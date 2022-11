Guide cadeaux High-Tech pour (se) faire plaisir cette année !

A l’approche des fêtes, Tesla Mag vous propose un guide référence pour vos cadeaux High-techs. C’est toujours une étape difficile, mais nous avons fait un sondage auprès de nous lecteur pour mettre en avant des produits qui sont cohérents avec nos passions. Au programme, premium, High-tech et innovations !

Univers Apple

L’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus dotés d’une autonomie exceptionnelle et d’un nouveau double appareil photo, à partir de 1 1019 € et 1 169€.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max dotés d’un nouvel appareil photo principal 48 Mpx et de Dynamic Island, qui propose une nouvelle façon d’interagir avec les activités, les alertes et les notifications, à partir de 1 329€ et 1 479€.

L’iPad repensé et le tout nouveau modèle d’iPad Pro avec puce M2, encore plus puissant, à partir de 589 € et 1 069€.

iPad

iPad Pro

Le MacBook Air complètement réinventé et boosté par la puce M2, à partir de 1 499 €.

La toute nouvelle Apple Watch Ultra, robuste et polyvalente, au prix de 999 €.

L’Apple Watch Series 8, offrant les meilleures fonctionnalités de santé de sa catégorie, et l’Apple Watch SE repensée, à partir de 499 € et 299 €.

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE

Les AirPods Pro deuxième génération, au prix de 299 €.

L’Apple TV 4K nouvelle génération, encore plus puissante, à partir de 169€.