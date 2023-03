Guide bornes de recharge et installateurs sur Strasbourg

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Strasbourg. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Strasbourg ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge à Strasbourg.

Vous pouvez formuler votre projet via notre service Charge Direct qui nous permettra de prendre en charge votre projet d’installation de borne de recharge.

Les bornes de recharge installées par les installateurs IRVE partenaires de Tesla Mag sont compatibles avec tous les modèles de véhicules électriques et hybrides rechargeables: Nissan, Peugeot, Audi, Citroën, BMW, Mercedes, Tesla, Volkswagen, Hyundai, Kia, Volvo, Renault, Ford.

Bornes de recharge publiques à Strasbourg

Réseau publique Adresse Tarifs Freshmile Place de Bordeaux, 67000 Strasbourg Gratuit Freshmile Rue Gerlinde, 67200 Strasbourg Gratuit Qovoltis 6 Rue de Rochefort, 67100 Strasbourg 2,204 € + 0,066 € / minute Indigo Place Kléber, 67000 Strasbourg 0,033 € / minute Ikea 12 Rue Jean-Jacques Kristler, 67200 Strasbourg Gratuit

Qui est Qovoltis ?

Qovoltis est une solution de recharge pour véhicules électriques qui offre une expérience simple, intelligente et sécurisée. Cette solution dispose d’une technologie d’optimisation de la consommation qui permet de réduire les coûts liés à la recharge de votre véhicule électrique. Qovoltis dispose également d’une application de gestion à distance qui vous permet de contrôler et de suivre la recharge de votre véhicule à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Vous pouvez ainsi vérifier l’état de charge, définir des heures de recharge, et bien plus encore.Leur solution est également équipée d’une fonctionnalité d’adaptation de la puissance, qui vous permet de réguler la puissance de recharge en fonction des besoins de votre véhicule électrique. Qovoltis est disponible sous deux formats, totem ou mural, et il est très facile à utiliser grâce à sa fonction « plug & charge ».

Son design est à la fois élégant et résistant, car il est conçu pour résister à la pluie et au vent.

Qui est Ikea ?

Ikea est une entreprise qui se soucie de l’environnement et joue un rôle important dans la promotion de l’éco comportement. En installant des bornes de recharge pour véhicules électriques dans la plupart de ses magasins, Ikea encourage l’adoption de modes de transport durables et facilite la transition vers la mobilité électrique pour ses clients.

Cette initiative contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et montre l’engagement de l’entreprise à promouvoir un mode de vie plus durable et respectueux de l’environnement.

Les meilleurs installateurs de bornes à Strasbourg

Installateurs locaux Adresse Electricien illkirch crh 6 rue Traversière, 67400 Illkirch-Graffenstaden EIE67 10 Chemin de la SandlachBP 9015967500 Haguenau,42 route de la hardt67120 Molsheim Koessler 19 Rue de l’Industrie, 67170 Brumath Loticité 11 Rue du Chêne, 67100 Strasbourg Ohrel 45 Grand Rue, 67190 Still

C.H.R

C.H.R Installateur de bornes est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Strasbourg. Ils se positionnent comme des professionnels soucieux de fournir les meilleures solutions de recharge pour leurs clients. Pour cela, ils se forment et se tiennent à jour sur les dernières avancées technologiques en matière de bornes de recharge afin de proposer des solutions adaptées aux besoins de leurs clients et aux prix du marché.

Leur objectif est de faciliter l’adoption de la mobilité électrique en offrant un service de qualité et une expertise technique.

E.I.E

EIE est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Strasbourg. Ils mettent l’accent sur la transparence et l’explication complète de leur processus, afin que leurs clients puissent comprendre exactement ce qui se passe pendant l’installation, la maintenance, le dépannage ou l’entretien de leurs bornes de recharge IRVE. EIE s’engage également à proposer des services de qualité à des prix abordables, pour permettre à tout un chacun de pouvoir bénéficier des avantages de la mobilité électrique.

Leur expertise technique et leur expérience leur permettent de proposer des solutions de recharge adaptées aux besoins de leurs clients.

Koessler

Koessler Electricité est une entreprise d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables à Strasbourg (67). Ils accordent une grande importance à l’environnement et à l’écologie, et ont donc choisi de développer leur savoir-faire dans ce domaine pour répondre aux besoins de leurs clients. Leurs électriciens sont expérimentés dans l’installation de bornes de recharge et travaillent dans le respect des normes en vigueur. Koessler Electricité dispose de la qualité IRVE 3, qui témoigne de leur expertise et de leur maîtrise de l’ensemble des étapes nécessaires à l’installation. Ils sont donc capables de proposer des solutions de recharge adaptées aux besoins de leurs clients, que ce soit pour une utilisation à domicile ou en entreprise.

En choisissant Koessler Electricité, les clients peuvent être sûrs de bénéficier d’un service de qualité et respectueux de l’environnement.

Loticité

Loticité est une entreprise d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à Strasbourg. Ils proposent une gamme de solutions de recharge pour s’adapter aux besoins de leurs clients, que ce soit la prise électrique renforcée ou la Wallbox. Loticité se positionne comme un partenaire pour accompagner leurs clients tout au long de leur projet de conversion à la mobilité électrique. Ils s’efforcent de fournir un service personnalisé pour aider leurs clients à faire le meilleur choix pour leur installation de borne de recharge, en fonction de leur budget, de leurs habitudes de conduite et de leurs besoins spécifiques.

En choisissant Loticité, les clients peuvent s’attendre à un accompagnement professionnel et une expertise technique pour réussir leur transition vers la mobilité électrique.

Entreprise ES

ES est une société basée à Strasbourg qui accompagne les propriétaires et les gestionnaires de parking clos couvert en habitat collectif dans leur projet d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ils proposent une gamme complète de services pour aider leurs clients à faire face aux défis de la transition vers la mobilité électrique. ES s’efforce de proposer des solutions personnalisées en fonction des besoins spécifiques de leurs clients, en prenant en compte les aspects techniques et réglementaires. Ils sont capables de concevoir et d’installer des bornes de recharge en conformité avec les normes en vigueur.

En choisissant ES, les propriétaires et gestionnaires de parking clos couvert peuvent s’attendre à un accompagnement professionnel pour réussir leur projet d’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.

Ohrel

Ohrel est une entreprise familiale basée aux alentours de Strasbourg, fondée en 1952 par Charles Ohrel. Depuis lors, l’entreprise s’est adaptée aux nouvelles technologies et aux besoins de ses clients pour offrir une large gamme de services de qualité. En plus de leurs activités historiques, Ohrel opère également dans l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ils sont en mesure de proposer des solutions de recharge adaptées aux besoins de leurs clients, que ce soit pour une utilisation résidentielle ou professionnelle. Leurs équipes de techniciens qualifiés sont capables de gérer l’ensemble du processus d’installation, de la conception à la mise en service des bornes de recharge.

En choisissant Ohrel, les clients peuvent s’attendre à bénéficier d’un accompagnement personnalisé et de services de qualité, grâce à leur longue expérience et leur expertise technique.