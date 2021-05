Bienvenue sur le guide des hôtels avec borne de recharge pour voiture électrique sur Nice. Dans ces établissements, vous pouvez dormir et recharger votre véhicule. C’est un service rendu possible par la mobilité électrique et nous vous souhaitons de trouver des inspirations pour vos prochains road-trip grâce à notre guide.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Hôtel Villa Leonie 1 Avenue Gustavin, 06300 Nice 1 x Schuko (EU Plug) 3.00kW Hôtel Cap-Estel 1312 Avenue Raymond Poincaré, 06360 Èze 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW Golden Tulip Sophia Antipolis Hôtel 120 Route des Macarons, 06560 Valbonne 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Hôtel Villa Leonie

La Résidence dispose de 14 appartements de standing, studio, 2 et 3 pièces meublés chacun avec goût par les propriétaires.

Les clients peuvent profiter à leur gré du jardin méditerranéen ainsi que du salon-bibliothèque et y recevoir des amis.

Villa Belle Epoque, la Résidence figure dans le livre ‘Splendeurs de Nice.

Adresse: 1 Avenue Gustavin, 06300 Nice

Type de recharge: 1 x Schuko (EU Plug) 3.00kW

Hôtel Cap-Estel

Occupant un bâtiment emblématique construit en 1899, cet hôtel sophistiqué en front de mer se trouve à 8 km du casino de Monte-Carlo à Monaco et à 7 km d’Èze, village pittoresque perché sur une colline.

Les chambres raffinées disposent d’une salle de bain attenante luxueuse, d’un accès Wi-Fi gratuit, d’un canapé et d’un bureau. La plupart possèdent un balcon ou une terrasse avec vue sur la mer et le jardin. Certaines comprennent une kitchenette.

Un service de chambre est proposé. Le petit-déjeuner et le parking sont gratuits. L’établissement possède un restaurant renommé tenu par le chef Patrick Raingeard.

Il comprend également une plage privée, une piscine d’eau salée à débordement avec bain à remous et solarium, ainsi qu’un spa proposant un sauna, une piscine intérieure et un hammam. La salle de fitness de l’hôtel offre une vue sur la mer.

Adresse: 1312 Avenue Raymond Poincaré, 06360 Èze

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

Golden Tulip Sophia Antipolis Hôtel

Cet hôtel moderne se trouve à 10 km du parc aquatique Marineland, à 12 km du musée Picasso et à 14 km de la rue commerçante de la Croisette à Cannes.

Les chambres contemporaines disposent d’un minibar, du Wi-Fi gratuit et de la télévision par satellite. Les chambres de catégorie supérieure bénéficient d’une terrasse, et les suites comprennent un coin salon.

Un petit-déjeuner buffet est proposé, moyennant supplément, dans un restaurant chaleureux. L’hôtel possède également une cave à vins avec bar, une piscine extérieure, une terrasse avec tables, un spa et 3 salles de réunion.

Adresse: 120 Route des Macarons, 06560 Valbonne

Type de recharge: 2 x Tesla Dest.Charger 22.00kW

