Fourier Intelligence lance la production en série du robot humanoïde GR-1

Fourier Intelligence a récemment annoncé le début de la production en série de son robot humanoïde GR-1. Après quatre ans de développement intensif, ce robot impressionnant mesure 1,65 mètre et pèse 55 kilogrammes. Il est conçu pour se déplacer à une vitesse de 5 km/h et peut soulever des charges allant jusqu’à 50 kg.

Applications polyvalentes du GR-1

Le GR-1 n’est pas seulement un exploit technologique; il est envisagé pour des applications pratiques dans divers domaines. Il peut être utilisé pour l’assistance aux soins, dans le secteur éducatif, et même dans l’industrie, démontrant ainsi sa polyvalence et son utilité dans de multiples contextes.

Collaboration internationale et innovation

Ce projet est le fruit d’une collaboration internationale, impliquant des chercheurs de l’Université du Sud du Danemark et de VISTEC. Ils ont développé une peau robotique biomorphique souple pour une plateforme robotique hexapode. Cette innovation intègre un contrôleur neuronal basé sur un générateur de motifs centraux, capable de générer des mouvements respiratoires sur la peau du robot.

Amélioration de la communication et de l’esthétique

L’objectif de cette conception est double. D’une part, elle permet une communication non verbale visuo-haptique entre les humains et les robots, améliorant ainsi l’interaction et la compréhension mutuelle. D’autre part, elle rehausse l’esthétique du robot en accentuant ses qualités biomorphiques, rendant le GR-1 non seulement fonctionnel mais également agréable à regarder et à interagir avec.

Conclusion et perspectives d’avenir

Avec au moins une douzaine de ces robots déjà produits, Fourier Intelligence marque une étape importante dans le domaine de la robotique humanoïde. Le GR-1 représente un pas en avant significatif dans la création de robots qui peuvent non seulement effectuer des tâches complexes, mais aussi interagir de manière plus naturelle et intuitive avec les humains. Cela ouvre des perspectives passionnantes pour l’avenir de la robotique dans notre vie quotidienne.