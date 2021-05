Mercedes a choisi le 10 mai pour présenter son nouveau concept de van 100% électrique. C’est une première mondiale pour ce nouveau concept EQT qui offre de la nouveauté en matière de mobilité électrique. En effet, Mercedes est le mieux positionné pour dominer ce segment du luxe familiale ou professionnel.

« Nous développons actuellement notre portefeuille dans le segment des ludospaces avec la prochaine Classe T. Elle séduira les familles et tous les clients particuliers qui, quel que soit leur âge, apprécient les activités de loisir et ont besoin de beaucoup d’espace et d’une polyvalence maximale sans renoncer au style et au confort. La Classe T leur offre une introduction attrayante au monde Mercedes-Benz. Par ailleurs, comme le montre le Concept EQT, nous développons systématiquement notre position de leader de la mobilité électrique et proposerons aussi une version 100% électrique sur ce segment dans le futur, » explique Marcus Breitschwerdt, Directeur mondial de Mercedes-Benz Vans.

Design typique Mercedes-Benz, à fort pouvoir d’attraction

Ce nouveau produit reprend les codes de modernité de la nouvelle gamme EQ par Mercedes-Benz. Il est sûr que ce nouveau design ne rend pas indifférent.

« Le Concept EQT est un nouvel ‘holistique’ qui porte dans ses gènes la « sensualité à l’état pur, » confie Gorden Wagener, Directeur mondial du Design du groupe Daimler. « Des formes sensuelles, des garnitures élégantes et des matériaux durables indiquent clairement l’appartenance de ce ludospace à notre famille Mercedes-EQ. »

Une exclusivité électrique dans cette gamme

Le Concept EQT (longueur/largeur/hauteur : 4,945/1,863/1,826 millimètres) est doté de portes coulissantes des deux côtés avec une ouverture particulièrement généreuse de sorte que les deux grands sièges individuels de la troisième rangée sont accessibles sans difficulté.

Trois sièges enfant peuvent être intégrés les uns à côté des autres dans la deuxième rangée de sièges. Avec le toit panoramique et sa voûte céleste incrustée, l’habitacle est baigné de lumière. L’élégant design du véhicule en forme de bouteille qui s’affine de l’avant vers l’arrière lui donne une apparence plus longue. La pente abrupte de la partie arrière, ainsi que sa vitre et son hayon verticaux offrent un compartiment de chargement particulièrement spacieux. Si un plus grand espace est nécessaire, les sièges de la troisième rangée peuvent être repliés ou retirés complètement, laissant suffisamment d’espace pour un landau, une cage de transport pour chien et d’autres équipements de loisir.

« Le Concept EQT donne une idée de la manière dont l’espace et la polyvalence maximale peuvent également être alliés au confort et à l’élégance dans le segment des ludospaces. Notre future Classe T peut véritablement tout faire et nous permettra d’attirer de nouveaux groupes de clients et de profiter d’une croissance durable, » assure Marcus Breitschwerdt.

Le modèle thermique sera lancé dès la fin du second semestre et le modèle électrique suivra en 2022. Concernant le modèle électrique, Mercedes ne s’avance pas encore sur une autonomie cible ni sur les batteries qui composeront le modèle.