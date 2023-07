Greenly lance le premier Climate App Store au monde

Greenly, leader dans la digitalisation du bilan carbone, fait un pas de géant dans la lutte contre le changement climatique en lançant le premier Climate App Store mondial. Cette nouvelle plateforme permet d’accéder à un large éventail d’applications gratuites ou payantes pour calculer l’empreinte carbone spécifique des produits et services. Le Climate App Store vise à faciliter la mesure des émissions de carbone pour les particuliers et les professionnels soucieux de réduire leur impact environnemental.

Une démocratisation du bilan carbone

Greenly franchit une nouvelle étape en démocratisant le bilan carbone grâce au lancement du premier app store dédié au climat. L’objectif est de mettre à la disposition du plus grand nombre des applications conviviales permettant de calculer en quelques clics les émissions spécifiques des particuliers et des entreprises. Greenly rend ainsi accessible une gamme de nouveaux services développés en collaboration avec près de 1500 entreprises clientes. Les utilisateurs peuvent découvrir des applications gratuites ou payantes répondant à des besoins spécifiques liés à leur secteur d’activité.

Des calculateurs pour une décarbonation efficace

Ces calculateurs offrent également la possibilité de bénéficier de l’écosystème d’intégrations de Greenly, permettant d’automatiser la collecte de données en connectant l’application avec les logiciels d’entreprise. Des fonctionnalités avancées et des évaluations complètes sont disponibles, allant du niveau gratuit au niveau premium. Il suffit de sélectionner l’application souhaitée dans un vaste catalogue, de la télécharger et de saisir les données nécessaires pour visualiser son empreinte carbone, suivre sa progression et identifier les domaines à améliorer. Ainsi, les entreprises peuvent ajuster leur trajectoire carbone en prenant des décisions éclairées.

Une place de marché dédiée à la décarbonation

Le Greenly Climate App Store met à disposition une série d’applications permettant d’automatiser le calcul des émissions spécifiques liées à des besoins sectoriels, tels que :

L’application Scope 2 pour minimiser les émissions liées à la consommation électrique, permettant de mesurer en temps réel les émissions en associant la consommation électrique à l’intensité carbone du kWh.

L’application cloud dédiée aux sociétés du numérique et de la technologie, permettant d’intégrer les API des fournisseurs de services cloud pour suivre la consommation électrique au niveau des instances vCPU.

L’application empreinte carbone pour les sites web, permettant de réduire les émissions liées à leur présence en ligne.

Le calculateur de campagnes publicitaires pour modéliser l’empreinte carbone des publicités en ligne.

L’application SFDR pour les sociétés d’investissement, permettant de collecter des informations sur les émissions et de se conformer aux labels des fonds à impact.

Le calculateur de fret pour modéliser les émissions de transport logistique en fonction du tonnage, des voies empruntées et du mode de transport.

L’application événementielle pour évaluerl’empreinte carbone des événements, prenant en compte les transports, les repas, les activités, l’hébergement et le digital.

L’application empreinte carbone des menus pour les professionnels de la restauration, permettant de modéliser l’impact environnemental en variant les ingrédients pour une décarbonation optimale.

Connaître le cycle de vie des produits

Une autre série d’applications permet aux entreprises de calculer l’empreinte carbone spécifique de leurs produits. Ces applications permettent d’analyser les six étapes clés du cycle de vie d’un produit : l’extraction et le traitement des matières premières, la fabrication, la distribution, l’utilisation et la fin de vie. Jusqu’à présent, ces analyses de cycle de vie étaient réalisées sur des fichiers Excel par des consultants, mais grâce aux nouvelles applications dédiées, les entreprises peuvent désormais accéder à des calculateurs clés en main. Parmi les applications disponibles, on trouve :

Une calculatrice textile pour évaluer l’impact environnemental des vêtements en fonction des matériaux, des lieux de production, des modes de transport et de la distribution.

Une calculatrice pour les stations de recharge afin de calculer les émissions générées par les véhicules électriques et de favoriser la décarbonation des transports.

Une analyse de cycle de vie pour la construction de chantiers, permettant de modéliser l’impact environnemental des bâtiments tout au long de leur durée de vie.

Capitaliser sur une communauté de développeurs engagés

Le Greenly Climate App Store est ouvert non seulement aux nouveautés apportées par les experts climat de Greenly, mais aussi à une communauté de développeurs qui travaillent en collaboration avec l’entreprise. Ces développeurs apportent leur expertise sectorielle pour enrichir l’écosystème d’applications disponibles. Parmi les applications partenaires figurent Welow, qui calcule l’empreinte carbone des sites de e-commerce, et Estuaire, une application permettant de modéliser l’empreinte carbone d’une flotte d’avions. Des hackathons avec des écoles d’ingénieurs, comme Centrale-Supélec, ont également contribué à l’enrichissement de l’écosystème.

Le Greenly Climate App Store offre ainsi une opportunité concrète de transformation en permettant à chacun de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique. Rejoignez dès maintenant ce projet ambitieux et devenez acteur de la comptabilité climatique.

À propos de Greenly :

Fondée en octobre 2019 par Alexis Normand, Greenly est une entreprise leader dans la digitalisation du bilan carbone. Greenly offre des solutions pour mesurer, réduire et compenser les émissions de carbone, permettant ainsi aux particuliers et aux entreprises d’adopter une approche plus durable et responsable vis-à-vis de l’environnement.