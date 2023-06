Hôtel Borne de Recharge Aix-en-Provence

Bienvenue sur le guide des hôtels avec bornes de recharges pour voitures électriques à Aix-en-Provence. Dans ces établissements, vous pouvez non seulement vous détendre, mais aussi recharger votre voiture électrique en toute sécurité. La présence de bornes de recharge montre l’engagement de l’industrie hôtelière en faveur de la durabilité et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Chez Tesla Magazine, nous avons sélectionné pour vous une liste d’hôtels offrant ce service pratique. Il est important de noter que la disponibilité des bornes de recharge peut varier en fonction de l’affluence de l’hôtel. Il est donc conseillé de vérifier auprès de l’établissement pour savoir si la borne de recharge est payante ou gratuite et s’il est possible de réserver une place pour recharger votre voiture.

Aix-en-Provence est une ville historique et pittoresque située dans le sud de la France. Elle est célèbre pour son architecture, ses fontaines, ses rues pavées et son riche patrimoine culturel. La ville fait également des efforts pour encourager les modes de transport durables, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs soucieux de l’environnement.

Rejoignez-nous à Aix-en-Provence pour un séjour agréable et écologique grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Izivia – Aquabella Hôtel & Spa 2 Rue des Étuves, 13100 Aix-en-Provence 2 x Domestique UE, 3.7 kW2 x Type 2, 7.4 kW Negrecoste Hôtel & Spa 33 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence 2 x Type 2, 11 kW Hôtel Renaissance 380 Avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence 8 x Domestique UE, 3 kW Hôtel Cézanne Boutique-Hôtel 40 Avenue Victor Hugo, 13100 Aix-en-Provence 3 x Type 2, 11 kW Hôtel Le Pigonnet – Esprit de France Avenue du Pigonnet, 13090 Aix-en-Provence 4 x Type 2, 7 kW

Aquabella Hôtel & Spa

Situé dans le centre d’Aix-en-Provence, à quelques pas de la vieille ville, l’Aquabella propose des chambres de style provençal entourées d’un magnifique jardin, ainsi qu’un accès gratuit au spa Sensoriel de l’établissement. Les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite, d’un minibar et de peignoirs.

Vous pourrez déguster une cuisine méditerranéenne au restaurant de l’hôtel, L’Orangerie. Pendant les mois d’été, La Terrasse de la Tour, le restaurant-gril de l’établissement situé en plein air, sert des grillades et des salades au bord de la piscine extérieure.

Le spa Sensoriel de l’Aquabella offre un accès au sauna, au hammam et au bain à remous, ainsi qu’à une douche Kneipp et une fontaine de glace pour une expérience complète de détente.

Pour les voyageurs en voiture, un parking public est disponible à seulement 50 mètres de l’établissement moyennant un supplément.

L’Aquabella Hôtel & Spa offre un séjour de détente avec un accès gratuit au spa Sensoriel et des options de restauration délicieuses dans un emplacement pratique pour les voyageurs visitant Aix-en-Provence.

Adresse : 2 Rue des Étuves, 13100 Aix-en-Provence

Type de recharge : 2 x Domestique UE, 3.7 kW et 2 x Type 2, 7.4 kW

Negrecoste Hôtel & Spa

Se trouvant dans le cœur du cours Mirabeau à Aix-en-Provence, le Negrecoste Hôtel & Spa est un établissement du XVIIIe siècle doté d’une terrasse bien exposée. Les chambres climatisées disposent d’une télévision à écran LCD, d’un minibar payant et d’une salle de bains privative avec des articles de toilette Nuxe gratuits. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l’hôtel.

Sur place, une salle de réunion et une réception ouverte 24h/24 sont à disposition. Le spa de l’établissement, avec un bain à remous, un sauna et un hammam, est accessible moyennant des frais supplémentaires et sur réservation. Des tarifs réduits pour une séance d’une heure au spa et pour les soins dispensés sont également proposés.

L’hôtel se trouve à proximité de nombreux bars, restaurants et magasins, avec la cathédrale d’Aix-en-Provence accessible en 5 minutes à pied. Les gares SNCF et routière d’Aix-en-Provence sont à 10 minutes de marche, tandis que l’aéroport de Marseille Provence est situé à 25 km. Un parking privé est disponible sur place moyennant un supplément et sur réservation.

Adresse : 33 Cours Mirabeau, 13100 Aix-en-Provence

Type de recharge : 2 x Type 2, 11 kW

Hôtel Renaissance

Le Renaissance Aix-en-Provence Hotel est un établissement situé à moins de 10 minutes à pied du centre d’Aix-en-Provence. Vous y trouverez une réception ouverte 24h/24, des journaux et une connexion Wi-Fi gratuite. L’hôtel propose un accès gratuit à son spa doté d’une piscine intérieure chauffée, d’un hammam, d’une salle de sport et de 2 cabines de soins.

Les chambres spacieuses offrent toutes une vue sur le jardin ou la ville et disposent d’une salle de bains privative pourvue d’une baignoire ou d’une douche. Le Renaissance Aix-en-Provence Hotel propose un petit-déjeuner buffet, américain ou continental. Vous pourrez également profiter du bistro et du bar sur place.

L’hôtel est idéalement situé à 200 mètres du Grand Théâtre, et vous aurez la possibilité de pratiquer différentes activités, telles que le bowling à 1 km, le golf à 3 km ou l’équitation à 1,9 km et l’aéroport Marseille-Provence est accessible en voiture en 25 minutes depuis l’hôtel.

Adresse : 380 Avenue Max Juvénal, 13100 Aix-en-Provence

Type de recharge : 8 x Domestique UE, 3 kW

Hôtel Cézanne Boutique-Hôtel

L’Hôtel Cézanne Boutique-Hôtel est un établissement situé dans le centre-ville d’Aix-en-Provence. Il propose des chambres climatisées et une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l’établissement. Avec sa terrasse avec bar en plein air et ses plats salés maison pour le petit-déjeuner, l’hôtel offre une expérience unique à ses clients.

Les chambres de l’hôtel Cézanne sont équipées d’une télévision par satellite offrant plus de 50 chaînes et certaines offrent une vue sur la ville. Pour les voyageurs d’affaires, une salle de réunion est disponible sur place.

Le petit-déjeuner est servi jusqu’à 11 heures et comprend des plats salés et sucrés faits maison, ainsi qu’un bar à jus de fruits frais. L’hôtel se trouve à seulement 200 mètres du célèbre cours Mirabeau et à 300 mètres d’une gare routière avec des liaisons vers l’aéroport et la gare TGV. Enfin, un parking privé est accessible sur place moyennant des frais supplémentaires.

Adresse : 40 Avenue Victor Hugo, 13100 Aix-en-Provence

Type de recharge : 3 x Type 2, 11 kW

Hôtel Le Pigonnet – Esprit de France

Le Pigonnet – Esprit de France est un hôtel de luxe situé à Aix-en-Provence, dans une maison de style provençal datant du XVIIIe siècle. Le bâtiment est entouré d’un jardin de 8 000 m² et propose une piscine, un hammam et une salle de sport. Les chambres sont décorées avec raffinement et offrent un service 5 étoiles, avec des peignoirs, des chaussons, une télévision par satellite et une connexion Wi-Fi gratuite. Certaines chambres ont un balcon ou une terrasse avec une vue sur le jardin et la montagne Sainte-Victoire.

Le restaurant bistronomique La Table du Pigonnet sert une cuisine régionale de haute qualité, tandis que le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner peuvent être pris sur la terrasse extérieure en été. L’hôtel propose également un parking privé gratuit et des bornes de recharge pour voitures électriques. Le Pigonnet – Esprit de France est à seulement 800 mètres du centre d’Aix-en-Provence, ce qui en fait un choix idéal pour les voyageurs souhaitant découvrir cette charmante ville du sud de la France.

Cet établissement est très apprécié des voyageurs visitant Aix-en-Provence, grâce à sa combinaison unique de charme provençal, de luxe et de modernité. Les équipements et les services haut de gamme contribuent à faire du Pigonnet – Esprit de France l’un des meilleurs hôtels de la ville.

Adresse : Avenue du Pigonnet, 13090 Aix-en-Provence

Type de recharge : 4 x Type 2, 7 kW