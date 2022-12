Comment choisir un vélo électrique de qualité ?

Est-ce que le prix est un critère de qualité? C’est une bonne question à vous poser si vous souhaitez acquérir un vélo électrique. Nous allons faire le tour des gammes et des éléments que vous devez regarder pour bien choisir votre vélo électrique. En selle !

Les critères pour choisir son vélo électrique haut de gamme

Choisir le bon vélo électrique n’est pas simple. Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir le vélo à assistance électrique (VAE) le plus adapté à vos besoins. Tour d’horizon des principales caractéristiques d’un vélo électrique haut de gamme !

Choisir un modèle de vélo électrique en fonction de vos besoins

Un vélo à assistance électrique (VAE) doit être adapté à vos besoins. Et ce, que vous cherchiez un modèle urbain tout confort ou un VTT puissant. Les marques de vélo électrique haut de gamme comme IWEECH vous proposent des produits innovants. N’hésitez pas à consulter les comparatifs des meilleurs vélos électriques pour vous aider à choisir le bon modèle.

Caractéristiques et prix moyens des vélos électriques de ville

Le vélo électrique de ville convient à une utilisation quotidienne. Compact et léger, c’est le vélo le plus courant. Il peut facilement devenir votre principal moyen de locomotion. Le prix de ce type de vélo électrique varie entre 1000 et 1500 euros en moyenne.

Caractéristiques et prix moyen des vélos tout chemin électriques (VTC)

Le VTC est un hybride entre vélo de route et VTT. Plus puissant qu’un VAE de ville, ce modèle vous permet de parcourir de longues distances et sur des routes sinueuses ou à relief. La puissance de son l’assistance électrique vous assure un confort même dans les forts dénivelés. Un modèle de qualité offre également une autonomie prolongée pour un usage longue durée ! La gomme de ses pneus est plus robuste et ses freins adaptés aux contraintes des chemins de campagne. Son prix moyen se situe entre 1500 et 3000 euros.

5 critères techniques à prendre en compte dans le choix du meilleur vélo électrique haut de gamme

Une fois votre profil d’utilisateur de vélo électrique défini, il est nécessaire de s’intéresser aux aspects techniques des vélos à assistance (VAE).

1- Le moteur du vélo électrique : puissance et position

En France, la puissance du moteur est limitée à 250W. De même, la vitesse du vélo électrique est bridée à 25km/h. L’emplacement du moteur influe sur le ressenti et le confort du cycliste, homme ou femme.

Moteur dans la roue avant du vélo électrique

Un vélo électrique à traction avant procure une assistance modérée. Celle-ci est suffisante sur terrain plat, mais trop faible pour les dénivelés importants. Ces modèles de vélos sont moins stables et manquent d’adhérence sur les routes plus difficiles.

Moteur dans la roue arrière du vélo électrique

Comme pour un moteur situé dans la roue avant, les vélos électriques à propulsion arrière peinent dans les montées. Ces modèles conviennent pour un usage urbain, sur terrain plat.

Moteur dans le pédalier du vélo électrique

Les vélos électriques haut de gamme proposent généralement cette configuration. Un pédalier motorisé offre le confort d’une assistance progressive et dosée en toutes circonstances.

2- La batterie du vélo électrique pour une meilleure autonomie

La puissance de la batterie conditionne la force du vélo électrique. On trouve des batteries à 24, 36 ou 48 volts. Choisissez une batterie 36V pour un VTC. Une batterie de 24V est suffisante pour les vélos à assistance électrique de ville.

L’ampérage de la batterie conditionne l’autonomie d’un vélo électrique. Il s’exprime en ampères/heures (Ah). Les meilleurs vélos électriques proposent généralement des batteries entre 11 et 14Ah. Cela correspond à 100 à 165km d’autonomie avec une batterie chargée.

3- Le modèle des freins de vélos

Les freins, à patins ou à disques, peuvent être mécaniques ou hydrauliques. 3 critères sont à prendre en compte : la progressivité, la puissance et la fiabilité du freinage.

Les freins de vélo à patins

Les freins à patins ont l’avantage d’être légers, peu coûteux et faciles à réparer. Ils assurent un freinage efficace et puissant. Toutefois, ils sont moins efficaces par temps pluvieux.

Les freins de vélo à disques, mécaniques ou hydrauliques

Les disques mécaniques ou hydrauliques offrent un freinage plus progressif. Ils sont faciles d’utilisation. Leur principal avantage est leur performance, même sur terrain humide. Cependant, leur entretien s’avère plus complexe que pour le frein à patin.

4- La durée de vie de la batterie

Plusieurs facteurs vont faire varier la durée de vie de la batterie qui est un critère de qualité déterminant dans l’usage sur le long terme de votre VE. La réputation des fabricants et des méthodes utilisées sont un des premiers critères, Le fabricant Samsung par exemple est réputé pour la qualité des cellules qui composent la batterie (plus l’électrolyte de la cellule est pure : proche de 100%, meilleure sera la durée de vie de votre batterie)

À l’inverse, si l’électrolyte est polluée, la batterie perdra plus vite de ses capacités. Il est courant de voir des batteries bon marché perdre 50% de leur capacité en quelques mois.

Attention aussi à l’usage fait par l’utilisateur final qui est un autre facteur qui influe sur la durée de vie de votre batterie. En effet le taux de décharge sous laquelle vous l’utilisez peut influer sur les performances. Pour conserver longtemps les propriétés initiales de votre batterie, il est impératif de respecter les consignes d’utilisation et de stockage communiqués lors de la vente.

5- Le temps de recharge

Le temps de charge de la batterie dépend du niveau de charge restant, du fabricant, du modèle et, bien sûr, de la capacité. La durée des charges varie de 2,5 à 11 heures. Pour accélérer le temps de chargement il existe aussi des chargeurs rapides compatibles.

Bosch indique un temps de charge de 2,5 heures pour une batterie PowerPack 300 36V 8,4Ah complètement vide et d’1 heure pour la même batterie à moitié vide. Pour une batterie avec une capacité plus importante, sur la même prise de chargement, le temps de charge sera en toute logique plus élevé. Selon Bosch, la batterie PowerPack 500 36V 13.4Ah complètement vide nécessite 4,5 heures pour être complètement rechargée.

D’autres caractéristiques sont aussi à analyser : le poids du vélo, la taille du cadre ou encore la transmission des vitesses. Les marques de vélos électriques haut de gamme redoublent d’inventivité pour vous présenter leurs innovations en matière de vélo. De designs épurés, au recours à des technologies pointues (intelligence artificielle, connectivité), vous trouverez certainement le vélo électrique de vos rêves !

Pour aller plus loin :