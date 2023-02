Installez une borne de recharge à Auriol

Vous habitez Auriol ? Vous recherchez un bon installateur pour vous brancher chez vous dans de bonnes conditions? Quelque soit la marque de votre véhicule électrique, nous allons vous aider.

Tout d’abord sachez qu’en tant que particulier vous bénéficiez des services suivants en utilisant notre service unique au monde. Pour les entreprises, ce sont des avantages encore plus importants qui vous seront détaillés par téléphone.

La recharge avance à Auriol

L’installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques à Auriol peut être une option rentable et confortable pour les propriétaires de voitures électriques et les entreprises. La ville compte actuellement 2 bornes de recharge disponibles pour les automobilistes. Il est également possible de trouver des bornes de recharge dans les villes voisines telles que Aubagne, Allauch, Gardanne et La Ciotat en utilisant une carte en ligne.

Il est important de noter que l’installation d’une borne de recharge doit être effectuée par un professionnel certifié et compétent en conformité avec la loi 2107-16 du 12 septembre 2017. Cela garantit la sécurité de l’installation et assure un fonctionnement optimal de la borne de recharge.

Avec les engagements Tesla Mag, vous bénéficiez :

D’un accompagnement personnalisé pour choisir votre solution de rechargement

égal à 75 % du montant des dépenses dans la limite de 300 euros par système de charge, ouvert à tous les contribuables personnes physiques domiciliés en France, quel que soit le niveau de vos revenus. De la garantie d’échanger avec un installateur certifié « IRVE » pour répondre aux exigences de vos contrats d’assurance habitation.

Pourquoi installer sa propre borne de recharge ?