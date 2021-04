Guide Anti-stress : Notre sélection matériel

Bienvenue sur la page de notre guide dédié au matériel que nous avons sélectionné pour réussir votre installation en télétravail pour 2021. Bien entendu, ce sera également l’occasion pour vous de faire plaisir à vos collaborateurs ou proches que vous savez en télétravail.

Nous avons sélectionné des produits haut de gamme remplissant une fonction essentielle et également des produits basics qui vous faciliteront la vie. Nous pensons que le télétravail mérite une installation parfaite de son espace de travail et nécessite une réflexion sur votre environnement pour être productif.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Repose-pieds Antidérapants

Si vous travaillez au bureau ou à la maison, vous pouvez également détendre vos jambes et votre dos tout en jouant. Ce repose-pied est Léger et portable. Egalement, très approprié pour la famille, le bureau et les voyages.

Le coussin de siège pouf a une housse amovible et lavable qui est rapide à enlever et facile à nettoyer pour que vous n’ayez pas à vous soucier des odeurs.

Prix: 26,99 € à commander directement sur Amazon

Chaise de Bureau Ergonomique

Cette chaise Ergonomique est certifiée BIFMA et SGS. elles sont été testées pour supporter un poids répété de 1136kg. Suivant votre assise, vous pouvez être amené à plus ou moins transférer votre poids sur votre chaise.

Les coussins du siège sont composés d’un ensemble spongieux recouvert de maille, qui vous offrira une grande durabilité.

Le critère d’Ergonomie est perceptible dans toutes les possibilités de rotation, d’ajustement et de contrôle offert par ce fauteuil. Vous pouvez grâce aux vérins ajuster le siège à votre morphologie. Tous ces dispositifs vous offrent une adaptation optimale et ce pour votre meilleur confort.

Prix: 209,99 € à commander directement sur Amazon

Chaise de méditation

La méditation a le vent en poupe, muni de votre smartphone et d’un abonnement Majelan ou Petit Bambou vous pouvez être en mesure de vous évader. Et pour ça il vous faut un bon siège.

Puisque nous n’avons pas toujours un bon fauteuil avec soi, nous vous conseillons la chaise pliante avec un dossier réglable permet de se tenir droit favorisant ainsi une posture saine et empêchant le mal de dos.

Un rembourrage en mousse innovante est idéal pour le corps et confère un confort maximale dans la position assise. Tous les matériaux sont certifiés conformes à la norme REACH en vigueur dans l’Union Européenne. Cette chaise de sol est recommandée pour un poids maximal de 100 kg.

Prix: 54,90 € à commander directement sur Amazon

Coussin de Siège en Mousse à Mémoire

La plupart des gens passent beaucoup trop de temps assis à leur bureau, bien que ce soit un acte qui vise à nous faire nous sentir mieux tout en travaillant ou en étudiant, mais une position assise prolongée est dangereuse, elle peut entraîner une gamme d’effets néfastes sur la santé, y compris une mauvaise posture et un mal de dos!

Dans des études qui ont examiné l’association entre les niveaux de pression artérielle et nos habitudes d’assise, il a été constaté que s’asseoir directement sur une surface dure peut augmenter la pression sur une partie des jambes, provoquant un engourdissement.

Nous vous conseillons ce coussin pour réduire considérablement les risques et mieux profiter de votre espace de travail. C’est un produit auquel on ne pense pas au bureau mais ici vous êtes chez vous

Prix: 28,99 € à commander directement sur Amazon

Coussin de soutien lombaire en mousse à mémoire de forme

Profitez d’un soutien du dos pratique et portable avec ce coussin de soutien lombaire en mousse à mémoire de forme AmazonBasics. Ce coussin ergonomique apporte plus de soutien et de confort lorsque vous êtes assis, que ce soit pour quelques minutes ou pour des heures.

C’est effectivement un must-have que vous pourrez emporter partout avec vous, nous vous le conseillons pour tous vos déplacements car vous pourrez facilement le glisser dans votre voiture sans qu’il ne prenne trop de place. En effet, il sera très bien sous votre dos.

Prix: 28,11 € à commander directement sur Amazon

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !