Une vidéo choquante montre la résistance hors normes de la Tesla Model 3

L’engouement de la blogueuse envers Tesla

Le 15 décembre 2020, Eva Fox a rédigé un article pour le Tesmanian blog au sujet du modèle 3 de Tesla. Cette dernière se présente comme une grande fan de Tesla. Pour elle, l’avenir de son enfant et des générations futures repose sur ce type d’automobile.

La mission de la marque est d’accélérer la transition mondiale vers l’énergie durable, notamment électrique. C’est également un objectif personnel pour la blogueuse. Les critiques quotidiennes envers Tesla provoquent une grande lassitude chez Eva Fox, qui a donc décidé d’apporter sa pierre à l’édifice. Pour ce faire, elle publie des articles sur les dernières actualités liées à Tesla et s’efforce de diffuser des informations véridiques, contrairement à ceux qui répandent des fake news.

La haine inexcusable à l’égard des Tesla

C’est une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux qui a permis de prendre toute l’ampleur de la résistance du modèle 3 de Tesla. Selon la blogueuse, on peut la comparer sans rougir à un char d’assaut, tout comme la Tesla Cybertruck. Elle commence par affirmer dans son article que certains conducteurs de Tesla doivent parfois faire face à des chauffards lorsqu’ils prennent le volant. Ce type de voiture semble faire offense aux conducteurs de voitures quelconques, fonctionnant à l’essence. Toute excuse est alors valable pour haïr et même chercher à détruire des Tesla. Dans leur colère, ils prennent le risque de mettre en danger des vies mais peu importe, ils n’en ont cure.

La diffusion d’une vidéo révélatrice de ce problème

Une vidéo récemment postée montre le propriétaire d’une Nissan attaquant une Tesla model 3 alors qu’il conduit. Les images issues de la caméra de bord montrent que la Nissan blanche s’approche de la Tesla à grande vitesse par l’arrière. Ensuite, il commence à dépasser la berline électrique, mais dès que sa partie avant atteint le milieu du modèle 3, il tourne brusquement le volant vers la voiture électrique, frappant un grand coup dans la carrosserie.

La résistance incroyable de la Tesla Model 3

Cette vidéo n’est pas rassurante car elle illustre le fait que les gens sont capables d’avoir un comportement dangereux sur la route, exposant des vies par la même occasion. Fort heureusement, la conception comparable à nulle autre d’un tel véhicule à sauver ses passagers. En effet, le poids de cette voiture, ainsi que son système d’assistance à la conduite active, lui a permis de rester sur ses quatre roues et d’éviter un accident certain. Mais contrairement à elle, la Nissan a été fortement projetée, ce qui l’a fait s’écraser sur une clôture du côté gauche de la route, puis tourner à 360 degrés à partir de l’impact, et finalement traverser quatre voies pour finir sur une clôture du côté droit de la route.

La sécurité au coeur des processus de Tesla

La sécurité du modèle 3, également présente dans toutes les autres voitures de la société, fait la fierté de ses constructeurs. C’est quasiment la partie la plus importante lors de la conception de ce modèle. La structure métallique est une combinaison d’aluminium et d’acier, pour une résistance maximale dans tous les domaines. L’emplacement de la batterie donne également au modèle 3 et aux autres véhicules Tesla un centre de gravité bas, ce qui améliore la maniabilité et réduit les risques de renversement, même lors des accidents les plus dangereux. Posséder un véhicule de la marque californienne permet donc d’avoir une conduite plus sereine, même face aux chauffards les plus furieux…