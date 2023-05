Guide bornes de recharge et installateurs à Tourcoing

Trouvez grâce à ce guide les stations de recharge accessibles aux propriétaires de véhicules électriques et votre installateur de bornes de recharge à Tourcoing. Que vous soyez en collectivité ou en maison individuelle à Tourcoing ou dans sa région, vous trouverez le bon partenaire grâce au Guide Tesla Magazine qui référence les meilleurs installateurs de bornes de recharge sur Tourcoing.

Bornes de recharge publiques à Tourcoing

Réseau publique Adresse Tarifs Indigo Hôtel de Ville- 29 Rue de la Bienfaisance, 59200 Tourcoing Gratuit Rossiny Energies Rue d’Austerlitz, 59200 Tourcoing Lidl 19 Rue du Canal, 59200 Tourcoing 0,275 € / kWh Indigo Parking saint christophe – Rue Fidèle Lehoucq, 59200 Tourcoing Gratuit Parking de la plaine 43 Boulevard Constantin Descat, 59200 Tourcoing Gratuit

Qui est Rossigni Energies ?

Rossini Energy est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication de bornes de recharge pour véhicules électriques. Leur philosophie est de proposer des produits durables et de qualité, fabriqués en France. Ils utilisent des matériaux de qualité supérieure, tels que leur poteau en bois fabriqué par un charpentier de la côte d’Opale. De plus, Rossini Energy travaille avec un ESAT à Lille pour la fabrication des câbles de leurs bornes de recharge. Tout l’assemblage est ensuite réalisé dans leur atelier à Villeneuve d’Ascq, dans un bâtiment à zéro émission de CO₂ grâce à la présence de panneaux photovoltaïques et du stockage d’énergie par batterie.

Rossini Energy s’engage ainsi à fournir des produits de haute qualité, durables et respectueux de l’environnement.

Qui est Lidl ?

Lidl est une chaîne de supermarchés d’origine allemande qui s’est engagée dans une politique de responsabilité sociale et environnementale depuis plusieurs années. Dans le cadre de cette politique, Lidl a pris des mesures pour promouvoir l’éco-mobilité en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques sur les parkings de ses magasins en France.L’installation de ces bornes de recharge s’inscrit dans une démarche plus large de promotion de l’écomobilité. En effet, Lidl a également développé une flotte de camions frigorifiques électriques pour la livraison de ses produits, et a mis en place un système de consigne pour les emballages en plastique utilisés pour les fruits et légumes.Avec l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les parkings de ses magasins, Lidl permet à ses clients de recharger leur voiture électrique pendant leurs courses.

Cette initiative contribue à faciliter l’adoption de l’écomobilité en France, en offrant aux conducteurs de voitures électriques un moyen pratique et accessible de recharger leur véhicule.

Les meilleurs installateurs de bornes à Tourcoing

MD Electrics

MD Electrics est une entreprise située à Tourcoing, spécialisée dans les travaux électriques et notamment dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. En plus de l’installation de bornes, MD Electrics propose des services d’installation neuve, de mise aux normes, d’installation de chauffe-eau électrique et de cumulus, ainsi que des services de dépannage, de tableau électrique et de mise en sécurité. Ils sont également spécialisés dans l’installation basse tension, l’installation courant faible et l’installation courant fort.

Avec leur expertise en matière d’électricité générale, MD Electrics est en mesure de répondre à tous vos besoins en matière d’installation électrique, que ce soit pour les particuliers ou les professionnels.

Ils se tiennent à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de vos projets électriques.

DNS Electricité

DNS electricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, située à Tourcoing. Ils proposent des services d’installation de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, et sont en mesure de réaliser des installations sur mesure adaptées aux besoins de chaque client. En plus de l’installation de bornes de recharge, DNS electricité propose également des services d’installation électrique générale, tels que la mise aux normes, l’installation de tableau électrique, la mise en sécurité, l’installation de courant fort et de courant faible, et bien plus encore. Leur expertise en matière d’électricité leur permet de fournir des solutions de qualité, conformes aux normes en vigueur et respectueuses de l’environnement.

DNS electricité est une entreprise professionnelle, compétente et fiable, qui saura répondre à tous vos besoins en matière d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Dadelec

Dadelec est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, située à Tourcoing. Leur expertise en matière d’installation de bornes de recharge leur permet de proposer des solutions adaptées aux besoins de chaque client. La borne de recharge, ou wallbox, est un équipement électrique qui permet la recharge la plus sécurisée possible des voitures électriques. Dadelec propose des installations de wallbox pour les particuliers, les entreprises et les collectivités, que ce soit dans un garage ou sur un parking. En plus de l’installation de bornes de recharge, Dadelec propose des services d’installation électrique générale, tels que la mise aux normes, l’installation de tableau électrique, la mise en sécurité, l’installation de courant fort et de courant faible, et bien plus encore. Ils s’engagent à fournir des solutions de qualité, conformes aux normes en vigueur et respectueuses de l’environnement.

Dadelec est une entreprise professionnelle et fiable, qui saura répondre à tous vos besoins en matière d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

Nord Electricité

Nord Electricité est une entreprise spécialisée dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Basée à Tourcoing, elle propose des services d’installation et de maintenance de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Les techniciens qualifiés de Nord Electricité sont compétents pour effectuer des installations de bornes de recharge conformes aux normes en vigueur, ainsi que des interventions de dépannage et de maintenance.En plus de l’installation de bornes de recharge, Nord Electricité propose également des services d’installation électrique générale, tels que la mise aux normes, l’installation de tableau électrique, la mise en sécurité, l’installation de courant fort et de courant faible, et bien plus encore.L’entreprise s’engage à fournir un service de qualité, fiable et professionnel, en s’appuyant sur une expertise technique solide et une grande expérience dans le domaine de l’électricité et de la recharge de véhicules électriques.

Avec Nord Electricité, les clients peuvent bénéficier d’un accompagnement personnalisé pour la réalisation de leur projet d’installation de bornes de recharge, ainsi que d’une garantie de qualité et de satisfaction.

Domotisme

Domotisme est un prestataire de services spécialisé dans l’installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Basée à Bondues, cette entreprise est compétente pour l’installation de bornes de recharge pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. Leurs techniciens qualifiés fournissent des installations de qualité, conformes aux normes en vigueur et respectueuses de l’environnement. En plus de l’installation de bornes de recharge, Domotisme propose également des services d’installation électrique générale, tels que la mise aux normes, l’installation de tableau électrique, la mise en sécurité, l’installation de courant fort et de courant faible, et bien plus encore. Ils s’engagent à fournir des solutions personnalisées et adaptées aux besoins de chaque client, en offrant un service de qualité, fiable et professionnel.

Avec Domotisme, vous pouvez être assuré d’obtenir une installation de borne de recharge sûre, efficace et pratique pour votre véhicule électrique.