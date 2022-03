[VIDEO] – Pensez à gonfler vos pneus pour préserver vos belles jantes

Il y a de ça un an, nous vous avions proposé notre sélection d’accessoires pour prendre soin de vos pneumatiques. Et pourquoi pas lorsqu’ils sont en cours de rechargement pour gagner encore plus de temps ! Dans notre cas, le compresseur à air peut être particulièrement utile pour ajuster la pression des pneus. Et oui, pour éviter d’abîmer vos jantes, rien de tel.

Regonfler vos pneus, c’est essentiel

Les pneumatiques influant sur l’autonomie de votre VE, il est recommandé de vérifier la pression régulièrement. Tous les mois, c’est l’idéal et avec un compresseur portable, c’est encore plus simple.

En outre, la pression des pneus est directement lié à la température du pneumatique. Véhicule à l’arrêt depuis plus de 2 heures ou ayant roulé moins de 3 km : le contrôle doit être effectué à froid pour être optimal.

La sélection Tesla Magazine

Bosch : mini-compresseur pompe à air électrique

Marque de référence dans de nombreux domaines, vous pouvez faire confiance à Bosch les yeux fermés. Très utile, ce produit est multi-usage et peut être utilisée pour gonfler les pneus, de voitures, de vélos, de motos ainsi que les ballons. Le bouton principal est particulièrement intuitif, ce qui rend l’utilisation de ce mini-compresseur encore plus pratique. Vous allez l’adorer !

Xiaomi : pompe à air électrique portable

Marque favorisant l’essor des nouvelles mobilités, Xiaomi doit aussi être reconnue à sa juste valeur. Ici, le design et l’affichage numérique permettent de programmer la pression adaptée à vos pneumatiques. Les valeurs peuvent facilement être vérifiées et plusieurs gonflages peuvent être programmés en même temps. Un indispensable pour vous, propriétaire de VE !

Ring : mini-compresseur d’air portable

Le gonflage est rapide avec Ring : moins de 5 minutes. Des adaptateurs sont livrés pour une utilisation multi-usage. Vous pouvez même le brancher dans votre allume-cigare pour regonfler ce que vous voulez, quand vous voulez. Un câble de 3 m livré avec, vous permet de faire le tour de votre voiture. Idéal, ce mini-compresseur portable va savoir se rendre indispensable !

