV6 est bien aidée grâce à une architecture 800 V capable d’accepter une puissance de charge de 240 kW, lui permettant ainsi de passer de 10 à 80% en une vingtaine de minutes. Un temps vérifié avec une borne Ionity, sur l’autoroute jouxtant Francfort, mais qui s’envole sur un chargeur plus classique 11 kW (7h20 et 73 minutes en 50 kW).

Si les deux voitures peuvent charger rapidement, l’avantage reste à Tesla, puisque le réseau de superchargeurs reste inégalé par n’importe quel concurrent !

La Model 3 est plus abordable

Tesla Model 3 (source : Tesla)

Vous pouvez vous procurer la Kia EV6 à partir de 47 990 €. Quant à la Tesla Model 3 standard plus, elle est accessible dès 43 900€ (prix d’achat). Son coût d’achat, après déduction d’éventuels bonus écologiques, s’élève à 38 913€ (chiffres Isiohm, société spécialiste de l’installation de bornes de recharge sur le territoire français).

Si vous déduisez ensuite les éventuelles taxes ou coûts d’utilisation, d’entretien, de fonctionnement, etc., vous vous rendez rapidement compte que la Tesla Model 3 est particulièrement rentable…

Mais la Kia EV6 n’est pas en reste ; Jusqu’au 1er juillet 2021, elle bénéficiait en effet d’un bonus écologique de 6 000€, directement déduit pour les acheteurs éligibles.

Attention : Le coût d’acquisition du véhicule neuf TTC inclut le montant catalogue, additionné des équipements intrinsèques du véhicule, ainsi que de la valeur vénale de la batterie électrique. Les services annexes (du type immatriculation, frais de courtage, transport pour convenance de l’acquéreur, essence…) ne sont pas pris en compte. Le montant du bonus se calcule à partir du coût du véhicule, et après déduction de toutes remises commerciales octroyées par le professionnel.

A noter : L’édition 2022 Kia EV6 comprend de nombreuses caractéristiques de haut de gamme et une configuration de performance forte. Les versions de production régulières seront probablement moins chères, et avec les nouvelles Kia spéciales, vous pourriez finir par trouver des prix encore plus attrayants.

Kia EV6 : une alternative à l’américaine Tesla ?

Pour certains, il s’agit effectivement d’une alternative à la Tesla Model 3. Au niveau de la gamme de prix, d’autonomie ou de recharge, les deux modèles jouent dans la même catégorie, avec toujours un avantage pour la berline du constructeur américain.

De plus, le fait que la Kia EV6 2022 puisse charger aussi vite qu’une Tesla pour un prix quasi similaire est impressionnant, et doit être souligné.

Sur le papier, Kia construit des voitures de meilleure qualité que son concurrent. Mais, quand on prend en compte la problématique (essentielle) de la recharge, personne ne peut encore rivaliser avec Tesla.

Sources : Auto Moto

