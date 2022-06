Voiture électrique : Le guide des câbles T1,T2,T3 et Chademo

Les modes à votre disposition

– Type 1 :

Les prises classiques ou domestiques sont des prises normales que vous retrouvez chez vous. Ce type de prise dispose d’une puissance de charge assez lente entre 1,8 et 3,2 kVA. On l’utilise plutôt pour les véhicules à 2 roues ou des voitures sans permis (inférieur à 3,7 kVA). On estime la vitesse de charge à 20 km environ pour une heure.

– Type 2 :

Ce sont des prises domestiques mais sur une ligne spécifique avec un dispositif de contrôle et de protection incorporé au câble. Sa puissance de charge reste similaire avec ses 3,7 kVA donc une vitesse de charge estimée à 20 km environ pour une heure.

Ce type de mode est destiné aux habitats ou aux entreprises.

– Type 3 :

Les prises spécifiques de type 2 ou 3 sont reliées à une borne murale offrant le contrôle, la protection et l’optimisation de la charge. La puissance de charge est supérieure que les deux précédentes, entre 3,7 et 50 kVA. La vitesse de charge est augmentée, de ce fait, avec 20 à 140 km en 1 heure.

On les retrouve souvent dans les habitats individuels, dans les parkings des entreprises et des commerces.

– Type 4 :

Prise CHAdeMO

Les prises spécifiques, à savoir CHAdeMO ou Combo2, sont fixées à une borne sur pied fonctionnant en courant continu et permettant un contrôle et une protection. La vitesse de charge est encore plus élevée avec ses 140 à 250 km d’autonomie, en une heure (entre 22 et 50 kVA).

On les voit régulièrement sur la voie publique pour des recharges rapides.

3B – Superchargeur :

Cette prise est semblable à celle du mode 4, mais le chargement est encore plus rapide. La vitesse de charge permet de retrouver 300 km d’autonomie en seulement 15 minutes.

À nouveau, on retrouve ces types de borne sur les voies publiques.

